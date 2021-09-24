Усик показал рекордный вес перед боем с Джошуа (видео)

Церемония взвешивания состоялась в Лондоне, показав, что украинец на 9 кг легче противника. После нее состоялась традиционная битва взглядов.

Сегодня в Лондоне состоялась официальная процедура взвешивания перед боем украинского боксера Александра Усика и чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

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Украинец показал рекордный для себя вес – 100 кг, вес Джошуа составил 109 кг. Александр Усик перекрестился перед тем, как становиться на весы. Джошуа стал на весы в наушниках.

После взвешивание Усик и Джошуа провели традиционную битву взглядов. Британец во время битвы взглядов жевал жвачку и первым предложил пожать руки, чтобы битва взглядов завершилась рукопожатием.

Ранее Фокус рассказывал, что Усик пришел на первую битву взглядов в образе, похожим на тот, что был у Джокера в фильме.

Усик – Джошуа: кто фаворит?

По версии букмекеров, фаворитом боя является британец Энтони Джошуа – на его победу принимаются ставки с коэффициентом 1,55, победа украинца гораздо менее вероятна – 3.0.

Где смотреть бой Усик — Джошуа в Украине

В Украине бой Усик – Джошуа можно будет смотреть на платформе MEGOGO, а также с помощью стриминг-сервиса DAZN. Бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком будет показан по системе pay-per-view. Ожидается, что боксеры выйдут на ринг не ранее 23:45 по киевскому времени.

Как сообщалось ранее, боксер Александр Усик опубликовал новые фотографии со своей подготовки к бою с британским боксером Энтони Джошуа. Украинский боксер долгое время готовился к самому главному бою в своей карьере.

Поединок состоится завтра, 25 сентября, в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Это будет главный бой вечера бокса, перед этим пройдет несколько боев в андеркарде вечера бокса.