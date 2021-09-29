Юрій Вернидуб: український тренер Шерифа і сенсація Ліги чемпіонів

Молдавський ФК "Шериф" переміг "Шахтар" і "Реал" та очолив групу D. Як Юрій Вернидуб зробив маловідому команду з Тирасполя сенсацією Ліги чемпіонів і чому йому не знайшлося місця в жодному з провідних ФК України?

Футбол — це не просто вид спорту, а цілий світ, в якому завжди є місце для чудес. Мало хто міг повірити, що скромний "Шериф" із Тирасполя за підсумками двох турів групового етапу Ліги чемпіонів посідатиме перше місце в групі, маючи в суперниках "Реал", "Інтер" і "Шахтар". Але сьогодні це факт, й український тренер Юрій Вернидуб — автор цього дива, нехай і він сам скромно зауважує, кажучи, що цей успіх колективний.

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Фокус розповідає, хто такий Юрій Вернидуб і чому його успіх зараз — цілком закономірний.

Юрій Вернидуб починав кар'єру в Запоріжжі

Завершивши кар'єру футболіста в 34 роки, Юрій Вернидуб витримав невелику паузу і почав роботу тренером. У 2001 році він прийшов у запорізький "Металург", за який виступав із 1989 по 1993 рік. Але тоді Вернидуб не був головним тренером, а асистентом. Попрацювавши один сезон, молодий фахівець тимчасово відійшов від справ і повернувся в професійний футбол тільки в 2005-му, увійшовши до тренерського штабу Анатолія Чанцева в тому ж запорізькому "Металурзі". Через два роки Вернидуб отримав шанс — став виконувачем обов'язків головного тренера, але в цьому амплуа пропрацював буквально один місяць, а потім його партнер Анатолій Чанцев повернувся до керівництва командою. Перша чарка колом — тренерський тандем фінішував лише на 9-му місці, далеко від зони єврокубків.

Юрій Вернидуб — перший український тренер після Лобановського, хто зміг обіграти "Реал", і перший український тренер, хто зробив це в Мадриді

Пізніше разом з Анатолієм Чанцевим Юрій Вернидуб почав роботу в луганській "Зорі". Це стало початком нової ери та відкрило Україні нового тренера високого рівня.

Розкрив Луніна, Маліновського та Караваєва

Як і у випадку з "Металургом", Вернидуб підхопив команду, коли від справ знову відійшов Анатолій Чанцев. Амбіційний тренер затримався в "Зорі" на цілих 8 років як головний тренер. Під його керівництвом виросли такі зірки українського футболу, як Руслан Маліновський, Андрій Лунін та Олександр Караваєв, а низку молодих легіонерів (Яннік Болі, Денніс Бонавентур, Тоні Шуніч) отримували свій шанс у "Зорі" та їхали в зарубіжні клуби. У період роботи Вернидуба в "Зорі" луганський клуб, тимчасово переїхав у 2014 році в Запоріжжя, ставав бронзовим призером чемпіонату України та фіналістом Кубка, а також двічі грав у груповому етапі Ліги Європи.

Уявити "Зорю" без Вернидуба було складно, але в 2019 році досвідчений фахівець покинув клуб. Замість нього прийшов Віктор Скрипник, а Вернидуб поїхав шукати щастя за кордоном: як з'ясувалося, в Україні фахівці такого рівня незатребувані.

У ЗМІ багато писали про бажання Вернидуба очолити "Динамо", але Ігор Суркіс спочатку тягнув із відставкою Хацкевича, потім призначив головним тренером Олексія Михайличенка, а потім узагалі запросив Мірчу Луческу. Чому в Києві не звернули уваги на Вернидуба — загадка.

Вернидуб порівнював журналістів із Геббельсом

[ + – ] Юрій Вернидуб конфліктував із пресою Фото: Goal.com

Під час роботи в "Зорі" Юрій Вернидуб часто демонстрував свою емоційність. Наприклад, після матчу чемпіонату України проти "Шахтаря" 5 травня 2018 року він обрушився з критикою на телетранслятора матчу, телеканали "Футбол 1/2":

"У минулому столітті, під час війни в Адольфа Гітлера рупором виробництва був Йозеф Геббельс. Зараз же канали "Футбол 1/2" — рупори "Шахтаря". Про що можна говорити? Усіх брудом поллють. У них одні тільки найкращі та найсвятіші. Я ж буду відповідати на питання тільки тому транслятору, з якими ми працюємо — це 2+2", — заявив тоді Вернидуб.

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Незважаючи на заяву голови Комітету з етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранки про максимально жорстке покарання, головний тренер "Зорі" обмежився попередженням.

Через 2,5 роки тренер пояснив, що захищав свій клуб від "інформаційної атаки".

Навчання в Лондоні і в Іспанії

За успіхами Вернидуба стоїть не тільки удача або тренерський талант. Ще в 2012 році фахівець вирушив у Лондон і проходив стажування в "Тоттенгемі", який тоді очолював португалець Андре Віллаш-Боаш.

Крім "Тоттенгема", Вернидуб навчався і в Сергія Реброва у "Ференцвароші", і в іспанському "Леванте". В Іспанію українець приїхав якраз перед матчем "Леванте" проти "Реала". Можливо, саме ті знання допомогли українцю в грі "Реал Мадрид" — "Шериф", яка принесла тренеру популярність в Європі.

"У розмові з Пако Лопесом (тоді — головний тренер "Леванте" — прим. ред) я зрозумів, що, в принципі, у них звичайний тижневий робочий цикл. Так, вони усвідомлювали, що їдуть в гості до Реала — гранда не тільки іспанського, а й європейського футболу. Акцент робився на те, як правильно зіграти, яку схему вибрати. У Леванте награні кілька схем. Здебільшого вони діють з чотирма захисниками, але на Сантьяго Бернабеу Лопес випустив п'ять захисників. Іспанські тренери дуже добре вивчають своїх суперників і намагаються вносити деякі нюанси в тренувальний процес — щодо схеми гри, тактичних переміщень футболістів. Тому було цікаво", — згадував Вернидуб в інтерв'ю виданню FootBoom.

Після "Зорі" — "Шахтар" (Солігорськ) і "Шериф" (Тирасполь)

[ + – ] Юрій Вернидуб перетворив "Шериф" на грозу авторитетів Фото: ФК "Шериф"

Не дочекавшись пропозицій з України, Юрій Вернидуб поїхав у ближнє зарубіжжя. Спочатку в Білорусь, де тренував Солігорськ "Шахтар" і виграв золоті медалі чемпіонату, потім — у Молдову, де очолив "Шериф" і теж виграв чемпіонат. Із "Шерифом" Вернидуб пройшов усі чотири раунди кваліфікації Ліги чемпіонів, залишивши за бортом "Динамо" Загреб. За тренера говорять його результати — це прислів'я як ніколи актуальне.

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У "Шерифі" Вернидуб зібрав багатонаціональний колектив, тут є футболісти з Молдови, Греції, Бразилії, Колумбії та навіть з країн, де футбол — очевидно не спорт номер один: Люксембург, Малаві та Тринідад і Тобаго. Проте, навіть з таким підбором футболістів український фахівець показує результати, які дивують усю Європу. Погляньте на цифри: сумарна вартість усіх гравців "Шерифа" — 12.38 млн євро, а "Реала" — 793.5 млн євро, що в 64 рази більше, ніж у клубу з Тирасполя!

Разом із тим, Вернидуб уже вписав своє ім'я в історію: він став першим українським тренером після Валерія Лобановського, якому вдалося обіграти "Реал", і першим українським тренером, хто зробив це в Мадриді.