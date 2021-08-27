Кріштіану Роналду покидає італійський клуб "Ювентус" раніше закінчення термінів контракту

Видатний португальський нападник ухвалив остаточне рішення перейти в "Манчестер Сіті"

Португальський легіонер туринського футбольного клубу "Ювентус" Кріштіану Роналду ухвалив остаточне рішення покинути італійський клуб і приєднатися до "Манчестер Сіті". Інформацію опублікував у своєму Twitter журналіст Фабріціо Романо. У повідомленні говориться, що 36-річний форвард попрощався зі своїми товаришами по команді та покинув тренувальний табір "Ювентуса". Найближчим часом футболіст чекає новин від свого агента, який веде переговори з представниками "Манчестер Сіті".

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Раніше в інтерв'ю італійському виданню новий тренер "Ювентуса" Максиміліано Аллегрі повідомив, що Роналду залишається в команді і, незважаючи на тривалі чутки, не має наміру переходити в "МанСіті". "Роналду для нас — додатковий бонус, тому що він гарантує велику кількість голів", — зазначив Аллегрі.

Ймовірно, що таке рішення футболіст ухвалив через "натягнуті" стосунки з тренером туринського клубу.

Кілька днів тому стало відомо, що чемпіон Англії запропонував португальцю контракт до 2023 року. Зі свого боку "Ювентус" готовий здійснити трансфер за 25 млн євро, оскільки контракт із клубом підписаний у Роналду до літа 2022 року.

Кріштіану Роналду грає в "Ювентусі" з 2018 року. За час виступу в туринському клубі Кріштіану провів 133 гри у всіх турнірах, в яких забив 101 м'яч. За всю кар'єру португалець провів 912 ігор, в яких зумів відзначитися 730 разів.

Нещодавно футболіст написав у соцмережах великий допис, в якому категорично спростував чутки про свій перехід у мадридський Реал. Він попросив пресу припинити пусті балачки, виклавши при цьому фото з притиснутим до губ вказівним пальцем.