Юрий Вернидуб: украинский тренер Шерифа и сенсация Лиги чемпионов

Молдавский ФК "Шериф" победил "Шахтер" и "Реал" и возглавил группу D. Как Юрий Вернидуб сделал малоизвестную команду из Тирасполя сенсацией Лиги чемпионов и почему ему не нашлось места ни в одном из ведущих ФК Украины?

Футбол — это не просто вид спорта, а целый мир, в котором всегда есть место чудесам. Мало кто мог поверить, что скромный "Шериф" из Тирасполя по итогам двух туров группового этапа Лиги чемпионов будет занимать первое место в группе, имея в соперниках "Реал", "Интер" и "Шахтер". Но сегодня это факт, и украинский тренер Юрий Вернидуб — автор этого волшебства, пускай он сам и скромничает, говоря, что этот успех коллективный.

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Фокус рассказывает, кто такой Юрий Вернидуб и почему его успех сейчас — вполне закономерен.

Юрий Вернидуб начинал карьеру в Запорожье

Завершив карьеру футболиста в 34 года, Юрий Вернидуб выдержал небольшую паузу и приступил к работе тренером. В 2001 году он пришел в запорожский "Металлург", за который выступал с 1989 по 1993 год. Но тогда Вернидуб был не главным тренером, а ассистентом. Поработав один сезон, молодой специалист временно отошел от дел и вернулся в профессиональный футбол только в 2005-м, войдя в тренерский штаб Анатолия Чанцева в том же запорожском "Металлурге". Спустя два года Вернидуб получил шанс — стал исполняющим обязанности главного тренера, но в этом амплуа проработал буквально один месяц, а затем его партнер Анатолий Чанцев вернулся к руководству командой. Первый блин был комом — тренерский тандем финишировал только на 9-м месте, далеко от зоны еврокубков.

Юрий Вернидуб — первый украинский тренер после Лобановского, кто смог обыграть "Реал", и первый украинский тренер, кто сделал это в Мадриде

Позднее вместе с Анатолием Чанцевым Юрий Вернидуб начал работу в луганской "Заре". Это стало началом новой эры и открыло Украине нового тренера высокого уровня.

Раскрыл Лунина, Малиновского и Караваева

Как и в случае с "Металлургом", Вернидуб подхватил команду, когда от дел снова отошел Анатолий Чанцев. Амбициозный тренер задержался в "Заре" на целых 8 лет в качестве главного тренера. Под его руководством выросли такие звезды украинского футбола, как Руслан Малиновский, Андрей Лунин и Александр Караваев, а ряд молодых легионеров (Янник Боли, Деннис Бонавентуре, Тони Шунич) получали свой шанс в "Заре" и уезжали в зарубежные клубы. В период работы Вернидуба в "Заре" луганский клуб, временно переехавший в 2014 году в Запорожье, становился бронзовым призером чемпионата Украины и финалистом Кубка, а также дважды играл в групповом этапе Лиги Европы.

Представить "Зарю" без Вернидуба было сложно, но в 2019 году опытный специалист покинул клуб. Вместо него пришел Виктор Скрипник, а Вернидуб уехал искать счастья заграницей: как оказалось, в Украине специалисты такого уровня невостребованы.

В СМИ много писали о желании Вернидуба возглавить "Динамо", но Игорь Суркис сначала тянул с отставкой Хацкевича, затем назначил главным тренером Алексея Михайличенко, а потом и вовсе пригласил Мирчу Луческу. Почему в Киеве не обратили внимания на Вернидуба — загадка.

Вернидуб сравнивал журналистов с Геббельсом

[ + – ] Юрий Вернидуб конфликтовал с прессой Фото: Goal.com

Во время работы в "Заре" Юрий Вернидуб часто демонстрировал свою эмоциональность. Например, после матча чемпионата Украины против "Шахтера" 5 мая 2018 года он обрушился с критикой на телетранслятора матча, телеканалы "Футбол 1/2":

"В прошлом веке, во время войны у Адольфа Гитлера рупором производства был Йозеф Геббельс. Сейчас же каналы "Футбол 1/2" — рупоры "Шахтера". О чем можно говорить? Всех грязью польют. У них одни только самые лучшие и самые святые. Я же буду отвечать на вопросы только тому транслятору, с которыми мы работаем — это 2+2", — заявил тогда Вернидуб.

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Несмотря на заявление главы Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранки о максимально жестком наказании, главный тренер "Зари" ограничился предупреждением.

Спустя 2,5 года тренер пояснил, что защищал свой клуб от "информационной атаки".

Обучение в Лондоне и в Испании

За успехами Вернидуба стоит не только удача или тренерский талант. Еще в 2012 году специалист отправился в Лондон и проходил стажировку в "Тоттенхэме", который тогда возглавлял португалец Андре Виллаш-Боаш.

Кроме "Тоттенхэма", Вернидуб учился и у Сергея Реброва в "Ференцвароше", и в испанском "Леванте". В Испанию украинец приехал как раз перед матчем "Леванте" против "Реала". Возможно, именно те знания помогли украинцу в игре "Реал Мадрид" — "Шериф", которая принесла тренеру известность в Европе.

"В разговоре с Пако Лопесом (тогда — главный тренер "Леванте" — прим.ред) я понял, что, в принципе, у них обычный недельный рабочий цикл. Да, они осознавали, что едут в гости к Реалу – гранду не только испанского, но и европейского футбола. Акцент делался на том, как правильно сыграть, какую схему выбрать. В Леванте наиграны несколько схем. В основном они действуют с четырьмя защитниками, но на Сантьяго Бернабеу Лопес выпустил пять защитников. Испанские тренеры очень хорошо изучают своих соперников и пытаются вносить некоторые нюансы в тренировочный процесс – касательно схемы игры, тактических перемещений футболистов. Поэтому было интересно", — вспоминал Вернидуб в интервью изданию FootBoom.

После "Зари" — "Шахтер" (Солигорск) и "Шериф" (Тирасполь)

[ + – ] Юрий Вернидуб превратил "Шериф" в грозу авторитетов Фото: ФК "Шериф"

Не дождавшись предложений из Украины, Юрий Вернидуб уехал в ближнее зарубежье. Сначала в Беларусь, где тренировал солигорский "Шахтер" и выиграл золотые медали чемпионата, затем — в Молдову, где возглавил "Шериф" и тоже выиграл чемпионат. С "Шерифом" Вернидуб прошел все четыре раунда квалификации Лиги чемпионов, оставив за бортом "Динамо" Загреб. За тренера говорят его результаты — эта пословица как никогда актуальна.

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В "Шерифе" Вернидуб собрал мультинациональный коллектив, здесь есть футболисты из Молдовы, Греции, Бразилии, Колумбии и даже из стран, где футбол — явно не спорт номер один: Люксембург, Малави и Тринидад и Тобаго. Тем не менее, даже с таким подбором футболистов украинский специалист показывает результаты, которые удивляют всю Европу. Взгляните на цифры: суммарная стоимость всех игроков "Шерифа" — 12.38 млн евро, а "Реала" — 793.5 млн евро, что в 64 раза больше, чем у клуба из Тирасполя!

Вместе с тем, Вернидуб уже вписал свое имя в историю: он стал первым украинским тренером после Валерия Лобановского, которому удалось обыграть "Реал", и первым украинским тренером, кто сделал это в Мадриде.