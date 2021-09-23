Усик в "костюме Джокера" провел первую битву взглядов с Джошуа (фото, видео)

Боксеры молча смотрели друг другу в глаза, а затем пожали руки. Но без внимания не остался вид, в котором приехал на битву взглядов Усик.

Боксер из Украины Александр Усик (18-0, 13 нокаутов) и чемпион мира по четырем версиям в тяжелом весе из Великобритании — Энтони Джошуа (24-1, 22 нокаута) — провели первую битву взглядов. Соответствующее видео опубликовано на платформе YouTube.

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Некоторое время боксеры молча смотрели друг другу в глаза, а затем пожали друг другу руки.

Следует отметить, что Усик приехал в Лондон на встречу с Джошуа и на их совместную пресс-конференцию в красном костюме, который несколько напоминает костюм Джокера.

Когда у украинца спросили, чего он до сих пор не добился в своей карьере и чего он еще мог бы достичь, тот ответил, что "достичь можно было бы еще много чего", а затем рассмеялся.

[ + – ] Пресс-конференция Усика и Джошуа Фото: Скриншот

Поединок между двумя боксерами состоится в Лондоне 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Букмекеры склонны полагать, что победит британец — на его победу принимаются ставки с коэффициентом 1,55, в то время как на победу Усика — 3.0.

Где смотреть бой Усик — Джошуа в Украине

В нашей стране поединок двух боксеров можно будет смотреть на платформе MEGOGO, а также с помощью стриминг-сервиса DAZN. Бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком будет показан по системе pay-per-view. Ожидается, что боксеры выйдут на ринг не ранее 23:45 по киевскому времени.

Как сообщалось ранее, боксер Александр Усик опубликовал новые фотографии со своей подготовки к бою с британским боксером Энтони Джошуа. Украинский боксер долгое время готовился к самому главному бою в своей карьере.