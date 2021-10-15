Бразильський карнавал. "Шахтар" розніс "Зорю" у матчі чемпіонату України

Команда Роберто Де Дзербі не відчула особливих проблем в матчі з бронзовим призером минулого сезону

У 11-му турі чемпіонату України з футболу відбувся матч між срібним і бронзовим призером минулого сезону: "Шахтар" приймав "Зорю".

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Після паузи на матчі збірних обидва тренери могли розраховувати на футболістів, які залікували локальні пошкодження. Зокрема, у "Шахтаря" з перших хвилин на поле вийшли Анатолій Трубін і Валерій Бондар, а також бразильський форвард Фернандо. Саме він став ключовою фігурою в першій половині матчу. Вже на 11-й хвилині бразилець підловив захисника "Зорі" Казакова і відправив м'яч у ворота — 1:0.

Через 17 хвилин "Шахтар" провів другу результативну атаку: Марлос виждав забігання Додо по правому флангу і віддав передачу партнеру. Захисник виконав простріл уздовж воріт і Педріні, практично в упор вразив ціль — 2:0. Перевірка на системі VAR підтвердила: бразилець уникнув положення поза грою.

"Зоря" зовсім розгубилася і не могла створити жодного гострого моменту. А ось "Шахтар" продовжив атакувати і забив втретє: це Фернандо отримав передачу від Педріньо і відправив м'яч у верхній кут — 3:0.

У другому таймі картина на полі радикально не змінилася, але "Зорі" вдалося відквитати один м'яч. Захисник "Шахтаря" Валерій Бондар допустив грубу помилку на своїй половині поля, фактично, подарувавши м'яч Олександру Гладкому. Досвідчений форвард свій шанс не упустив: вийшов на дуель з Трубіним і спокійно вразив ворота — 3:1.

Господарі відповіли багатоходової комбінацією, яку почав Маркос Антоніо, продовжив Марлос, а завершив Тете, якому залишалося лише влучити головою по м'ячу і не промахнутися — 4:1.

"Шахтар" забив і в п'ятий раз, але Михайло Мудрик потрапив в офсайд, ніж дав бригаді арбітрів підстави скасувати гол, який забив Тете.

Проте, забивали в цей вечір не тільки бразильці. Марлос видав елегантну передачу в район воротарського майданчика, а вийшов на заміну Данило Сікан п'ятою поклав м'яч в ворота — 5:1.

Остаточний рахунок встановив Тете, який завершив атаку точним ударом в нижній кут. Фінальний свисток зафіксував перемогу "Шахтаря" з розгромним рахунком: 6:1.

Таким чином, донецький клуб тимчасово очолив турнірну таблицю УПЛ, зрівнявшись за очками з "Динамо". Обидва клуби набрали 26 балів. Кияни свій матч проти ФК "Львів" зіграють в суботу, 16 жовтня.

Чемпіонат України з футболу. 11-й тур

"Шахтар" — "Зоря" — 5:1 (3:0)

Голи: 1:0, Фернандо, 11; 2:0, Педріньо, 28; 3:0, Фернандо, 36; 3:1, Гладкий, 63; 4:1, Тете, 71; 5:1, Сікан, 80; 6:1, Тете, 90+1

"Шахтар": Трубін — Додо, Марлон (Ісмаїлі, 46), Бондар, Матвієнко (Віта, 76) — Маркос Антоніо, Майкон, Алан Патрік (Сікан, 76) — Марлос, Педріньо (Тете, 64), Фернандо (Мудрик, 46).

"Зоря": Мацапура — Цвек, Вернидуб (Імереков, 20), Снурніцин, Казаков, Назарина (Д.Фаворов, 46), Громов (Овусу, 72), Булеца (Луньов, 84) — Сайядманеш, Гладкий, Шахаб (Крістіан, 72)