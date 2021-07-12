Заслуженный чемпион, провал фаворитов и новые звезды: 5 выводов из Евро-2020

Если сказать, что Евро-2020 — самый выстраданный чемпионат в истории, вы будете недалеки от истины. Из-за пандемии его перенесли на год, но коронавирус догонял футболистов, тренеров и болельщиков и по ходу турнира. И все равно, в 2021-м футбол выиграл свой матч у коронавируса. Марафон длиною в месяц завершен и самое время подвести его итоги и вынести главные выводы.

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Чемпион — заслуженный

То, что Италия даст жару на Евро-2020 стало понятно еще после первого матча "Скуадры Адзурры" против Турции (3:0). Настолько мощно выглядела атакующая линия итальянцев, что казалось, компания "классическим" фаворитам уже создана. Так же легко для команды Роберто Манчини сложилась и вторая игра против Швейцарии (3:0), а на третий матч в групповом этапе тренер выпустил совершенно другой состав. Впрочем, и они выиграли у Уэльса.

В плей-офф новоиспеченным чемпионам было сложнее, им пришлось трижды играть по 120 минут и дважды завершать матчи серией пенальти. Исключением стал только четвертьфинал против Бельгии, которая еще в 1/8 выглядела уставшей. В течение турнира складывалось впечатление, что сборная Италии как Феррари — разогналась до 100 км/ч за считанные секунды. Только потом начались какие-то проблемы под капотом, а один из важнейших механизмов вышел из строя, но автомобиль все равно пришел к финишу первым.

Если разбирать сборную Италии по персоналиям, то для меня главным открытием этой команды стал Федерико Кьеза. Футболист, способный взорвать оборону соперника, обыграть 2-3 соперников во время атаки, а иногда и забить переломный мяч. В финале против Англии Кьеза уже традиционно был одним из лучших в составе итальянской сборной.

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Но, говоря о Кьезе, нельзя не вспомнить и заслуженных лидерах: Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, действия которых и на поле, и вне его, помогали команде продвигаться по турнирной сетке как можно дальше. Кьеллини задавил добротой Жорди Альбу перед полуфинальной серией пенальти, а Бонуччи сравнял счет в финале против Англии. Это не говоря уже об их основной работе — защищать ворота. Италия пропустила всего четыре гола на Евро-2020 и все — на стадии плей-офф. И ни в одном матче больше одного мяча "Скуадра Адзурра" забить сопернику не позволила. Вот она, преславутая итальянская оборона.

Но и атака у Роберто Манчини была в порядке. Возможно, кто-то ждал от Иммобиле и Берарди большего, но вместе с Инсинье свои значимые голы они забили. В средней линии сильный турнир провел Жоржиньо, а главными открытиями в итальянской команде стали Мануэль Локателли и Леонардо Спинаццола. Да, последний травмировался в игре против Бельгии и 2021-й год в плане игры в футбол для него закончился. Но качество игры, которое левый защитник показал на Евро-2020, достойно апплодисментов.

И конечно же, один из главных героев сборной Италии — Джанлуиджи Доннарумма. Голкипера признали самым ценным игроком Евро-2020 и вряд ли это кто-то оспорит. Взять хотя бы финальную серию пенальти, где вратарь спас Италию на ударах Санчо и Сака. Да и в полуфинальной серии Доннарумма выиграл свою дуэль у Альваро Мораты. Как известно, вратарь — половина команды. И в том, что в семи матчах на Евро-2020 Италия пропустила только четыре мяча, огромная заслуга и Доннаруммы.

А вообще, у итальянцев теперь может появиться обычай: каждый голкипер по имени Джанлуиджи должен выиграть со сборной крупный титул. И если у Буффона это был чемпионат мира в 2006-м, то у Доннаруммы это пока только чемпионат Европы.

VAR — не панацея

Столько лет мы все слышали о том, что нужно вводить видеоповторы, и вот тогда все будет справедливо. Вздор! Евро-2020 доказало, что все решения все равно принимает человек. А человеку, как известно, свойственно ошибаться. Система видеоповторов может только натолкнуть его на какое-то решение. А верное ли оно или нет — это уже другой вопрос.

Справедливо могли возмущаться финны, когда их быстрый гол в матче с Россией не засчитали из-за положения "вне игры", хотя на видеоповторе если оно и было, то разглядеть его можно было разве что на стоп-кадре и с пятикратным увеличением. В течение чемпионата среди футболистов появилось неписанное правило: гол нужно праздновать дважды, когда ты забил, и когда судья проверил VAR.

