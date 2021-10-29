Мінус 140 млн та удар по амбіціях. Що відбувається з "Манчестер Юнайтед"?

Уле Гуннар Сульшер отримав солідне посилення влітку, але результати одного з найтитулованіших англійських клубів залишають бажати кращого. Фокус розбирався, що трапилося з "Манчестер Юнайтед".

"Такого приниження ми не зазнавали давно", — сказав мені один знайомий уболівальник "Манчестер Юнайтед" зі стажем після нещодавньої поразки команди від "Ліверпуля" (0:5). Справи в манкуніанців на внутрішній арені справді йдуть погано — у дев'яти матчах команда зазнала вже третьої поразки. З такими результатами "червоні дияволи" йдуть лише на сьомій позиції, що зовсім не відповідає амбіціям керівництва, гравців і вболівальників, а ще це загрожує ускладненнями в боротьбі за місця в топ-4, які дають путівку до Ліги чемпіонів наступного сезону.

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Скільки грошей втратив "Манчестер Юнайтед" і чи зможе команда подолати кризу, що обрушилася?

140 мільйонів на трансфери

[ + – ] Джейдон Санчо став найбільш дорогим і невиправданим трансфером Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

У літнє міжсезоння клуб активно поводився на трансферному ринку. Спочатку англійці заплатили божевільні 85 мільйонів євро за Джейдена Санчо з дортмундської "Борусії", потім виклали 40 мільйонів євро за Рафаеля Варана з "Реала", а остаточно вразили футбольну Європу поверненням однієї з легенд клубу — Кріштіану Роналд повернувся на "Олд Траффорд" після 12 років. За нього "Ювентус" отримав символічні 15 мільйонів євро.

"Манчестер Юнайтед" не лише купував, а й продавав. Щоправда, баланс вийшов негативним — із гравців, що пішли, гроші приніс тільки Даніель Джеймс, за якого "Лідс" заплатив 29 мільйонів. Ще 1 мільйон у скарбничку клубу долетить із Бразилії, куди вирушив допомагати "Фламенго" атакуючий півзахисник Андреас Перрейра. Цей перехід відбувся на правах оренди.

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І начебто все добре, команда зберегла тренера, і навіть автор цих рядків був упевнений, що МЮ точно не пастиме задніх і побореться за медалі разом із "Челсі", "Манчестер Сіті" та "Ліверпулем". Але поки що картина складається не така приємна. Витрачені гроші на гравців поки що не виправдовують себе. Центральний захисник Рафаель Варан грає часто, але МЮ пропускає — тільки в 9 матчах чемпіонату манкуніанці отримали у свої ворота 15 м'ячів. У Лізі чемпіонів у команди все йде начебто непогано, але й там у трьох матчах англійці пропустили п'ять м'ячів.

Санчо зовсім не відпрацьовує витрачені на нього кошти. Він з'явився у 7 матчах АПЛ, трьох матчах Ліги чемпіонів та одній зустрічі Кубка англійської Ліги. Забитих м'ячів – 0, результативних передач – 0. За три місяці 85 мільйонів євро ніяк себе не виправдали. У Німеччині, до речі, Санчо став об'єктом глузувань: на телеканалі Sky Sports його порівнюють із агентом 007.

[ + – ] Джейдона Санчо висміюють у Німеччині Фото: Sports.ru

І, нарешті, головне придбання — Кріштіану Роналду. Футболіст такого класу не має права грати погано. І поки португалець виступає справді продуктивно — 10 матчів у всіх турнірах і 6 голів. Напрошується стара фраза: "Навіщо платити більше?"

"Манчестер Юнайтед" упав у кризу?

Однозначно – так. І річ навіть не в результатах команди. І не в жахливій обороні — "МЮ" не пропустив лише в матчі 3-го туру проти "Вулверхемптону" (1:0). Похитнувся мікроклімат — команда потрапила під тиск преси та вболівальників, і схоже, що зірки не можуть упоратися з ним. Гравці відразу почали валити все на тренера — це читалося в післяматчевих коментарях Поля Погба, Давіда Де Хеа, Кріштіану Роналду та Люка Шоу. Погба взагалі отримав вилучення, а пізніше в британських ЗМІ писали, що після матчу француз образив Уле Гуннара Сульшера. Це все накладається і на те, що Погба не може домовитись із клубом про новий контракт.

До того, у конфлікт із головним тренером, за інформацією британських журналістів, вступив івуарійський захисник Ерік Баї. Йому нібито не сподобалося, що тренерський штаб віддав перевагу Гаррі Магвайру в матчі проти "Лестера". Та гра завершилась із рахунком 2:4.

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Підлив масла у вогонь і Джессі Лінгард, який лайкнув в інстаграмі пост із хештегом #OleOut. Загалом, із мікрокліматом у манчестерському королівстві все погано. За останньою інформацією, керівництво клубу контактувало з італійським тренером Антоніо Конте, але Сульшер поки що має три матчі, щоб виправити стан справ. Але ніхто не гарантує, що вже після суботнього матчу проти "Тоттенгема" нерви керівників МЮ не здадуть.

