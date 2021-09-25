"Усик - не природный супертяж": Эдди Хирн о бое Усик - Джошуа (видео)

Промоутер Энтони Джошуа дал характеристику Александру Усику, а также рассказал о своих отношениях с украинским боксером

Британский промоутер и глава Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о предстоящем бое Энтони Джошуа — Александр Усик.

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В интервью украинскому YouTube-каналу Luckypunchnet Хирн рассказал, что идея проведения такого боя возникла не внезапно.

"Мы говорили об этом ранее, это правда. Держали в голове тот поединок, ведь он действительно один из самых больших в мире бокса. Но тогда я всерьез рассматривал только бой Усика против Тони Беллью. Дальше мы не заглядывали. Усик победил Беллью, Уизерспуна, а затем и Чисору, после чего стал обязательным претендентом на бой с Джошуа. Тогда-то я и подумал, что этому бою быть. Думаю, ни Александр Красюк (промоутер Усика — ред.), ни Эгис Климас (менеджер Усика — ред.) не верили, что Энтони согласиться на бой", — рассказал Эдди Хирн.

42-летний британский промоутер также рассказал о сотрудничестве с Усиком. Три последние боя украинца проходили при его участии в организации.

"Наш со-промоушен был рассчитан на три боя. Последним из них был поединок против Чисоры. Я помогал в организации боев с Беллью, Уизерспуном и Чисорой. Сейчас Усик полностью на контракте с K2. В свою очередь я — только промоутер Энтони Джошуа", — отметил Хирн.

По мнению промоутера, Усику приходится менять свои физические характеристики, чтобы стать мощнее в супертяжелом весе.

"Главное, что нужно понимать о его размерах — он не природный супертяж. А это значит, что он тренируется, чтобы стать больше. В то время, как Джошуа это не нужно. Если он захочет, он наберет 10 килограмм и будет чувствовать себя хорошо. Усик старается набрать, а Джошуа может скинуть, если ему это будет нужно. Энтони тренируется, спаррингует, а потом ест и остается в своем весе. Если он хочет делать больше на тренировках, он будет есть больше. У него не будет с этим проблем, потому что он природный супертяж. А Усику нужно добавлять, чтобы быть в размерах Джошуа. Но, положа руку на сердце, я думаю, что разница в весе перед боем будет 2-3 кг. Это ничто", — заключил Эдди Хирн.

[ + – ] Эдди Хирн о бое Энтони Джошуа - Александр Усик

Где смотреть бой Усик — Джошуа

Напомним, бой Усик — Джошуа состоится сегодня, 25 сентября, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". В Украине посмотреть бой можно с помощью онлайн-сервисов MEGOGO и DAZN. Начало поединка — не ранее 23:45 по киевскому времени.

На церемонии взвешивания Усик показал рекордный для себя вес — 100 килограмм, в то время как показатель Джошуа составил 108,8 кг. Британский боксер заявил, что собирается нокаутировать украинца и защитить титул чемпиона мира по четырем версиям.

Коэффициент на бой Усик — Джошуа

Букмекеры считают фаворитом поединка британца — на его победу принимают ставки с коэффициентом 1.40 — 1.56, а на победу Усика — от 2.90 до 3.16.