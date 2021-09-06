Усик показал свою физическую форму перед боем с Джошуа (фото)

Украинский боксер продолжает подготовку к самому главному бою в своей карьере.

Украинский боксер Александр Усик опубликовал новые фотографии со своей подготовки к бою с британским боксером Энтони Джошуа.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Усик опубликовал в Instagram фотографию, на которой запечатлено, как он ведет тренировку на пляже. Украинец иронично подметил, что это его отдых, а не тренировка.

Усик – Джошуа: у кого шансов больше?

Оба боксера практически год не боксировали – свой последний бой британец провел в конце 2020 года, победив болгарина Кубрата Пулева, в то время, как Усик провел свой бой в октябре прошлого года.

Напомним, что изначально Джошуа готовился именно к проведению боя с британцем Тайсоном Фьюри, однако британец был вынужден провести третий бой против Деонтея Уайлдера, что было прописано в его контракте.

Бой Усик – Джошуа состоится уже совсем скоро – 25 сентября в Лондоне. Поединок пройдет на домашнем стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

Все билеты были проданы уже в первый день после того, как были выставлены на продажу. Очевидно, что Джошуа будет иметь поддержку британского зрителя, однако на бою ожидается около 500 болельщиков из Украины.

Букмекеры же явным фаворитом боя называют Энтони Джошуа. На победу британца принимаются ставки с коэффициентом 1.43, тогда как на победу украинца – 3. Ставка на победу одного из боксеров нокаутом – 1.62, что является довольно высоким коэффициентом, учитывая, что бой пройдет в супертяжелом весе, где вероятность нокаута всегда крайне высока.

Коэффициент на то, что бой пройдет всю дистанцию – 2.2, что тоже весьма маловероятно для такого поединка.