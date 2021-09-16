Худший матч Де Дзерби. Что случилось с "Шахтером" в Тирасполе

Матч «Шериф» – «Шахтер» в Тирасполе показал, что в командном механизме Роберто Де Дзерби случился сбой.

В жизни каждого из нас случаются ситуации, когда хочется провалиться сквозь землю, сгореть от стыда, сбежать, куда глаза глядят и тому подобное. Ощущения неприятные, эти минуты хочется пережить как можно скорее и забыть.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Примерно весь спектр этих эмоций пережили все болельщики "Шахтера" вечером в среду, 15 сентября. Да, из каждого утюга звучали предупреждения, что "Шериф" не пальцем деланный, что просто так команда не может пройти четыре раунда квалификации Лиги чемпионов, ни разу не проиграв. В конце концов, за бортом соревнований Юрий Вернидуб оставил даже именитый "Динамо" Загреб. Казалось бы, и без всех экспертов тренерский штаб "Шахтера" должен был по косточкам разложить "Шериф", подготовиться и взять три очка. И перед стартовым свистком ничего не предвещало беды.

У Роберто Де Дзерби хочется спросить: что это было? Что случилось с командой? Где тот "Шахтер", который на морально-волевых вырвал билет в групповой этап у "Монако"?

Факторов, которые повлияли на результат, достаточно много. Но пока, на мой субъективный взгляд, "Шахтер" провел худший матч под руководством Роберто Де Дзерби. Обычно, чтобы измерить температуру возмущения болельщиков, достаточно после таких матчей открыть ленту Facebook и проскроллить 10-12 постов. В моем случае это релевантная выборка тех самых "первых впечатлений" или "горячих следов", как кому угодно. Кроме разочарования результатом, многие были удивлены содержанием игры, откровенно задавая вопрос: "во что мы играем?". С другой стороны, как-то все дружно забыли, что Роберто Де Дзерби не волшебник изумрудного города и за три месяца команду, способную выйти из группы с "Реалом" и "Интером", не построишь. Но есть же определенная планка самоуважения. А с ним, похоже, возникли проблемы.

На стадионе "Шериф" ужасное поле

[ + – ] На стадионе "Шериф" газон "разваливался" прямо во время матча Фото: ФК Шахтер

На этом факторе внимание акцентировали и комментаторы матча, это же было видно невооруженным взглядом и по картинке. Куски вырванного газона, масса непонятных отскоков и рикошетов, брак в приеме мяча и прочие казусы. Вероятно, состоянию поля тренерский штаб "Шахтера" не придал особого значения, а зря. На такие же грабли в Казахстане наступил и Александр Петраков со сборной Украины – если присмотреться, можно увидеть, как необычно вел себя мяч в некоторых ситуациях.

Все это никак не оправдывает отсутствие желания, движения и реальных опасных моментов у игроков "Шахтера". Но свою лепту в футбольную катастрофу состояние газона все-таки внесло.

"Шахтер" проиграл матч, но его пытался спасти Мудрик

[ + – ] Михаил Мудрик на матче Шериф - Шахтер Фото: ФК "Шахтер"

В игре "горняков" не было характера. Печально, но факт. 68% владения мячом – для чего они? Даже при нанесенном 21 ударе выхлоп оказался нулевым. Да, старался Траоре, который продолжает впечатлять умением принимать решение и бить за одну секунду. Но ощущение, будто он оказался отрезан от остальной команды, мяч попросту не доходил до форварда.

Важно

Конец бразильской сказки. Почему скандал с Тайсоном может изменить "Шахтер" навсегда

Приятно удивил и Мудрик, вышедший на замену. Во втором тайме он показался единственным, кто хотел идти в атаку и создавать моменты. Но его усилий было мало, а приводить атаку к голу путем индивидуальных действий молодой полузащитник пока не умеет. Местами его дриблинг выглядел красиво, от сравнений с Неймаром никуда не деться. Но это все еще не эффективно с точки зрения результата.

Со знаком минус удивило отсутствие на поле Степаненко. В некоторых эпизодах складывалось впечатление, что будь Тарас на поле, атаки "Шерифа" не были бы такими частыми – он хорошо умеет закрывать зоны и качественно работает в отборе. Понятно, что не хватало Трубина: при всем уважении к опыту Пятова, в эпизоде с первым голом он мог спасать "Шахтер". Не факт, что спас бы Трубин, но 20-летний талант уже приучил нас к чудесам в рамке.

Явно этот матч в актив не может занести четверка защитников: Додо, Марлон, Матвиенко и Исмаили. Если Петраков сокрушался по поводу Караваева, обвиняя его в неумении закрывать игрока в своей штрафной, то Александру Васильевичу стоит взглянуть на голы "Шерифа" в ворота "Шахтера". В первом случае на игру Исмаили, во втором – на Матвиенко с Марлоном. Да и второй мяч пришел с правого фланга защиты "Шахтера", где встречать соперника должен был Додо.

К слову, Марлон пока выглядит главным разочарованием из трех трансферов "Шахтера" летом. Если Педриньо впечатляет техникой и скоростью принятия решения, вспомнить только его гол в ворота "Монако", а Траоре хладнокровно разбирается в штрафной, когда у него есть мяч, то Марлон запомнился пока только серией неудачных действий от матча к матчу.

Вернидуб тактически обыграл Де Дзерби

[ + – ] Юрий Вернидуб вышел победителем в дуэли с Роберто Де Дзерби Фото: ФК Шахтер

В украинском футболе много странностей. Мы все говорим, какие классные тренеры Вернидуб и Григорчук, но они вынуждены работать не у нас. Потому что нашим клубам они не нужны. В европейских чемпионатах на украинский тренерский рынок не смотрят, хотя один только Сергей Ребров уже устал доказывать, что он созрел к работе в топ-чемпионате. В итоге наши специалисты уезжают в ближнее зарубежье либо, как Ребров, на Ближний Восток.

Важно

Андрей Пятов: "Если игрок ставит себя выше команды, с футболом он закончит быстро"

Но Юрий Вернидуб доказал свою состоятельность. С первых минут "Шериф" начал играть против "Шахтера" с применением высокого прессинга, что для "горняков" вообще не свойственно. Они привыкли противостоять командам, которые всем составом отсиживаются на своей половине поля и ищут шанс на контратаках. Даже при Каштру если условный ФК "Львов" решался высоко прессинговать "Шахтер", это приносило результат. Вернидуб решил не изобретать велосипед, и что называется, "сорвал банк".

Стоит отметить и то, что в составе у "Шерифа" собраны игроки с очень разной футбольной биографией, но при умении работать с кадрами, можно творить чудеса. Что и делает Юрий Вернидуб. После этого матча есть ощущение, что "Шериф" преподнесет как минимум еще один сюрприз в этой группе.

А у Роберто Де Дзерби хочется спросить: что это было? Что случилось с командой? Где тот "Шахтер", который на морально-волевых вырвал билет в групповой этап у "Монако"? Вопросов очень много, но ответы увидим только в декабре, когда завершится групповой этап Лиги чемпионов.