422 млн євро на зарплати: "Манчестер Юнайтед" зазнає великих збитків

Літні придбання ускладнили фінансове становище в англійському топклубі.

Фінансовий стан "Манчестер Юнайтед" у сезоні 2021/2022 погіршився, повідомляє видання Daily Mail.

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Після літніх трансферів і приходу в команду таких гравців, як Кріштіану Роналду, Джейдон Санчо та Рафаель Варан, зарплатна відомість клубу зросла на 23,1%.

Водночас, за інформацією видання, доходи клубу також зросли, але не так значно, як витрати: на 16% (приблизно 150 мільйонів євро). З них 21,43 мільйонів складає прибуток від проведення матчів. Для порівняння, у 2020 році цей показник становив 1,19 мільйонів євро через заборону відвідування матчів, пов'язаних із пандемією коронавірусу.

Чистий борг "Манчестер Юнайтед" зменшився на 1 мільйон євро — з 525 до 524 мільйонів.

Зазначимо, що команда цього сезону не показує успішних результатів: у чемпіонаті Англії манкуніанці посідають лише шосте місце, а в Лізі чемпіонів команда очолює таблицю лише за рахунок додаткових показників, набравши 7 очок у чотирьох матчах.

Раніше Фокус аналізував виступи та витрати "Манчестер Юнайтед": клуб витратив 140 мільйонів євро на трансфери, але вони не стали ефективними. Головний тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер опинився за крок від відставки, але керівники клубу дали йому час на виправлення ситуації.

Перед перервою на матчі збірної норвезький фахівець спробував підняти командний дух, зібравши футболістів на обід в одному з дорогих ресторанів у передмісті Манчестера. Під час трапези поліція оштрафувала Кріштіану Роналду та Фреда за паркування у недозволеному місці. Зазначимо, що цей захід не допоміг "Манчестер Юнайтед": у наступному матчі вони програли "Манчестер Сіті" з рахунком 0:2.