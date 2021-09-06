Усик показав свою фізичну форму перед боєм із Джошуа (фото)

Український боксер продовжує підготовку до найголовнішого бою в своїй кар'єрі.

Український боксер Олександр Усик опублікував нові фотографії зі своєї підготовки до бою з британським боксером Ентоні Джошуа.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Усик опублікував в Instagram фотографію, на якій зображено, як він веде тренування на пляжі. Українець іронічно підмітив, що це його відпочинок, а не тренування.

Усик — Джошуа: у кого шансів більше?

Обидва боксери практично рік не боксували — свій останній бій британець провів у кінці 2020 року, перемігши болгарина Кубрата Пулєва, в той час, як Усик провів свій бій у жовтні минулого року.

Нагадаємо, що спочатку Джошуа готувався саме до проведення бою з британцем Тайсоном Ф'юрі, проте британець був змушений провести третій бій проти Деонтея Вайлдера, що було прописано в його контракті.

Бій Усик-Джошуа відбудеться вже зовсім скоро — 25 вересня в Лондоні, на домашньому стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем".

Всі квитки були продані вже в перший день після того, як були виставлені на продаж. Очевидно, що Джошуа матиме підтримку британського глядача, проте на бою очікується близько 500 уболівальників із України.

Букмекери ж явним фаворитом бою називають Ентоні Джошуа. На перемогу британця приймаються ставки з коефіцієнтом 1.43, тоді як на перемогу українця — 3. Ставка на перемогу одного з боксерів нокаутом — 1.62, що є досить високим коефіцієнтом, враховуючи, що бій відбудеться в суперважкій вазі, де ймовірність нокауту завжди вкрай висока.

Коефіцієнт на те, що бій пройде всю дистанцію — 2.2, що теж дуже малоймовірно для такого поєдинку.