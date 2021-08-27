"Повернення додому": Кріштіану Роналду перейшов у "Манчестер Юнайтед"

За різними даними, англійський клуб пропонував "Ювентусу" за зіркового форварда від 23 до 25 мільйонів євро. Контракт розрахований на 2 роки.

Нападник і капітан збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду перейшов з туринського "Ювентуса" в "Манчестер Сіті". Про це повідомила пресслужба англійського клубу в Twitter.

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"Ласкаво просимо додому, Кріштіану", — йдеться в повідомленні.

Видання The Telegraph стверджує, що "Манчестер Юнайтед" пропонував "Ювентусу" 23 млн євро за перехід 36-річного футболіста. За даними Sky Italia, трансфер коштував англійцям 25 млн євро. Офіційно сума угоди поки не розголошувалася.

Контракт розрахований на 2 роки.

Роналду провів у "Ювентусі" останні три сезони, тричі виграв з цим клубом чемпіонат Італії. В "МЮ" нападник виступав з 2003 по 2009 рік — за цей період команді вдалося виграти Лігу чемпіонів і три чемпіонати Англії.

У свою чергу колишній напарник Роналду Уле Гуннар Сульшер, який виступав на позиції нападника в "Манчестер Юнайтед" з 1996 по 2007 рік, а зараз обіймає посаду головного тренера "червоних дияволів", не приховував радості від можливості повернення зірки світового футболу в англійський клуб.

"Він є легендою цього клубу, найбільшим гравцем всіх часів... Мені пощастило грати з ним. Він видатна людина", — сказав наставник "МЮ".

Тим часом сам Роналду вже відреагував на вихід з "Ювентуса" в своєму Instagram.

"Сьогодні я йду з дивного клубу, найбільшого в Італії і, безумовно, одного з найбільших у всій Європц. Я віддав своє серце і душу "Ювентусу", і я завжди буду любити Турин до кінця моїх днів... Зрештою, ми всі можемо озирнутися назад і зрозуміти, що ми домоглися великих результатів — не всіх, що хотіли, але все ж ми написали досить гарну історію разом", — йдеться у підписі до опублікованого футболістом відео.

У своєму пості про перехід в "МЮ" Роналду не згадав.

[ + – ] Пост Роналду, присвячений відходу з "Ювентуса"

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Роналду прийняв рішення перейти в "Манчестер Сіті", проте ця інформація в результаті не підтвердилася.

Раніше футболіст спростував чутки про повернення в мадридський "Реал".