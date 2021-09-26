"Україна повертає своє": Зеленський привітав Усика з перемогою через 40 хвилин після бою

Олександр Усик повернув пояси, якими в 2017 році Володимир Кличко поступився Ентоні Джошуа.

Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика, який подолав у в бою британця Ентоні Джошуа і став новим володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBF і IBO, з перемогою.

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"Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і повинно бути, належать українцю! Саня, дякую! Всі ми не спали, все ми не сумнівалися, все ми не стримували емоцій! Важка, але тому ще ціннішою є перемога. Браво, Чемпіон! Міць! Сила! Усик! УКРАЇНА!!! ", — говориться у тексті привітання на сторінках глави держави в соцмережах. Пост Зеленського з'явивсяо 1:49, через 40 хвилин після закінчення бою.

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Бій, який відбувся в ніч на неділю 26 вересня на лондонському стадіоні футбольного клубу "Тоттенхем Хотспур", став для українського боксера третім за рахунком у суперважкій вазі. У жовтні 2019 року він переміг технічним нокаутом американця Чазза Уїзерспуна, а в листопаді 2020 го здобув перемогу за очками над британцем Дереком Чісорою, ставши претендентом на титул чемпіона за версією WBO в суперважкій вазі.

Усик і Джошуа провели на рингу всі 12 раундів, причому найбільш напруженими стали два останніх. Наприкінці поєдинку українець активно атакував противника, але британцеві вдалося ухилитися. Однак судді одноголосним рішенням присудили перемогу Усику. Він, як і в 2012 році в Лондоні, виконав на рингу український гопак.

До 2017 року всіма вищезгаданими поясами володів інший український боксер Володимир Кличко, який програв їх якраз Джошуа. А його брат, Віталій Кличко, особисто привітав Усика з перемогою після бою, зазначивши, що ще "гуляє" один пояс WBC.

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Cам Олександр після бою опублікував в Instagram кілька знімків з поясами, підписавши їх просто: "Слава Богу!!!".

Нагадаємо, перед боєм Ентоні Джошуа був упевнений, що нокаутує українського боксера, проте промоутери не виключали, що саме Олександр стане новим чемпіоном у суперважкій вазі.