Будет двойня: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес ждут пополнения в семье

На данный момент звездная пара воспитывает четырех детей

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором поделился радостным событием в своей жизни.

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36-летний футболист разместил фото со своей девушкой Джорджиной Родригес. Счастливая пара держала в руках снимки УЗИ, на котором изображен снимок двойни, которую ждет пара.

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами", — оставил короткую подпись под снимком футболист.

[ + – ] Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

И хотя Роналду и его пассия официально не состоят в браке, пара уже воспитывает четырех детей. Трое из них — от суррогатной матери и один ребенок родился уже во время отношений селебритис: в 2017 году Джорджина Родригес родила девочку, которая получила имя Алана Мартина.

Ранее Фокус рассказывал, что суд обязал Криштиану Роналду снести часть его особняка в Португалии, поскольку во время строительства были созданы несогласованные сооружения.

В конце сентября Джорджина Родригес призналась, что очень хочет стать официальной женой Криштиану Роналду. Португалец никогда не был женат. Он встречался с моделью Ириной Шейк, сестрой футболиста Марио Жардела – Жорданой, актрисой Джеммой Аткинсон, моделями Летицией Филиппи, Имоджен Томас и Нерейдой Гальярдо. Также ему приписывали роман со светской львицей Пэрис Хилтон.

Минувшим летом Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 по 2009 годы. После этого он перешел в мадридский "Реал", за который отыграл 9 сезонов. В 2018 году Роналду перебрался в "Ювентус", которому посвятил три года своей жизни.