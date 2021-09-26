MEGOGO поверне гроші тим, хто не зміг подивитися бій Усик — Джошуа: офіційна заява

Медіасервіс пояснив складнощі з приєднанням до трансляції поєдинку технічним збоєм на одному з дата-центрів.

Медіасервіс MEGOGO вибачився перед частиною своїх глядачів за те, що у тих з-за технічних збоїв виникли складності при перегляді боксерського бою між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа, повідомляється на сторінці компанії в Facebook.

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За даними MEGOGO, більшість глядачів безперешкодно змогла подивитися поєдинок, проте на одному з їх дата-центрів стався збій, через що у частини глядачів виникли складнощі з приєднанням до трансляції.

"Стабілізувати ситуацію все ж вдалося, але на це пішло більше часу, ніж ми розраховували. Зараз ми досліджуємо точні причини", — заявили в компанії.

Медіасервіс пообіцяв повернути кошти всім користувачам, які мали проблеми з переглядом.

"Служба підтримки працює з максимальним навантаженням, для більш оперативної відповіді звертайтесь за електронною адресою [email protected]", — додали в MEGOGO.

[ + – ] повідомлення MEGOGO

Відзначимо, боксерський поєдинок між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа не транслював жоден український телеканал, бажаючі могли подивитися його лише на платній платформі MEGOGO, яка кілька разів "падала" через наплив глядачів.

Нагадаємо, українець Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа суддівським рішенням за підсумками 12 раундів і завоював звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Через 40 хвилин після закінчення боксерського поєдинку Олександра Усика привітав з перемогою президент Володимир Зеленський.

Сам Усик через кілька годин після перемоги над Джошуа опублікував звернення, в якому сказав, що всіх сильно любить "за підтримку, яскраві слова і за непідтримку".