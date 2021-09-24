Усик показав рекордну вагу перед боєм з Джошуа (відео)

Церемонія зважування відбулася в Лондоні, показавши, що українець на 9 кг легший за противника. Після неї відбулася традиційна битва поглядів.

Сьогодні в Лондоні відбулася офіційна процедура зважування перед боєм українського боксера Олександра Усика і чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

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Українець показав рекордну для себе вагу — 100 кг, вага Джошуа становить 109 кг. Олександр Усик перехрестився перед тим, як ставати на ваги. Джошуа став на ваги в навушниках.

Після зважування Усик і Джошуа провели традиційну битву поглядів. Британець під час битви поглядів жував жуйку і першим запропонував потиснути руки, щоб битва поглядів завершилася рукостисканням.

Раніше Фокус розповідав, що Усик прийшов на першу битву поглядів в образі, схожим на той, що був у Джокера у фільмі.

Усик — Джошуа: хто фаворит?

За версією букмекерів, фаворитом бою є британець Ентоні Джошуа — на його перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,55, перемога українця набагато менш імовірна — 3.0.

Де дивитися бій Усик — Джошуа в Україні

В Україні бій Усик — Джошуа можна буде дивитися на платформі MEGOGO, а також за допомогою стримінг-сервісу DAZN. Бій між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком буде показаний по системі pay-per-view. Очікується, що боксери вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.

Як повідомлялося раніше, боксер Олександр Усик опублікував нові фотографії зі своєї підготовки до бою з британським боксером Ентоні Джошуа. Український боксер довгий час готувався до найголовнішого бою у своїй кар'єрі.

Поєдинок відбудеться завтра, 25 вересня, в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенхем". Це буде головний бій вечора боксу, перед цим пройде кілька боїв в андеркарді вечора боксу.