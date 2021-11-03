"Это был момент Майкла Джордана": Сульшер назвал Криштиану Роналду лучшим из лучших (видео)

Португалец забил в дополнительное время в матче Лиги чемпионов, что позволило "МЮ" добиться ничьи 2:2 в выездной встрече против "Аталанты". В этой ЛЧ у Роналду уже 5 мячей в 4 матчах.

На пресс-конференции после матча Лиги чемпионов в Италии тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер восторженно отзывался о нападающем команды Криштиану Роналду. Португалец своим дублем помог команде взять важные очки в выездной встрече против местной "Аталанты".

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Это уже второй матч ЛЧ, в котором "Ман Юнайтед" совершает камбэк усилиями Роналду. На сей раз вновь в дополнительное время он сравнял счет ударом с линии штрафной.

"Мы продолжали идти вперед, у нас был хороший настрой, хорошая форма, и нам удалось то же, что и на "Олд Траффорд", забили и заработали очень важное очко", — отметил менеджер "Красных дьяволов" на пресс-конференции.

"Он невероятен, — сказал о Роналду норвежский специалист. — Если кто и умеет забивать на последних минутах, так это он". Сульшер назвал Роналду "лучшим бомбардиром из ныне играющих футболистов", отметив, что теперь в голевом довеске португальца даже на один мяч за "Манчестер" больше, чем у него самого.

Сульшер в этом отношении сравнил Роналду с Майклом Джорданом, которого некоторые эксперты считают лучшим игроком в истории НБА.

"Тот последний гол — это момент Майкла Джордана, когда он выигрывал чемпионаты в овертаймах", — сказал Сульшер, отметив, что в отношении к игре и характере его подопечных никто не может усомниться. "Они никогда не сдаются".

Норвежский специалист признает, что матч с "Аталантой" был не лучшим для "МЮ", но при таком подходе к делу качество будет расти, считает он.

К слову, полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский на поле так и не появился, весь матч просидев на скамейке запасных.

Очевидно, что после крупной победы над "Тоттенхэмом" в Английской Премьер-Лиге в минувшие выходные и волевыми 2:2 в Лиге чемпионов руководство "МЮ" будет меньше думать о замене Сульшера, чье тренерское кресло сильно расшаталось после исторического поражения от "Ливерпуля" со счетом 0:5.

Ранее фокус сообщал, что киевское "Динамо", возглавляемое Мирчей Луческу, вновь не смогло набрать очки в матче с "Барселоной". Каталонцы забили единственный мяч в середине второго тайма. Отличился Ансу Фати.