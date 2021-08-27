Криштиану Роналду покидает итальянский клуб "Ювентус" раньше окончания сроков контракта, - СМИ

Выдающийся португальский нападающий принял окончательное решение перейти в "Манчестер Сити"

Португальский легионер туринского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду принял окончательное решение покинуть итальянский клуб и присоединиться к "Манчестер Сити". Информацию опубликовал в своем Twitter журналист Фабрицио Романо. В сообщении говорится, что 36 летний форвард попрощался со своими товарищами по команде и покинул тренировочный лагерь "Ювентуса". В ближайшее время футболист ожидает новостей от своего агента, который ведет переговоры с представителями "Манчестер Сити".

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Ранее в интервью итальянскому изданию новый тренер "Ювентуса" Максимилиано Аллегри сообщил , что Роналду остается в команде и, не смотря на продолжающиеся слухи, не намерен переходить в "мансити". "Роналду для нас — дополнительный бонус, потому что он гарантирует большое количество голов", — отметил Аллегри.

Вероятно, что такое решение футболист принял из-за "натянутых" отношений с тренером туринского клуба.

Несколько дней назад стало известно, что чемпион Англии предложил португальцу контракт до 2023 года. В свою очередь "Ювентус" готов совершить трансфер за 25 млн евро, так как контракт с клубом подписан у Роналду до лета 2022 года.

Криштиану Роналду играет в "Ювентусе" с 2018 года. За время выступления в туринском клубе Криштиану провел 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Недавно футболист написал в соцсетях большой пост, в котором категорически опроверг слухи о своем переходе в мадридский Реал. Он попросил прессу прекратить пустую болтовню, выложив при этом фото с прижатым к губам указательным пальцем