Андрей Пятов: "Если игрок ставит себя выше команды, с футболом он закончит быстро"

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины рассказал Фокусу о завершении карьеры в сборной, съемках в рекламе, роли многодетного отца и раскрыл тайну о том, что произошло с бразильцем Тайсоном, который весной досрочно покинул донецкий клуб

Кто он: Голкипер ФК "Шахтер" (Донецк) и сборной Украины Почему он: 37-летний вратарь завершил карьеру в национальной сборной сразу после Евро-2020 и мог уехать из "Шахтера", но в последний момент клуб предложил ему новый двухлетний контракт. За "Шахтер" Пятов играет с 2007 года

Андрей, в этом году вы завершили карьеру в национальной сборной Украины. Какой сделали главный вывод из ваших выступлений за сборную?

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— Это самая значимая точка в карьере, когда ты выступаешь за сборную своей страны. Я не жалею, что заканчиваю, а, наоборот, счастлив, что провел 15 лет в национальной сборной. О чем еще можно мечтать? Разве что выиграть со сборной какой-то титул. Но мы и так сделали очень много.

За 15 лет у вас было несколько главных тренеров: Блохин, Михайличенко, Маркевич, Калитвинцев, Фоменко и Шевченко. Чему вы у них научились?

— Я рад, что поработал с каждым из них, потому что это разные характеры и разные подходы к работе. В конце концов, даже тактически от каждого из них можно было чему-то научиться. Я старался брать сильные качества каждого тренера сборной, с которым работал. Это большая удача для меня, как игрока, что мне удалось поработать с такими личностями, с обладателями Золотого мяча.

Главным шутником сборной Украины долгое время считался Евгений Коноплянка. Когда стало понятно, что он не поедет на Евро-2020, кто забрал на себя функции ответственного за настроение?

— У нас никогда не было проблем с чувством юмора. Просто Женя своеобразный. Не скажу, что он был прямо главный шутник. У нас есть Серега Кривцов, вся сборная знает, как он любит пошутить. Он один из самых сильных юмористов. Тот же Худжамов был в свое время с хорошим качеством юмора. Все ребята понимают эти шутки, охотно подхватывают и это создает замечательную атмосферу в сборной.

И все же — почему вы завершили карьеру в сборной именно сейчас? Что стало решающим фактором?

— Семья и мои дети. Я понял, что мне не хватает времени, чтобы больше быть с ними. За 15 лет я пропустил столько моментов из жизни своих детей, что теперь хочется это исправить. Пришло время побыть как можно больше с семьей. Я чувствую в себе силы, дело не в том, что я устал или уже не могу играть в клубе и в сборной. Я вижу, что у нас подросло великолепное поколение вратарей, по­тому могу уходить из сборной со спокойной душой. Этим молодым ребятам я отдал все, что мог, мы ценим друг друга. А у меня теперь появится возможность уделить больше времени своей семье.

Этой весной для многих болельщиков был актуален вопрос: "Неужели Пятов уходит?" У вас заканчивался контракт с "Шахтером", но в итоге вы продлили его, несмотря на разговоры о карьере в Турции. Что происходило?

"Опытные игроки нужны, чтобы подсказать, а не на­пихать"

— Сказать, что я не думал о продолжении карьеры в другом клубе, было бы обманом. Да, изначально у меня с моим клубом были некоторые разногласия относительно нового контракта. Я не мог просто сидеть и ждать, поэтому думал о будущем и рассматривал разные варианты. На этот выбор также влияет семья, и я ждал от клуба каких-то шагов. Не скажу, что я прямо искал новый клуб, просто интересовался, как может сложиться моя карьера дальше. В итоге клуб сделал выгодное для всех сторон предложение. Мы пожали друг другу руки, и уже когда я был в расположении сборной, мы подписали контракт.

В раздевалке "Шахтера" вы ощущаете себя авторитетом, к которому молодые обращаются за советами?

— Это больше касается тренировок. Я могу где-то молодым ребятам подсказать, но не более. Нужно учитывать, что такое авторитет и как его применять. Тут нужно чувствовать, кому и как подсказывать. Сейчас молодежь другая, здесь нет дедовщины. Но мы, опытные игроки, для того тут и есть, чтобы подсказать и направить, а не напихать. В этом и подход. Иногда, конечно, нужно и напихать, потому что команда всегда должна быть на первом месте. И если молодой игрок ставит себя выше команды, то он не будет футболистом. У нас есть группа игроков, которая постарше, она может высказать свое видение без всяких упреков. Молодежь умная и всегда все понимает.

