Усик у "костюмі Джокера" провів першу битву поглядів з Джошуа (фото, відео)

Боксери мовчки дивилися один одному в очі, а потім потиснули руки. Але без уваги не залишився вигляд, в якому приїхав на битву поглядів Усик.

Боксер з України Олександр Усик (18-0, 13 нокаутів) і чемпіон світу за чотирма версіями у важкій вазі з Великобританії Ентоні Джошуа (24-1, 22 нокаути) провели першу битву поглядів. Відповідне відео опубліковано на платформі YouTube.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Деякий час боксери мовчки дивилися один одному в очі, а потім потиснули руки.

Слід зазначити, що Усик приїхав в Лондон на зустріч з Джошуа і на їх спільну пресконференцію в червоному костюмі, який дещо нагадує костюм Джокера.

Коли в українця запитали, чого він досі не домігся у своїй кар'єрі й чого він ще міг би досягти, той відповів, що "досягти можна було б ще багато чого", а потім розсміявся.

[ + – ] Прес-конференція Усика і Джошуа Фото: Скриншот

Поєдинок між двома боксерами відбудеться в Лондоні 25 вересня на стадіоні "Тоттенхем Хотспур". Букмекери схильні вважати, що переможе британець — на його перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,55, у той час як на перемогу Усика — 3.0.

Де дивитися бій Усик — Джошуа в Україні

У нашій країні поєдинок двох боксерів можна буде подивитися на платформі MEGOGO, а також за допомогою стрімінг-сервісу DAZN. Бій між Ентоні Джошуа й Олександром Усиком буде показаний по системі pay-per-view. Очікується, що боксери вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.

Як повідомлялося раніше, боксер Олександр Усик опублікував нові фотографії зі своєї підготовки до бою з британським боксером Ентоні Джошуа. Український боксер довгий час готувався до найголовнішого бою у своїй кар'єрі.