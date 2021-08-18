Роналду разозлился из-за слухов о переходе в "Реал"

Легендарный футболист признался в верности своему нынешнему клубу.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду категорически опроверг слухи о возможном переходе в мадридский "Реал".

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Португалец написал большой пост по поводу слухов окончательно развенчивающий информацию о том, что он может вернуться в мадридский гранд.

Роналду написал, что вынужден высказаться из-за огромного количества клеветы в социальных сетях. В заявлении футболист заявил, что он, прежде всего, сосредоточен на работе, как футболист, и готовится к новому сезону, чтобы быть сильнее. Роналду написал, что распространение слухов – это неуважение ко всем клубам, которые в эту информацию впутаны. Также португалец намекнул, что его эти слухи тоже обидели.

Роналду подчеркнул, что его отношения с мадридским "Реалом" окончательно закончены и нет возможности к их урегулированию. Его история в мадридском клубе уже окончена. Роналду поблагодарил мадридский клуб за девять прекрасных лет его карьеры, а болельщиков – за потрясающую поддержку и любовь, сохраняющуюся в их сердцах, несмотря на то, что он уже играет за другой футбольный клуб.

Португалец разозлился, что люди распространяют информацию о его возможных переходах в клубы, но никто из журналистов и людей не обратился к нему напрямую за комментарием.

Роналду высказался, поскольку ему надоело, что на его имени пресса спекулирует. Португалец заметил, что готов к новым вызовам и покажет себя на поле в новом сезоне. Легендарный нападающий призвал прекратить болтовню и разговоры.

К своему посту португалец прикрепил фотографию, на котором он прижимает указательный палец к губам, намекая прессе, что ей пора замолчать.