"Тренер не смог помочь Тайсону"

Рустам Худжамов мне однажды рассказывал, что мог на повышенных тонах поговорить с бразильцами. Как насчет вас?

— Я и сейчас в случае, если человек неправильно себя ведет, не ценит команду, могу спокойно высказать свою точку зрения, пояснить, почему это неправильно.

И как бразильцы воспринимают критику в свой адрес?

— Точно так же, как и наши ребята. Каждый игрок может обижаться или нет, это сугубо его проблемы. В коллективе никто не должен ставить себя выше команды. Очень многое зависит от тренера. Сейчас пришел такой тренер, который думает в первую очередь о команде, а не о личностях. Если футболист играет и доказывает, что он готов расти, то он будет играть и у него есть будущее. А если ты будешь считать, что ты великий и всегда будешь иметь место на поле, то эти люди с футболом быстро заканчивают. Я таких уже немало видел.

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Вы сами подвели меня к вопросу о Тайсоне…

— Он человек, требующий индивидуального подхода. Если к человеку находили подход, то он играл здорово, вы сами все видели. Но если ему дали расслабиться, то он потерял контроль и никто не мог на него повлиять. Тренер не смог ему помочь. Мое мнение: если бы Роберто Де Дзерби тогда тренировал "Шахтер" или работал бы до тех пор Паулу Фонсека, то Тайсон играл бы еще года три-четыре на высшем уровне.

Сколько правды в истории с туалетом? Тайсон действительно там закрывался и не хотел выходить на разговор?

— Было много эмоций, был тяжелый, нестабильный период. Мы люди эмоциональные и можем где-то вспылить, поступить неправильно. Главное — найти общий знаменатель. Клуб сделал выводы и принял правильное решение.

"Начал работать с медиатренером и поменял свои взгляды на жизнь"

У некоторых футболистов по ходу карьеры или по ее завершении появляется бизнес. Такие истории есть у Вячеслава Шевчука, Александра Кучера. У вас есть бизнес? Чем планируете заняться после окончания карьеры?

— Видите, как: у Саши Кучера есть бизнес, и все равно он пошел тренировать. И Слава Шевчук тоже стал тренером. Я с ним общаюсь сейчас и вижу, насколько человеку тяжело без спорта. Все равно мы все возвращаемся в спорт, потому что это наша жизнь. Без футбола тяжело жить дальше.

"Сказать, что я не думал о продолжении карьеры в другом клубе, было бы обманом"

Что касается бизнеса, то у меня есть определенные направления благодаря моему куму. Я ему очень признателен, но тут надо учиться, если хочешь быть успешным бизнесменом. Просто так с неба ничего не падает. Сейчас есть возможность совмещать спорт и обучение.

Кстати, Тарас Степаненко где-то учится. Помню, что он делал какие-то рефераты буквально прошлой весной.

— Да, он ходит на курсы, где преподает мой кум и наш совместный друг. Я сам хочу туда пойти. Просто когда ребята ходили на эти курсы, там и Сережа Кривцов был, мы куда-то уезжали, и я не попал. Но когда будет следующая возможность, я обязательно их посещу.

Это менеджмент?

— Да, менеджмент и финансы, все в комплексе.

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Я заметил, что в последние год-полтора вы начали сниматься в рекламе. Как при­шли к этому?

— Это хороший опыт, я многое переосмыслил за этот период, поменял взгляды. Мне показали много примеров из других стран, как в США баскетболисты относятся к своему медийному образу, и я понял, что мне нужно развиваться. Это тоже своего рода образование. Я полгода занимался с медиакоучем, мне ставили дикцию, проводили разминки мышц лица, и мне очень нравилось. Кстати, на днях виделся с этим же коучем и сказал, что после того как начнется чемпионат и я адаптирую свой график, то обязательно снова к нему вернусь.

Насколько коммерчески вам выгодно сниматься в рекламах?

— Просто посмотрите на футбольных звезд: Криштиану Роналду или Лионеля Месси. Кажется, есть открытые данные: 70% годового дохода люди зарабатывают на съемках в рекламах. Есть зарплата в клубе, и есть доход от рекламы. Почему у нас так мало спортсменов снимается в рекламе? Они узнаваемые, но не умеют говорить и подавать себя. Я знаю, что со спортсменами в плане съемок очень тяжело: они всегда капризные, и никто не хочет работать.

