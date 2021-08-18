Роналду розлютився через чутки про перехід у "Реал"

Легендарний футболіст зізнався у вірності своєму нинішньому клубу.

Нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду категорично спростував чутки про можливий перехід у мадридський "Реал".

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Португалець написав великий пост із приводу чуток, що остаточно розвінчує інформацію про те, що він може повернутися в мадридський гранд.

Роналду написав, що змушений висловитися через величезну кількість наклепів у соціальних мережах. У заяві футболіст написав, що він, перш за все, зосереджений на роботі як футболіст і готується до нового сезону, щоб бути сильнішими. Роналду написав, що поширення чуток — це неповага до всіх клубів, які в цю інформацію вплутані. Також португалець натякнув, що його ці чутки теж образили.

Роналду підкреслив, що його відносини з мадридським "Реалом" остаточно закінчені, і можливості їх врегулювати немає. Його історія в мадридському клубі вже закінчена. Роналду подякував мадридському клубу за дев'ять прекрасних років його кар'єри, а уболівальникам — за приголомшливу підтримку та любов, що зберігається в їхніх серцях, незважаючи на те, що він вже грає за інший футбольний клуб.

Португалець розлютився, що люди поширюють інформацію про його можливі переходи в клуби, але ніхто з журналістів і людей не звернувся до нього безпосередньо за коментарем.

Роналду висловився, оскільки йому набридло, що на його імені преса спекулює. Португалець зауважив, що готовий до нових викликів і покаже себе на полі в новому сезоні. Легендарний нападник закликав припинити балаканину та розмови.

До свого посту португалець прикріпив фотографію, на якій він притискає вказівний палець до губ, натякаючи пресі, що їй пора замовкнути.