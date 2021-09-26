Українські канали не транслювали, а MEGOGO "впав": як українці дивилися бій Усик — Джошуа

Тепер українські глядачі вимагають від провайдера повернути гроші, заваливши скаргами сторінку ресурсу в соцмережі.

Історичний боксерський поєдинок між українським спортсменом Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа не транслював жоден вітчизняний телеканал, і бажаючі могли подивитися його тільки на платній платформі MEGOGO, що через наплив глядачів кілька разів "падала".

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Ситуація, що склалася, викликала шквал обурення в соцмережах, де українці щиро дивуються, чому бій спортсмена, який представляє країну на найвищому рівні, не був доступний для перегляду всім бажаючим.

Так, журналіст і політтехнолог Володимир Петров поцікавився на своїй сторінці в Facebook, чому жоден топовий український телеканал не купив права на трансляцію бою українського боксера, невтішно згадавши в публікації Міністерство спорту, Мінкульт і "Суспільне телебачення".

Останнє на свій сторінці в Facebook повідомило, що бій Усика і Джошуа спортивний відділ подасть у текстовій трансляції.

Фото: Скриншот

"Так, він повернув пояси, у важкому поєдинку черговий раз прославив Україну, а його поєдинок Україна не транслювала по телебаченню. Це йому, що? Така подяка", – поцікавилися в коментарях.

Що з MEGOGO: зіпсована радість і втрачені гроші

Як уже говорилося вище, єдина офіційна платформа, де можна було подивитися бій українця, MEGOGO, зіткнулася з технічними проблемами через велику кількість глядачів. Люди, які заплатили за трансляцію, а також мають підписку на ресурс, скаржилися, що тільки до четвертого раунду трансляція запрацювала нормально. Вартість перегляду коливалася від 29 до 99 гривень, а для деяких користувачів обійшлася ще дорожче.

"Хтось уже підрахував, скільки грошей зібрав Мегого з українців вчора за показ бою Усика, який у результаті показали не всім" через технічні проблеми"? Скільки українців подивилися бій? І хто прийняв рішення, що права на трансляцію бою не буде купувати жоден національний телеканал, залишаючи Мегого монополістом, який дер з кожного глядача від 29 до 99 грн за перегляд (який все одно був не для всіх можливим, тому що глядачів було більше, ніж витримали сервери сервісу)?", – запитує телеведуча Тетяна Висоцька.

У коментарях читачі розповіли, з якими проблемами зіткнулися, намагаючись включити бій.

"Я заплатив 129 і так, 2 рази зависав додаток і доводилося перезавантажувати девайс", "29 грн коштувало для тих, у кого там максимальна підписка. У мене, наприклад. Але все запрацювало тільки до 4 раунду!", "Там прикол інший) з додатка мобільного 4 бакси було, а якщо з сайту в кабінет заходити — 29 гривень) все для людей 🤣", "Запрацювало з 4-го раунду на смарті((((! ... до цього ні на смарті, ні в додатку, ні з ноута не працював... .29 грн сплатив при максимальній підписці ", – пишуть користувачі.

Перша реакція MEGOGO

MEGOGO – найбільший у Східній Європі медіасервіс для перегляду відео, ТВ і прослуховування аудіо, ще 23 вересня анонсував бій Усика і Джошуа.

Після того, як на сайті виникли проблеми з трансляцією, і до провайдера посипалися скарги і критика на якість, у відповіді на коментар користувача в Мережі представник сервісу написав наступне:

"Запекла боротьба відбувалася не тільки на рингу, а й у наших технічних потужностей. На жаль, деякі наші користувачі зіткнулися з труднощами під час перегляду. Ми приносимо вибачення від імені всієї команди. І просимо повідомити, якщо ви зіткнулися з проблемами під час перегляду. Ми неодмінно вирішимо це разом. Зараз наші фахівці аналізують ситуацію, щоб у подальшому уникнути таких прикрих моментів".

Фото: Скриншот

Натомість підписники сайту повідомляють, що у них по кілька разів знімало гроші, а якість трансляції від цього кращою не стала.

"Дуже хочу подивитися Джошуа і Усика. Маю максимальну підписку на Мегого. Заходжу на цю платформу, яка видає мені помилку і рекомендує зайти пізніше ... ви там на цьому Мегого – ідіоти, чи як??? Хто і де дивиться бокс, друзі? Підкажіть, що робити, плизззз ... APD. В результаті шахраї з Megogo ще й ДВІЧІ зняли з моєї картки по 119 грн (разом — 238 грн) за перегляд бою, який я так і не подивився через їх "технічні проблеми", "спробуйте пізніше". Поверніть гроші, шахраї! Пишуть, що власник Megogo — Степан Черновецький. Чомусь я не здивований ...", — написав у Facebook журналіст Єгор Чичеринда.

У підсумку журналіст порадив ровайдеру готуватимя до судових позовів.

[ + – ] Єгор Чичеринда натякнув на судовий позов за шахрайство

У коментарях під його публікацією українці поділилися схожими історіями.

Ба більше, на сторінку провайдера в Facebook, де останньою публікацією є привітання американського актора Вілла Сміта з 53-річчям, глядачі масово висловили претензії та вимагають повернути гроші:

"Горіти вам у пеклі, доплати за бокс ще, і неможливо подивитися. Постійно помилка вилазила! Чорти!!! Сподіваюся ви розвалитеся нав мотлох!", "Компенсуйте підписку всіх і поверніть гроші тим, хто заплатив за бокс", "Так і не зміг подивитися бій, ні на ПК, ні в додатку на телевізорі... Ще й плату зняли двічі ... "," Ваша доля – вести фейсбучну сторінку і вітати Вілла Сміта, а не транслювати футбол і бокс!", "Усі дружно пишемо заяви в товариство захисту прав споживачів і в поліцію. Це розвод і кидалово".

Рен-ТВ: непатріотична альтернатива

Якщо українські канали "мовчали", то в Росії бій Усика-Джошуа показував Рен ТВ, трансляція якого заборонена на території нашої держави. Чимало українців подивилися бій саме там.

"Навіть РФ по Рен ТВ транслювало, замість укр каналів дивився на російських. Ганьба для України", "Обуренню немає меж! Чому Рен-ТВ показує цей поєдинок, а наші зажали! Ось, раніше 1+1 всі бої Кличка показував, потім "Інтер" цю справу підхопив, а тепер спорт взагалі зник із центральних каналів. Чому?", — пишуть у соцмережах.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа після 12 раундів. Судді визнали українця кращим, з чим його вже привітав президент країни Володимир Зеленський. Сам новий чемпіон-суперважковаговик подякував своїм уболівальникам, відзначивши, що пояси вже їдуть до України.