"Я вас всех очень люблю!": Усик записал первое видеообращение после поединка

Спортсмен упомянул и тех, кто не поддерживал его. Им он тоже по-своему благодарен.

Украинский боксер Александр Усик, ставший новым чемпионом мира в супертяжелом весе, через несколько часов после победы над британцем Энтони Джошуа опубликовал на своей странице в Instagram обращение со словами благодарности.

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"Я очень вас всех сильно люблю за вашу поддержку, за ваши яркие слова, за неподдержку! Пояса едут домой! Всем добра!", – сказал чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

[ + – ] Уставший, но счастливый Александр Усик опубликовал слова благодарности

На кадрах видно, что на рассеченной брови спортсмена, результат четвертого раунда, наложены швы, а под глазами – гематомы после поединка.

Бой с британцем Энтони Джошуа стал для Александра третьим в супертяжелом весе. Спортсмены провели на ринге все 12 боев, и украинец одержал победу по очкам. Ранее промоутеры не исключали, что в этом поединке украинец имеет все шансы на победу, хотя британец был уверен, что нокаутирует соперника.

Когда Усик услышал вердикт судей, то не смог сдержать слез, а затем, как и на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, станцевал украинский гопак с флагом.

Украинец вернул в нашу страну пояса, которые в 2017 году проиграл Джошуа Владимир Кличко. Но этом акцентировал внимание в своем поздравлении чемпиону глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "Украина возвращает свое".

Пока украинец празднует победу, промоутер Джошуа Энтони Хирн заявил, что его подопечный воспользуется прописанным в контракте пунктом об обязательном реванше, где может показать себя "значительно лучше". Он уже делал так после поражения в поединке с Энди Руисом.

Несмотря на проигрыш Джошуа, Хирн поздравил Усика с победой.

Напомним, все 12 раундов боя Усик-Джошуа были очень непростыми, но наиболее напряженными стали два финальных.