Фокус зв'язався з колишнім футболістом "Манчестер Юнайтед" Андрієм Канчельскісом (1991 — 1995) і запитав його думку про те, що відбувається в "МЮ".

[ + – ] Андрій Канчельскіс виступав за "Манчестер Юнайтед" чотири роки Фото: Getty Images

"Я думаю, що в "Манчестер Юнайтед" не можуть поки що знайти того тренера, який потрібен команді. Після сера Алекса Фергюсона знайти такого тренера дуже складно. Але треба шукати, треба терпіти. Ми можемо говорити про кризи в різних командах. У "Ліверпуля" теж була криза свого часу. Потім вони знайшли свого тренера. Це очікувано, всі команди потрапляють у кризу, рано чи пізно. Тут потрібно виявити терпіння", — сказав в ексклюзивному коментарі Фокусу Андрій Канчельскіс.

Сульшер: відставка чи останній шанс

[ + – ] Уле Гуннар Сульшер близький до відходу з "Ман Юнайтед" Фото: Getty Images

У Великобританії після поразки МЮ від Ліверпуля тільки й розмов про те, скільки матчів залишилося доопрацювати Сульшеру. Одні джерела говорять про кредит довіри від усіх топів, інші — що Сульшеру дали три матчі на виправлення ситуації. Треті взагалі вважають, що норвежця відправлять на відпочинок після матчу з "Тоттенгемом". Колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед" Андрій Канчельскіс вважає, що зміна тренера протягом сезону не принесе команді жодних дивідендів.

"Якщо чесно говорити, варто дати Сульшеру допрацювати до кінця сезону. Тому що зараз прийде новий тренер у середині сезону, щось зміниться на певному відрізку, якісь емоційні зміни можуть відбутися. А потім усе стане на місце. Новий тренер має приходити з нового сезону, набирати команду та готувати її. У середині сезону тренерів не змінюють. Є керівники, директори, які вирішують, як їм бути в цій ситуації", — розповів Фокусу Андрій Канчельскіс.

Крім вищезгаданого Антоніо Конте, як потенційного наступника Сульшера ЗМІ називають ексголовного тренера "Реала" Зінедіна Зідана. "Зізу" вміє працювати з командою зірок — під його керівництвом "Реал" тричі вигравав Лігу чемпіонів і двічі чемпіонат Іспанії.

Варто зазначити, що після епохи сера Алекса Фергюсона (1986 — 2013) "Манчестер Юнайтед" справді не може знайти нового тренера, який протримався б у команді понад два роки. З 2013 року на "Олд Траффорд" пробували свої сили Девід Моєс, Раян Гіггз, Луї ван Гал, Жозе Моурінью і тепер Уле Гуннар Сульшер.

Атмосферу в роздягальні міг зіпсувати прихід Роналду

[ + – ] Кріштіану Роналду повернувся в Манчестер Юнайтед улітку Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" повернувся додому, і вболівальники радісно вітали свого героя. З 31 серпня по 11 вересня, за даними журналу LoveTheSales, "Манчестер Юнайтед" заробив 15,5 млн євро лише на продажу футболок португальця.

Ще однією інтригою було, під яким номером гратиме зірковий португалець, адже його улюблена "сімка" була зайнята уругвайцем Едінсоном Кавані. Пізніше Роналду подякував уругвайцю, який нібито поступився йому номером.

Але подумайте самі: команда, укомплектована зірками, отримує зірку ще крутішу, ніж усі, хто є у складі. Звичайно, в роздягальні не обійдеться без конфліктів. І навіть якщо врахувати той факт, що Роналду та Сульшер свого часу були партнерами по команді. Але норвежець, як зауважив в одному з коментарів боєць ММА Конор Макгрегор, у той період був більше гравцем запасу, ніж основи, тоді як Роналду вже був народним улюбленцем. Цілком можливо, що повернення Роналду та його вплив на колектив стали одним із факторів, що вплинули на нинішні результати команди, навіть незважаючи на його індивідуальну продуктивність.

"Тут на чолі ставився комерційний успіх. Як ви знаєте, у "Манчестер Юнайтед" власники — американці, і їх насамперед цікавлять фінанси. З цього боку вони дуже виграли. Роналду повернувся до Манчестера, у плані бізнесу це хороший проект. А ось щодо роздягальні, то тут виникають проблеми.Тут мають бути якісь червоні лінії, тренерський штаб повинен цим займатися.Потрібно згуртувати команду, донести до кожного гравця, що ми граємо не за Роналду, а за "Манчестер Юнайтед". У команді має бути хороша атмосфера. Щось незрозуміле в роздягальні є. Тренерам потрібно докласти максимум зусиль, щоб об'єднати команду та виграти путівку до Ліги чемпіонів", — розповів Фокусу колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед" Андрій Канчельскіс.

Історія отримає розвиток уже після найближчого матчу МЮ проти "Тоттенгема", який відбудеться в суботу, 30 жовтня, о 19:30 за київським часом. Можливо, "Манчестер Юнайтед" перерве свою невдалу серію з чотирьох матчів без перемог. Але в разі поразки тиск на Сульшера посилиться ще більше — і справа може дійти до відставки вже наступного тижня.