"Возвращение домой": Криштиану Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед"

По разным данным, английский клуб предлагал "Ювентусу" за звездного нападающего от 23 до 25 миллионов евро. Контракт рассчитан на 2 года.

Нападающий капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду перешел из туринского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщила пресс-служба английского клуба в Twitter.

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"Добро пожаловать домой, Криштиану", — говорится в сообщении.

Издание The Telegraph утверждает, что "Манчестер Юнайтед" предлагал "Ювентусу" 23 млн евро за переход 36-летнего футболиста. По данным Sky Italia, трансфер стоил англичанам 25 млн евро. Официально сумма сделки пока не разглашалась.

Контракт рассчитан на 2 года.

Роналду провел в "Ювентусе" последние три сезона, трижды выиграв с этим клубом чемпионат Италии. В "МЮ" нападающий выступал с 2003 по 2009 год — за этот период команде удалось выиграть Лигу чемпионов и три чемпионата Англии.

В свою очередь бывший напарник Роналду Уле Гуннар Сульшер, выступавший на позиции нападающего в "Манчестер Юнайтед" с 1996 по 2007 год, а сейчас занимающий пост главного тренера "красных дьяволов", не скрывал радости от возможности возвращения звезды мирового футбола в английский клуб.

"Он является легендой этого клуба, величайшим игроком всех времен… Мне повезло играть с ним. Он выдающийся человек", — сказал наставник "МЮ".

Тем временем сам Роналду уже отреагировал на уход из "Ювентуса" в своем Instagram.

"Сегодня я ухожу из удивительного клуба, самого великого в Италии и, безусловно, одного из величайших во всей Европы. Я отдал свое сердце и душу "Ювентусу", и я всегда буду любить Турин до конца моих дней… В конце концов, мы все можем оглянуться назад и понять, что мы добились больших результатов — не всех, что хотели, но все же мы написали довольно красивую историю вместе", — говорится в подписи к опубликованному футболистом видео.

В своем посте о переходе в "МЮ" Роналду не упомянул.

[ + – ] Пост Роналду, посвященный уходу из "Ювентуса"

Напомним, недавно СМИ сообщали, что Роналду принял решение перейти в "Манчестер Сити", однако эта информация в результате не подтвердилась.

Ранее футболист опроверг слухи о возвращении в мадридский "Реал".