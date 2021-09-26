Украинские каналы не транслировали, а MEGOGO "упал": как украинцы смотрели бой Усик - Джошуа

Теперь украинские зрители требуют от провайдера вернуть деньги, завалив жалобами страницу ресурса в соцсети.

Исторический боксерский поединок между украинским спортсменом Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа не транслировал ни один отечественный телеканал, и желающие могли посмотреть его только на платной платформе MEGOGO, которая из-за наплыва зрителей несколько раз "падала".

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Сложившаяся ситуация вызвала шквал возмущения в соцсетях, где украинцы искренне недоумевают, почему бой спортсмена, представляющего страну на высшем уровне, не был доступен к просмотру всем желающим.

Так, журналист и политтехнолог Владимир Петров поинтересовался на своей странице в Facebook, почему ни один топовый украинский телеканал не купил права на трансляцию боя украинского боксера, нелестно упомянув в публикации Министерство спорта, Минкульт и "Суспільне телебачення".

Последнее на свой странице в Facebook сообщило, что бой Усика и Джошуа спортивный отдел подаст в текстовой трансляции.

Фото: Скриншот

"Да, он вернул пояса, в тяжелом поединке очередной раз прославил Украину, а его поединок Украина не транслировала по телевидению. Это ему, что? Такая благодарность", – поинтересовались в комментариях.

Что с MEGOGO: испорченная радость и потерянные деньги

Как уже говорилось выше, единственная официальная платформа, где можно было посмотреть бой украинца, MEGOGO, столкнулась с техническими проблемами из-за большого количества зрителей. Люди, заплатившие за трансляцию, а также имеющие подписку на ресурс, жаловались, что только к четвертому раунду трансляция заработала нормально. Стоимость просмотра колебалась от 29 до 99 гривен, а для некоторых пользователей обошлась еще дороже.

"Кто-то уже подсчитал, сколько денег собрал Мегого с украинцев вчера за показ боя Усика, который в результате показали не всем "по техническим проблемам"? Сколько украинцев посмотрели бой? И кто принял решение, что права на трансляцию боя не будет покупать ни один национальный телеканал, оставляя Мегого монополистом, который драл с каждым зрителя от 29 до 99 грн за просмотр (который все равно оказался не для всех возможным, потому что зрителей было больше, чем выдержали серверы сервиса)?", – спрашивает телеведущая Татьяна Высоцкая.

В комментариях читатели рассказали, с какими проблемами столкнулись, пытаясь включить бой.

"Я заплатил 129 и да, 2 раза зависало приложение и приходилось перезагружать девайс", "29 грн стоило для тех, у кого там максимальная подписка. У меня, например. Но все заработало только к 4 раунду!", "там прикол другой) из приложения мобильного 4 бакса было, а если с сайта в кабинет заходить — 29 гривен) все для людей 🤣", "Заработало с 4го раунда на смарте((((!…До этого не на смарте, не в приложении, не с ноута не работало….29 грн оплатил при максимальной подписке", – пишут пользователи.

Первая реакция MEGOGO

MEGOGO – крупнейший в Восточной Европе медиасервис для просмотра видео, ТВ и прослушивания аудио, еще 23 сентября анонсировал бой Усика и Джошуа.

После того, как на сайте возникли проблемы с трансляцией, и к провайдеру посыпались жалобы и критика на качество, в ответе на комментарий пользователя в Сети представитель сервиса написал следующее:

"Ожесточенная борьба происходила не только на ринге, но и у наших технических мощностей. К сожалению, некоторые наши пользователи столкнулись с трудностями во время просмотра. Мы приносим извинения от имени всей команды. И просим сообщить, если вы столкнулись с проблемами во время просмотра. Мы непременно решим это вместе. Сейчас наши специалисты анализируют ситуацию, чтобы в дальнейшем избежать таких досадных моментов".

Фото: Скриншот

В свою очередь подписчики сайта сообщают, что у них по несколько раз снимало деньги, а качество трансляции от этого лучше не стало.

"Очень хочу посмотреть Джошуа и Усика. Имею максимальную подписку на Мегого. Захожу на эту платформу, которая выдает мне ошибку и рекомендует зайти позже … вы там на этом Мегого — идиоты, или как ??? Кто и где смотрит бокс, друзья? Подскажите, что делать, плизззз… APD. В итоге мошенники с Megogo еще и ДВАЖДЫ сняли с моей карточки по 119 грн (вместе – 238 грн) за просмотр боя, который я так и не посмотрел из-за их "технических проблем", "попробуйте позже". Верните деньги, мошенники! Пишут, что владелец Megogo — Степан Черновецкий. Почему-то я не удивлен…", – написал в Facebook журналист Егор Чичеринда.

В итоге журналист призвал провайдера готовиться к судебным искам.

[ + – ] Егор Чичеринда намекнул на судебный иск за мошенничество

В комментариях его публикации украинцы поделились похожими историями.

Более того, на страницу провайдера в Facebook, где последней публикацией является поздравление американского актера Уилла Смита с 53-летием, зрители обрушились с претензиями и требованиями вернуть деньги.

"Гореть вам в Аду, доплати за бокс еще, и не возможно посмотреть. Постоянно ошибка вылазила! Черти!!! Надеюсь вы развалитесь в хлам!", "Компенсируйте подписку всех и верните деньги тем, кто заплатил за бокс", "Так и не смог посмотреть бой, ни на ПК, ни в приложении на телевизоре… Еще и плату сняли дважды…", "Ваш удел — вести фейсбучную страничку и поздравлять виллов смиттов, а не транслировать футбол и бокс!", "Все дружно пишем заявления в общество защиты прав потребителей и в полицию. Это развод и кидалово".

Рен-ТВ: непатриотичная альтернатива

Если украинские каналы "молчали", то в России бой Усика-Джошуа показывал Рен ТВ, трансляция которого запрещена на территории нашего государства. Немало украинцев посмотрели бой именно там.

"Даже РФ по Рен ТВ транслировало, вместо укр каналов смотрел на российских. Позор для Украины", "Возмущению нет предела! Почему Рен-ТВ показывает этот поединок, а наши зажали! Вот, ранее 1 + 1 все бои Кличко показывал, потом "Интер" это дело подхватил, а теперь спорт вообще исчез из центральных каналов. Почему?", – пишут в соцсетях.

Напомним, Александр Усик победил британца Энтони Джошуа после 12 раундов. Судьи признали украинца лучшим, с чем его уже поздравил президент страны Владимир Зеленский. Сам новый чемпион-супертяжеловес поблагодарил своих болельщиков, отметив, что пояса уже едут в Украину.