Бразильский карнавал. "Шахтер" разнес "Зарю" в матче чемпионата Украины (видео)

Команда Роберто Де Дзерби не ощутила особых проблем в матче с бронзовым призером прошлого сезона.

В 11-м туре чемпионата Украины по футболу состоялся матч между серебряным и бронзовым призером прошлого сезона: "Шахтер" принимал "Зарю".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

После паузы на матчи сборных оба тренера могли рассчитывать на футболистов, которые залечили локальные повреждения. В частности, у "Шахтера" с первых минут на поле вышли Анатолий Трубин и Валерий Бондарь, а также бразильский форвард Фернандо. Именно он стал ключевой фигурой в первой половине матча. Уже на 11-й минуте бразилец подловил защитника "Зари" Казакова и отправил мяч в ворота — 1:0.

Спустя 17 минут "Шахтер" провел вторую результативную атаку: Марлос выждал забегание Додо по правому флангу и отдал передачу партнеру. Защитник выполнил прострел вдоль ворот и Педриньо, практически в упор поразил цель — 2:0. Проверка на системе VAR подтвердила: бразилец избежал положения вне игры.

"Заря" совсем растерялась и не могла создать ни одного острого момента. А вот "Шахтер" продолжил атаковать и забил в третий раз: это Фернандо получил передачу от Педриньо и отправил мяч в верхний угол — 3:0.

Во втором тайме картина на поле радикально не изменилась, но "Заре" удалось отквитать один мяч. Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь допустил грубейшую ошибку на своей половине поля, фактически, подарив мяч Александру Гладкому. Опытный форвард свой шанс не упустил: вышел на дуэль с Трубиным и спокойно поразил ворота — 3:1.

Хозяева ответили многоходовой комбинацией, которую начал Маркос Антонио, продолжил Марлос, а завершил Тете, которому оставалось только попасть головой по мячу и не промахнуться — 4:1.

"Шахтер" забил и в пятый раз, но Михаил Мудрик попал в офсайд, чем дал бригаде арбитров основания отменить гол, который забил Тете.

Тем не менее, забивали в этот вечер не только бразильцы. Марлос выдал элегантную передачу в район вратарской площади, а вышедший на замену Даниил Сикан пяткой уложил мяч в ворота — 5:1.

Окончательный счет установил Тете, который завершил атаку точным ударом в нижний угол. Финальный свисток зафиксировал победу "Шахтера" с разгромным счетом: 6:1.

Таким образом, донецкий клуб временно возглавил турнирную таблицу УПЛ, сравнявшись по очкам с "Динамо". Оба клуба набрали 26 баллов. Киевляне свой матч против ФК "Львов" сыграют в субботу, 16 октября.

Чемпионат Украины по футболу. 11-й тур

"Шахтер" — "Заря" — 6:1 (3:0)

Голы: 1:0, Фернандо, 11; 2:0, Педриньо, 28; 3:0, Фернандо, 36; 3:1, Гладкий, 63; 4:1, Тете, 71; 5:1, Сикан, 80; 6:1, Тете 90+1

"Шахтер": Трубин — Додо, Марлон (Исмаили, 46), Бондарь, Матвиенко (Витао, 76) — Маркос Антонио, Майкон, Алан Патрик (Сикан, 76) — Марлос, Педриньо (Тете, 64), Фернандо (Мудрик, 46).

"Заря": Мацапура — Цвек, Вернидуб (Имереков, 20), Снурницын, Казаков, Назарина (Д.Фаворов, 46), Громов (Овусу, 72), Булеца (Лунев, 84) — Сайядманеш, Гладкий, Шахаб (Кристиан, 72)