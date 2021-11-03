"Це був момент Майкла Джордана": Сульшер назвав Кріштіану Роналду найкращим із найкращих (відео)

Португалець забив у додатковий час у матчі Ліги чемпіонів, що дозволило "МЮ" досягти нічиєї 2:2 у виїзній зустрічі проти "Аталанти". У цій ЛЧ в Роналду вже 5 м'ячів у 4 матчах.

На пресконференції після матчу Ліги чемпіонів в Італії тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер захоплено відгукувався про нападника команди Кріштіану Роналду. Португалець своїм дублем допоміг команді взяти важливі очки у виїзній зустрічі проти місцевої "Аталанти".

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Це вже другий матч ЛЧ, у якому "Ман Юнайтед" робить камбек зусиллями Роналду. Цього разу знову в додатковий час він зрівняв рахунок ударом із лінії штрафного майданчика.

"Ми продовжували йти вперед, у нас був гарний настрій, хороша форма, і нам вдалося те саме, що і на "Олд Траффорд", забили та заробили дуже важливе очко", — зазначив менеджер "Червоних дияволів" на пресконференції.

"Він неймовірний, — сказав про Роналду норвезький фахівець. — Якщо хтось і вміє забивати на останніх хвилинах, то це він". Сульшер назвав Роналду "найкращим бомбардиром із футболістів, що нині грають", зазначивши, що тепер у гольовій доважці португальця навіть на один м'яч за "Манчестер" більше, ніж у нього самого.

Сульшер порівняв Роналду з Майклом Джорданом, якого деякі експерти вважають найкращим гравцем в історії НБА.

"Той останній гол — це момент Майкла Джордана, коли він вигравав чемпіонати в овертаймах, — сказав Сульшер, зазначивши, що щодо гри та характеру його підопічних ніхто не може засумніватися. — Вони ніколи не здаються".

Норвезький фахівець визнає, що матч з "Аталантою" був не найкращим для "МЮ", але за такого підходу до справи якість зростатиме, вважає він.

До речі, півзахисник "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський на полі так і не з'явився, весь матч просидівши на лаві запасних.

Очевидно, що після великої перемоги над "Тоттенгемом" в Англійській Прем'єр-Лізі минулими вихідними та вольовими 2:2 в Лізі чемпіонів керівництво "МЮ" менше думатиме про заміну Сульшера, чиє тренерське крісло сильно розхиталося після історичної поразки від "Ліверпуля" рахунком 0:5.

Раніше фокус повідомляв, що київське "Динамо", яке очолює Мірча Луческу, знову не змогло набрати очки в матчі з "Барселоною". Каталонці забили єдиний м'яч у середині другого тайму. Відзначився Ансу Фаті.