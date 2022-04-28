"Вандалы лазили с фонариками": раскрыты детали ограбления музеев Мариуполя (фото)

Как рассказала Фокусу глава Департамента культурно-общественного развития горсовета Диана Трима, действия преступников видели местные жители. Также женщина сообщает, что слышала об этом от выходивших на связь волонтеров.

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Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о разграблении Мариупольского художественного музея имени Архипа Куинджи, а также Мариупольского краеведческого музея. Чиновник заявил, что в процессе принимала участие директор художественного музея Наталья Капустникова.

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Фокус связался с главой Департамента культурно-общественного развития Мариупольского городского совета Дианой Тримой, которая рассказала свою версию того, что произошло с культурными объектами в городе.

"Я находилась в городе до 15 марта. В последние дни были уже сильные обстрелы центра города. Но 14 марта вечером я приходила в департамент культуры, который находится по улице Георгиевская, напротив художественного музея. Видела, что в художественный музей было попадание, пробито со второго этажа, но само здание было закрыто и не разграблено", — рассказала Диана Трима.

Чиновница также опровергла версию директора художественного музея Натальи Капустниковой о том, что здание одного из музеев разбомбили бойцы полка "Азов", продолжающие оборону Мариуполя.

"Не могу сказать , что там видела Капустникова, но вряд ли лично могла. Со слов работников музея, которые вышли на связь, здание музея было обстреляно, окна разбиты, но военных внутри не было. Так как сигнализация не работала, то местные вандалы лазили по музею с фонариками и это видели местные жители. О том, что местные разграбили музей слышала и от волонтеров, которые выходили на связь", — говорит руководитель департамента культуры.

Диана Трима считает, что украинские военные вряд ли могли выбрать здания музеев для ведения обороны, поскольку в этом нет практического смысла.

"Само здание расположено так, что позиции для обороны там нет, из окон музея видно только здание напротив через улицу — что там делать Азову?", — отметила Трима.

В Мариуполе ограбили музеи: что известно

Накануне советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что из города были вывезены ценные экспонаты. В этом чиновник обвинил российских военных, добавив, что картины и другие редкие объекты им передала директор художественного музея Наталья Капустникова.

В частности, речь шла о нескольких картинах Архипа Куинджи, одной картине Ивана Айвазовского, а также работах Николая Дубовского и трех иконах.

[ + – ] Картина Николая Дубовского "Море", украденная из Мариупольского художественного музея Фото: 5sec.info

В свою очередь, Наталья Капустникова обвинила украинский полк "Азов" в обстреле и разрушении зданий обоих музеев.

[ + – ] Картина Архипа Куинджи "Красный закат", похищенная из Мариупольского музея Фото: Википедия

О том, что здание Мариупольского художественного музея было уничтожено, в Мариупольском городском совете заявили 23 марта.

Напомним, ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар записал новое видеообращение, в котором рассказал о колоссальном количестве выпущенных снарядов по "Азовстали" российскими оккупантами