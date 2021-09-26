MEGOGO вернет деньги тем, кто не смог посмотреть бой Усик – Джошуа: официальное заявление

Медиасервис объяснил сложности с присоединением к трансляции поединка техническим сбоем на одном из дата-центров.

Медиасервис MEGOGO извинился перед частью своих зрителей за то, что у тех из-за технических сбоев возникли сложности при просмотре боксерского боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа, сообщается на странице компании в Facebook.

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По данным MEGOGO, большинство зрителей беспрепятственно смогли посмотреть поединок, однако на одном из их дата-центров произошел сбой, из-за чего у части зрителей возникли сложности с присоединением к трансляции.

"Стабилизировать ситуацию все же удалось, но это потребовало гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Сейчас мы исследуем точные причины", – заявили в компании.

Медиасервис пообещал вернуть средства всем пользователям, имевшим проблемы с просмотром.

"Служба поддержки работает с максимальной нагрузкой, для более оперативного ответа обращайтесь по электронному адресу [email protected]", – добавили в MEGOGO.

[ + – ] Сообщение MEGOGO

Отметим, боксерский поединок между Александром Усиком и Энтони Джошуа не транслировал ни один украинский телеканал, желающие могли посмотреть его лишь на платной платформе MEGOGO, которая несколько раз "падала" из-за наплыва зрителей.

Напомним, украинец Александр Усик победил британца Энтони Джошуа судейским решением по итогам 12 раундов и завоевал звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Через 40 минут после окончания боксерского поединка Александра Усика поздравил с победой президент Владимир Зеленский.

Сам Усик через несколько часов после победы над Джошуа опубликовал обращение, в котором сказал, что всех сильно любит "за поддержку, яркие слова и за неподдержку".