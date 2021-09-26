"Работаем над ситуацией": в MEGOGO пояснили, что случилось с боем Джошуа - Усик

Бой Джошуа — Усик увидели не все болельщики даже за деньги. Фокус попросил MEGOGO объяснить причины сбоя, почему у части зрителей деньги списывались по 2-3 раза и почему вообще за просмотр боя пришлось платить даже постоянным подписчикам.

Украинский боксер Александр Усик стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Однако победу украинца над Энтони Джошуа увидели далеко не все болельщики. Эфирные каналы главный бой года не показывали, а официальный транслятор боев Усика в Украине онлайн-сервис MEGOGO столкнулся с техническими трудностями, что вызвало волну негодования у пользователей.

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Сколько стоила трансляция боя Джошуа — Усик на Megogo

MEGOGO бои показывает не бесплатно: стоимость просмотра трансляции составляла 29 гривен для пользователей, у которых уже есть подписка, и 99 гривен в день боя для пользователей, у которых нет аккаунта на сервисе. Но многие болельщики не смогли посмотреть поединок — сервис показывал им ошибку или же не впускал в личный кабинет.

MEGOGO не справился с огромным наплывом пользователей и в работе сервиса начались проблемы. Многих болельщиков система попросту не впускала в личный кабинет, другие видели надпись о проблемах с воспроизведением видео.

Параллельно пошли сбои в платежной системе: судя по сообщениям в соцсетях, платежи не проходили либо снимались по нескольку раз — а доступ к просмотру трансляции MEGOGO все равно не открывался.

Вместо трансляции MEGOGO — "как в СССР по радиоточке"

"Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе… — так начал описание испорченного вечера один из украинцев, который приготовился получить удовольствие от боя Усик — Джошуа. — Это одна из супер поговорок. Особенно она актуальна сегодня: когда ты запасаешься силами и не спишь по 00:00, берешь любимый напиток и закуски, надеешься, что у тебя МАКСИМАЛЬНАЯ подписка #MEGOGO и ты сможешь посмотреть бой этого года УСИК & ДЖОШУА, поболеть за Украину. Но монополист трансляции просто не справляется с нагрузкой на свой сервер и ты, как и большинство болельщиков, слушаешь события происходящего на ринге от различных комментаторов на YOUTUBE, как в СССР по радиоточке".

[ + – ] "Берешь любимый напиток и закуски, надеешься, что у тебя МАКСИМАЛЬНАЯ подписка #MEGOGO и ты сможешь посмотреть бой этого года УСИК & ДЖОШУА, поболеть за Украину..."

Где украинцы смотрели бой Усик — Джошуа

В качестве альтернативы трансляция была доступна болельщикам на сервисе DAZN за 55 гривен в месяц, либо же на огромном количестве пиратских ресурсов. Но, похоже, значительная часть пользователей ушла смотреть бой на российском телеканале Рен-ТВ, который вел трансляцию совершенно бесплатно. Досаду по этому поводу украинцы, не стесняясь в выражениях, также высказали в комментариях.

[ + – ] Негодование болельщиков выплеснулось в соцсети [ + – ] Негодование болельщиков выплеснулось в соцсети [ + – ] Негодование болельщиков выплеснулось в соцсети [ + – ] Негодование болельщиков выплеснулось в соцсети [ + – ] Негодование болельщиков выплеснулось в соцсети [ + – ] Негодование болельщиков выплеснулось в соцсети [ + – ] Негодование болельщиков выплеснулось в соцсети [ + – ] Негодование болельщиков выплеснулось в соцсети [ + – ] Негодование болельщиков выплеснулось в соцсети [ + – ] Негодование болельщиков выплеснулось в соцсети [ + – ] Негодование болельщиков выплеснулось в соцсети

Компания MEGOGO на следующий день принесла пользователям извинения и пообещала вернуть средства. Правда, механизм возврата пока не ясен.

[ + – ] Компания MEGOGO принесла извинения своим пользователям

Непонятны и причины, по которым сорвалась трансляция боя Усик — Джошуа. Накануне поединка, который называют боем года, руководство компании заверило Фокусу, что техническое оснащение позволяет справляться с большим количеством посещений ресурса. В частности, вопрос касался качества трансляции во время матча квалификации Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" — "Монако".

"Серверы нашей компании самые мощные из всех, что есть в этой стране. Конкретно с этим матчем возникли сложности с приемом сигнала от правообладателя и нам пришлось решать непредвиденные проблемы уже в процессе. Мы решили, а правообладатель пообещал, что таких проблем с их стороны больше не допустят", — сообщил в комментарии директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.

MEGOGO объяснила причины сбоя и пообещала вернуть деньги

Тем не менее, избежать технических проблем не удалось. Фокус обратился к официальному транслятору боя за комментариями — чтобы разобраться, почему украинцы не смогли увидеть чемпионский бой Александра Усика в легальном показе.

Сколько зрителей из Украины, по вашим оценкам, планировали посмотреть бой Усик — Джошуа?

Не беремся оценить точно, но на весь пул украинских спортивных болельщиков мы рассчитывали (если отталкиваться от данных просмотра матчей сборной Украины по футболу, можно предположить, что это количество равно 6-7 миллионам зрителей. — Ред.).

Что стало причиной проблем с трансляцией?

К сожалению, на одном из наших дата-центров произошел сбой, из-за чего у части наших зрителей возникли сложности с подключением к трансляции. Стабилизировать ситуацию все же удалось, но это потребовало гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Сейчас мы исследуем точные причины.

Чем объясняются многочисленные случаи двойного (или неоднократного) списания средств за просмотр?

На это повлиял технический сбой. Но все средства будут нами возмещены.

Будет ли Megogo компенсировать не оказанную зрителям услугу, каким образом будет организован возврат денег?

Мы вернем средства всем пользователям, которые имели проблемы с просмотром. Сейчас наша служба поддержки работает с максимальной нагрузкой круглосуточно, поэтому рекомендуем обращаться для более оперативного ответа на [email protected].

Через день матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Интер". Есть ли вероятность, что неприятная история повторится? Какие меры вы принимаете?

Наши специалисты продолжают анализировать ситуацию, чтобы в будущем подобных моментов не случалось. Мы привлекаем лучших специалистов и до сих пор работаем над ситуацией.

Доступ к трансляции боя Усик — Джошуа был платным даже для постоянных подписчиков (29 — 99 грн). Чем объясняется такая ценовая политика?

Формат PPV (pay-per-view — плата за отдельный просмотр) — это требование правообладателя. (Организатором боя был боксерский промоушн Matchroom Boxing, которым руководит промоутер Джошуа — Эдди Хирн. — ред.).

Не рассматривается ли сейчас, после вчерашнего ЧП, вариант бесплатной трансляции спортивных событий национального масштаба — с учетом почти монопольного положения Megogo на рынке?

Пока мы продолжаем активно исследовать сложившуюся ситуацию. По результатам исследования сможем сообщить эту информацию, — ответили Фокусу в пресс-службе сервиса Megogo.

[ + – ] Александр Усик демонстрирует чемпионские пояса Фото: Matchroom Boxing

Напомним, Александр Усик единогласным решением судей одержал победу над Энтони Джошуа в Лондоне, став обладателем сразу четырех чемпионских поясов. В 2017 году Джошуа выиграл их в бою против Владимира Кличко, а в 2019 проиграл мексиканцу Энди Руису. Тем не менее, спустя полгода британец вернул титулы, победив в бою-реванше.

Добавим, что в контракте на бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком прописан пункт о бое-реванше.