Апогеем несправедливости был полуфинальный матч Англия — Дания, когда в овертайме рефери повелся на актерское мастерство Рахима Стерлинга и указал на 11-метровую отметку, хотя нападающий англичан симулировал и контакта перед падением не было.

Да, Харри Кейн пенальти не забил, но успел на добивании, отправив Данию домой. А ведь именно этот эпизод вызвал огромное возмущение у всего футбольного, и не только, мира. Снова Англию на Евро вели за руку судьи, будто и не было Евро-2012 и незасчитанного гола Марко Девича, который не заметил арбитр Виктор Кашшаи.

Фаворит — условный статус

Евро-2020 запомнится тотальным фиаско большинства тех команд, которым "эксперты" вешали медали на шею еще до начала турнира. Из десятка таких сборных до финала дошли две, а еще одна выбыла в полуфинале. Но когда действующий чемпион Европы и чемпион мира покидают турнир на стадии 1/8 финала, это ярко свидетельствует о том, что распорядок сил в футбольной Европе уже изменился.

Судите сами: Франция вылетела от Швейцарии, Португалия — от Бельгии, Бельгия — от Италии, Нидерланды — от Чехии, Германия — от Англии, а Хорватия — от Испании. К слову, испанцы тоже не впечатлили — полуфинал для них сродни внезапного выигрыша в лотерею. На стадии группового этапа команда Луиса Энрике была самой скучной и вялой, самый невзрачный матч всего чемпионата — нулевая ничья в игре Испания — Швеция.

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А еще был матч против Польши, где от игры Испании тянуло плюнуть столько раз, что образовался бы целый пруд. Наконец, со Словакией некогда самую грозную команду Европы прорвало, что помогло выйти дальше Украине. Но в плей-офф силы начали покидать Испанию, каждый матч заканчивался овертаймом и вылет с турнира был делом времени.

Сборная Франции, которой выдавали больше всего авансов, сломалась еще в группе, хотя по первому матчу с Германией казалось, что в хозяйстве Дидье Дешама полный порядок. А потом выяснилось, что ругались все и друг с другом, включая даже семьи футболистов. Бытует мнение, что все испортил приход в раздевалку Карима Бензема, но как оказалось, он к этим склокам вообще ни при чем. Зато на поле опытный нападающий свое дело знал — 4 гола и третье место в списке лучших бомбардиров турнира.

Германия, как и Франция, оставила странные чувства. Йоахим Лев знал, что это его последний турнир после 15 лет в Бундестим. И хотя тренер в последние два года занялся омоложением команды. Благо, в Германии с массовым футболом все в порядке, клубные академии выпускают сотни талантов и выбор у тренерского штаба всегда широкий. Но перед Евро-2020 Лев решил вернуть в состав Томаса Мюллера и Матса Хуммельса, от которых отказался во имя омоложения и будущих успехов.

В итоге, Хуммельс забил автогол в матче против Франции (0:1), а Мюллер еще долго будет просыпаться от кошмарного сна, в котором он выходит один на один с Пикфордом и бьет мимо ворот в 1/8 финала. А вот Йозуа Киммих и Робин Госенс показали свой класс в матче с Португалией, когда скептики немецкой сборной разом закрыли свои рты. Но это чтобы передохнуть и снова взяться перемалывать игроков Бундестим за ничью с Венгрией.

Криштиану Роналду всю жизнь стремился быть самым лучшим и на Евро-2020 в индивидуальном плане у него получилось: он стал лучшим бомбардиром. А вот в командном смысле, капитан предыдущих чемпионов Европы горевал. И были причины. В групповом этапе Португалия сыграла лучше, чем пять лет назад, добыв победу и сыграв вничью при одном поражении. Но все закончилось в 1/8, когда на пути КриРо и компании стала Бельгия. Винить в поражении португальцы могут только себя: из 22 ударов по воротам ни один не привел к забитому мячу. А Бельгия забила ровно столько, сколько нужно было для победы — один мяч.

Вероятно, это последний чемпионат Европы для Криштиану Роналду, а Фернанду Сантушу, если он еще будет работать с командой, нужно подумать о том, какой будет Португалия без Роналду. Потенциальные и реальные лидеры у команды есть — Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, а еще молодые Жоао Фелиш и Диогу Жота. Вероятно, вокруг них и будет строится новая команда.

