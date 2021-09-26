"Працюємо над ситуацією": в MEGOGO пояснили, що сталося з боєм Джошуа — Усик

Бій Джошуа — Усик побачили не всі вболівальники навіть за гроші. Фокус попросив MEGOGO пояснити причини збою, чому у частини глядачів гроші списувалися по 2-3 рази і чому взагалі за перегляд бою довелося платити навіть постійним передплатникам.

Український боксер Олександр Усик став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Однак перемогу українця над Ентоні Джошуа побачили далеко не всі вболівальники. Ефірні канали головний бій року не показували, а офіційний транслятор боїв Усика в Україні онлайн-сервіс MEGOGO зіткнувся з технічними труднощами, що викликало хвилю обурення у користувачів.

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Скільки коштувала трансляція бою Джошуа — Усик на Megogo

MEGOGO бої показує не безкоштовно: вартість перегляду трансляції становила 29 гривень для користувачів, у яких вже є підписка, і 99 гривень в день бою для користувачів, у яких немає облікового запису на сервісі. Але багато вболівальників не змогли подивитися поєдинок — сервіс показував їм помилку чи ж не впускав в особистий кабінет.

MEGOGO не впорався з величезним напливом користувачів і в роботі сервісу почалися проблеми. Багатьох уболівальників система просто не впускала в особистий кабінет, інші бачили напис про проблеми з відтворенням відео.

Паралельно пішли збої в платіжній системі: судячи з повідомлень у соцмережах, платежі не проходили або знімалися по кілька разів — а доступ до перегляду трансляції MEGOGO все одно не відкривався.

Замість трансляції MEGOGO — "як в СРСР по радіоточці"

"Бери ношу по собі, щоб не падати при ходьбі... — так почав опис зіпсованого вечора один з українців, який приготувався отримати задоволення від бою Усик — Джошуа. — Це одна з супер приказок. Особливо вона актуальна сьогодні: коли ти запасаєшся силами і не спиш опісля 00:00, береш улюблений напій і закуски, сподіваєшся, що у тебе МАКСИМАЛЬНА підписка #MEGOGO і ти зможеш подивитися бій цього року УСИК & ДЖОШУА, повболівати за Україну. Але монополіст трансляції просто не справляється з навантаженням на свій сервер і ти, як і більшість уболівальників, слухаєш події, що відбувається на рингу від різних коментаторів на YOUTUBE, як в СРСР по радіоточці".

[ + – ] "Береш улюблений напій і закуски, сподіваєшся, що у тебе МАКСИМАЛЬНА підписка #MEGOGO і ти зможеш подивитися бій цього року УСИК & ДЖОШУА, повболівати за Україну..."

Де українці дивилися бій Усик — Джошуа

В якості альтернативи трансляція була доступна уболівальникам на сервісі DAZN за 55 гривень на місяць, або ж на величезній кількості піратських ресурсів. Але, схоже, значна частина користувачів пішла дивитися бій на російському телеканалі Рен-ТВ, який вів трансляцію абсолютно безкоштовно. Українці, не соромлячись у виразах, також висловили незадоволення через це у коментарях.

[ + – ] Обурення уболівальників вилилося у соцмережі [ + – ] Обурення уболівальників вилилося у соцмережі [ + – ] Обурення уболівальників вилилося у соцмережі [ + – ] Обурення уболівальників вилилося у соцмережі [ + – ] Обурення уболівальників вилилося у соцмережі [ + – ] Обурення уболівальників вилилося у соцмережі [ + – ] Обурення уболівальників вилилося у соцмережі [ + – ] Обурення уболівальників вилилося у соцмережі [ + – ] Обурення уболівальників вилилося у соцмережі [ + – ] Обурення уболівальників вилилося у соцмережі [ + – ] Обурення уболівальників вилилося у соцмережі

Компанія MEGOGO наступного дня вибачилася перед користувачами і пообіцяла повернути кошти. Щоправда, механізм повернення поки не зрозумілий.

