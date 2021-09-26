"Украина возвращает свое": Зеленский поздравил Усика с победой через 40 минут после боя

Александр Усик вернул пояса, которые в 2017 году Владимир Кличко уступил Энтони Джошуа.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика, поборовшего в бою британца Энтони Джошуа и ставшего новым обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, с победой.

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"Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO — снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Саня, спасибо! Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций! Тяжелая, но потому еще ценнее победа. Браво, Чемпион! Мощь! Сила! Усик! УКРАИНА!!!", – гласит текст поздравления на страницах главы государства в соцсетях. Пост Зеленского появился в 1:49, через 40 минут после окончания боя.

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Бой, который состоялся в ночь на воскресенье 26 сентября на лондонском стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур", стал для украинского боксера третьим по счету в супертяжелом весе. В октябре 2019 года он победил техническим нокаутом американца Чазза Уизерспуна, а в ноябре 2020-го одержал победу по очкам над британцем Дереком Чисорой, став претендентом на титул чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе.

Усик и Джошуа провели на ринге все 12 раундов, из которых самыми напряженными стали два последних. В конце поединка украинец активно атаковал противника, но британцу удалось увернуться. Однако судьи единогласным решением присудили победу Усику. Он, как и в 2012 году в Лондоне, исполнил на ринге украинский гопак.

До 2017 года всеми вышеупомянутыми поясами владел другой украинский боксер Владимир Кличко, который проиграл их как раз Джошуа. А его брат, Виталий Кличко, лично поздравил Усика с победой после боя, отметил, что еще "гуляет" один пояс WBC.

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Cам Александр после боя опубликовал в Instagram несколько снимков с поясами, подписав их просто: "Слава Богу!!!".

Напомним, перед боем Энтони Джошуа был уверен, что нокаутирует украинского боксера, однако промоутеры не исключали, что именно Александр станет новым чемпионом в супертяжелом весе.