О сборной Хорватии, ставшей вице-чемпионом мира три года назад, говорить тяжело. Лидеры уже давно пересекли возрастную отметку 30+, но за ними не оказалось футболистов такого же уровня. Весь турнир клетчатых тянули на себе Иван Перишич и Лука Модрич, но на 1/8 финала против Испании команда Златко Далича вышла обескровленной: без Перишича, Ловрена и Врсалько. Наверное, будь они все на поле, Хорватия отправила бы испанцев домой, но рассуждать из серии "что было бы, если бы" — совсем уж неблагородное занятие.

Новые звезды

За что я люблю крупные турниры сборных, так это за появление новых героев. На Евро-2020 их было очень много. О представителях сборной Италии сказано выше, но здесь хотелось бы остановиться на двух сборных: Дании и Чехии. Датчане ужасно начали чемпионат, потеряв Кристиана Эриксена.

К счастью для всех, потеря касается только футбола, полузащитник выжил после остановки сердца. Эриксен стал, своего рода мотивацией. Команда билась за себя, страну, болельщиков и партнера по команде, которого медики доставали с того света прямо на поле. Возрождение датской сборной началось в последнем матче группового этапа, когда под каток попала сборная России (4:1), затем был разбит Уэльс (4:0), а в четвертьфинале северяне прошли Чехию.

Опять-таки, если бы не очень странное решение арбитра в матче с Англией, возможно, мы бы увидели Данию в финале и это было более чем заслуженно. Но случилось иначе, хотя сборную Дании на Евро-2020 будут помнить еще долго. Каспер Дольберг, Йоаким Меле, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Мартин Брайтвайт, Симон Кьер, и само собой, Каспер Юльманн, написали датскую сказку, которой позавидовал бы даже их земляк Ханс Кристиан Андерсен.

Чехия, которую Дания выбила в 1/4, тоже впечатлила на этом турнире. Главным героем этой команды стал Патрик Шик, который вместе с Криштиану Роналду забил пять голов. Особенно эффектной была победа над сборной Нидерландов, которая стоила работы Франку Де Буру. Опять же, это к разговору о фаворитах и лишь условном статусе. Чехия была достойна полуфинала, но волей жребия ей пришлось играть с Данией. А эта пара была бы логичным полуфиналом этого турнира.

Теперь стоит ждать громких трансферов: Евро-2020 открыл рынку новых футболистов, клубы немного пришли в себя после пандемического кризиса, а значит, трансферное лето будет горячим.

О вечном и околофутбольном

История с сердечным приступом Кристиана Эриксена показала, что есть вещи намного важнее игры. Врачи сборной Дании при помощи дифибриллятора вернули футболиста к жизни, пока его партнеры живой стеной закрывали от чужих глаз весь процесс реанимации. Игрок получил поддержку от всего мира и благословил команду на дальнейшие успехи. Ему установили кардиостимулятор, но карьера игрока по-прежнему под сомнением.

Сборная Украины своим выступлением на Евро-2020 объединила всю нашу страну. На фан-зоны приходили десятки тысяч людей, телевизионные просмотры устанавливали новую планку телесмотрения для футбольных матчей, президент Зеленский запускал флешмоб в поддержку главной команды, а Кабинет Министров на одно из заседаний пришел в футболках сборной. Чего уж говорить, если даже продавщицы в продуктовых магазинах знали, когда играет сборная, а люди, которые футбол смотрят раз в 10 лет, узнали, кто такой Артем Довбик.

Криштиану Роналду обвалил капитализацию Coca-Cola, просто убрав бутылки со стола на пресс-конференции. Примеру португальца последовал и Поль Погба, убравший бутылку с пивом Heineken. А вот Андрей Ярмоленко поставил оба продукта рядом и призвал компании связаться с ним.

Маленькая болельщица сборной Германии плакала во время матча против Англии, за что ее высмеивали в социальных сетях. Но нашелся парень, который решил поддержать ребенка и собрал для нее 36 тысяч фунтов.

Леонардо Спинаццола получил серьезную травму, но на костылях пришел за медалью чемпиона Европы. Игрок настолько был уверен в победе своей команды, что заявил о своем присутствии на финале еще после 1/4 против Бельгии.

Все эти события стали маленькими, но важными деталями в большой картине Евро-2020. Этот чемпионат ждали пять лет и он оправдал себя.

Спасибо тебе, Евро-2020, за то, что мы все пережили в течение последнего месяца.