[ + – ] Компанія MEGOGO вибачилася перед своїми користувачам

Незрозумілі і причини, через які зірвалася трансляція бою Усик — Джошуа. Напередодні поєдинку, який називають боєм року, керівництво компанії запевнило Фокусу, що технічне оснащення дозволяє справлятися з великою кількістю відвідувань ресурсу. Зокрема, питання стосувалося якості трансляції під час матчу кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" — "Монако".

"Сервери нашої компанії найпотужніші з усіх, що є в цій країні. Саме з цим матчем виникли складнощі з прийомом сигналу від правовласника і нам довелося вирішувати непередбачені проблеми вже у процесі. Ми вирішили, а правовласник пообіцяв, що таких проблем з їх боку більше не допустять", — повідомив у коментарі директор зі стратегічного розвитку MEGOGO Іван Шестаков.

MEGOGO пояснила причини збою і пообіцяла повернути гроші

Проте, уникнути технічних проблем не вдалося. Фокус звернувся до офіційного транслятора бою за коментарями — щоб розібратися, чому українці не змогли побачити чемпіонський бій Олександра Усика в легальному показі.

Скільки глядачів з України, за вашими оцінками, планували подивитися бій Усик — Джошуа?

Не беремося оцінити точно, але на весь пул українських спортивних уболівальників ми розраховували (якщо відштовхуватися від даних перегляду матчів збірної України з футболу, можна припустити, що ця кількість дорівнює 6-7 мільйонам глядачів. — Ред.).

Що стало причиною проблем з трансляцією?

На жаль, на одному з наших дата-центрів стався збій, через що у частини наших глядачів виникли складнощі з підключенням до трансляції. Стабілізувати ситуацію все ж вдалося, але це зайняло набагато більше часу, ніж ми розраховували. Зараз ми досліджуємо точні причини.

Чим пояснюються численні випадки подвійного (або неодноразового) списання коштів за перегляд?

На це вплинув технічний збій. Але всі кошти будуть нами відшкодовані.

Чи буде Megogo компенсувати ненадану глядачам послугу, яким чином буде організовано повернення грошей?

Ми повернемо кошти всім користувачам, які мали проблеми з переглядом. Зараз наша служба підтримки працює з максимальним навантаженням цілодобово, тому рекомендуємо звертатися для оперативнішої відповіді на [email protected].

Через день матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Інтер". Чи є ймовірність, що неприємна історія повториться? Яких заходів ви вживаєте?

Наші фахівці продовжують аналізувати ситуацію, щоб у майбутньому подібних моментів не траплялося. Ми залучаємо найкращих фахівців і досі працюємо над ситуацією.

Доступ до трансляції бою Усик — Джошуа був платним навіть для постійних передплатників (29 — 99 грн). Чим пояснюється така цінова політика?

Формат PPV (pay-per-view — плата за окремий перегляд) — це вимога правовласника. (Організатором бою був боксерський промоушн Matchroom Boxing, яким керує промоутер Джошуа — Едді Хірн. — ред.).

Чи не розглядається зараз, після вчорашньої НП, варіант безкоштовної трансляції спортивних подій національного масштабу — з урахуванням майже монопольного становища Megogo на ринку?

Поки ми продовжуємо активно досліджувати ситуацію, що склалася. За результатами дослідження зможемо повідомити цю інформацію, — відповіли Фокусу в пресслужбі сервісу Megogo.

[ + – ] Олександр Усик демонструє чемпіонські пояси Фото: Matchroom Boxing

Нагадаємо, Олександр Усик одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над Ентоні Джошуа в Лондоні, ставши володарем відразу чотирьох чемпіонських поясів. У 2017 році Джошуа виграв їх у бою проти Володимира Кличка, а у 2019 програв мексиканцю Енді Руїсу. Все ж, через пів року британець повернув титули, перемігши в бою-реванші.

Додамо, що у контракті на бій між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком прописаний пункт про бій-реванш.