"Без болельщиков футбол точно умрет"

Вы многодетный отец. Кем хотят стать ваши дети?

— У них свободный выбор, принудительных решений нет. Мы хотим, чтобы они развивались и путь этого развития выбрали сами. Старшая дочь — творческая личность, она знает, чего хочет. Танцует, рисует, видит себя модельером. Мы с женой поддерживаем ее, и если у меня есть возможность реализовать свои знакомства в этих сферах, то я стараюсь помочь. Что касается младших детей, то они еще не определились с выбором. Пусть растут, им нужно еще насладиться детством.

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Я правильно посчитал, что старшая дочь вскоре должна поступать в вуз?

— Она заканчивает школу, учится в гимназии "Академия А", еще предстоит два года обучения. У них усиленное изучение английского языка. Поэтому пусть она окончит школу, а потом определимся с вузом.

Вы бы отдали предпочтение украинскому вузу или зарубежному?

"Без денег футбол пропадёт, а без болельщиков вообще умрет"

— У нас в стране есть сильные вузы, сильные преподаватели, но нет хорошей программы. Сказать, что она поступит в украинский вуз, я не рискну. Она хочет попробовать какой-то британский вуз, чтобы подтянуть язык и пожить в новой стране, но это никак не влияет на любовь к Украине. Наоборот, получив образование, она все равно останется гражданкой Украины — будет прославлять нашу страну в мире.

Знаю, что вы дружите с телеведущим Андреем Бедняковым, он любит вас подкалывать в "Инстаграме". Какой его прикол запомнился вам больше всего?

— Каждое его поздравление с днем рождения — это что-то прикольное. Мне очень нравится его креативный подход. Одно из моих любимых — это как он ходил по Мариуполю и просил людей поздравить Андрея Пятова с днем рождения. Вышло забавно, я посмеялся от души. У него много приколов, я его очень люблю. Он позитивный человек, и у нас много общего, надеюсь, наша дружба сохранится на многие годы.

А с кем еще в шоу-бизнесе вы дружите?

— C Алексеем Дивеевым-Церковным, многими юмористами, Женей Никишиным, он приятный человек. Когда приезжает в Украину, мы стараемся попасть на его спектакль. Вообще, в дружеских отношениях нужно состоять так, чтобы всем было комфортно. Вот есть Слава Демин, замечательный, веселый человек. Я люблю людей с хорошим чувством юмора. Мне такие импонируют, с ними весело. Не делю людей на звездных или простых, дружу с разными. В "Академии А" есть преподаватели-организаторы. Это молодые, талантливые ребята, с которыми так весело! Я их приглашаю в гости, они приезжают с какими-то новыми играми, направлениями. Могут уху сварить на треноге с казаном. Нужно наслаждаться и дорожить такими людьми в своей жизни.

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Футбол так или иначе стоит на пороге глобальных изменений. Да, не прошла Суперлига, ФИФА тестирует матчи по 30 мин. чистого игрового времени. Как относитесь к таким переменам?

— Футбол не может стоять на месте. Но я не сторонник Суперлиги. Я рос в Кировограде, для меня местными кумирами были Илья Близнюк или Андрей Глущенко. Кто играл в "Зирке", те были для меня звездами. Когда я видел Шовковского по телевизору, у меня и в мыслях не было, что я могу когда-то рядом с ним стоять. Мне было 14 лет, а он уже был звездой. А Суперлига убивает возможность простых мальчишек увидеть, встретить или прийти на матч легендарных футболистов. Если они сделают Суперлигу, то между собой будут играть десять команд. А если "Шахтер" попал на "Манчестер Сити" три раза или на "Реал", то человек, который в Киеве, Львове, Харькове, мог прийти на стадион и увидеть своего кумира с расстояния в 10–20 м. Это кайф, люди получают удовольствие.

"Если к Тайсону находили подход, он отлично играл"

Почему топ-клубы сдались и отказались от идеи Суперлиги? Потому что было большое давление болельщиков. Он же для них и существует, чтобы они приходили на трибуны за эмоциями, радовались победам своей команды и разделяли печаль от поражений. Один из моих тренеров, Виктор Носов, говорил: "Раньше был романтический футбол, а сейчас — коммерческий". Понятно, что футбол без денег пропадет, но без болельщиков он вообще умрет.