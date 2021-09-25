"Усик — неприродний супертяж": Едді Хірн про бій Усик — Джошуа (відео)

Промоутер Ентоні Джошуа дав характеристику Олександру Усику, а також розповів про свої взаємини з українським боксером

Британський промоутер і голова Matchroom Boxing Едді Хирн поділився думкою про майбутній бій Ентоні Джошуа — Олександр Усик.

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В інтерв'ю українському YouTube-каналі Luckypunchnet Хирн розповів, що ідея проведення такого бою виникла не раптово.

"Ми говорили про це раніше, це правда. Тримали в голові цей поєдинок, адже він дійсно один з найбільших в світі боксу. Але тоді я серйозно розглядав тільки бій Усика проти Тоні Беллью. Далі ми не заглядали. Усик переміг Беллью, Уїзерспуна, а потім і Чісору, після чого став обов'язковим претендентом на бій з Джошуа. Тоді-то я і подумав, що цей бій відбудеться. Думаю, ні Олександр Красюк (промоутер Усика — ред.), ні Егіс Клімас (менеджер Усика — ред.) не вірили, що Ентоні погодитися на бій ", — розповів Едді Хирн.

42-річний британський промоутер також розповів про співпрацю з Усиком. Три останні бої українця проходили за його участі в організації.

"Наш спів-промоушен був розрахований на три бої. Останнім з них був поєдинок проти Чісори. Я допомагав в організації боїв з Беллью, Уізерспуном і Чісорою. Зараз Усик повністю на контракті з K2. У свою чергу я — тільки промоутер Ентоні Джошуа", — зазначив Хирн.

На думку промоутера, Усику потрібно змінювати свої фізичні характеристики, аби стати потужніше в суперважкій вазі.

"Головне, що потрібно розуміти про його розмірах — він не природний супертяж. А це значить, що він тренується, щоб стати більше. В той час, як Джошуа це не потрібно. Якщо він захоче, він набере 10 кілограм і буде відчувати себе добре. Усик намагається набрати, а Джошуа може скинути, якщо йому це буде потрібно. Ентоні тренується, спарингує, а потім їсть і залишається у своїй вазі. Якщо він хоче робити більше на тренуваннях, він буде їсти більше. у нього не буде з цим проблем, тому що він природний супертяж. А Усику потрібно додавати, щоб бути в розмірах Джошуа. Але, поклавши руку на серце, я думаю, що різниця у вазі перед боєм буде 2-3 кг. Це ніщо", — резюмував Едді Хирн.

[ + – ] Едді Хирн про бій Ентоні Джошуа — Олександр Усик

Де дивитися бій Усик — Джошуа

Нагадаємо, бій Усик — Джошуа відбудеться сьогодні, 25 вересня, в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Хотспур". В Україні подивитися бій можна за допомогою онлайн-сервісів MEGOGO і DAZN. Початок поєдинку — не раніше 23:45 за київським часом.

На церемонії зважування Усик показав рекордний для себе вагу — 100 кілограм, у той час як показник Джошуа склав 108,8 кг. Британський боксер заявив, що збирається нокаутувати українця і захистити титул чемпіона світу за чотирма версіями.

Коефіцієнт на бій Усик — Джошуа

Букмекери вважають фаворитом поєдинку британця — на його перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 1.40 — 1.56, а на перемогу Усика — від 2.90 до 3.16.