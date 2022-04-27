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ВС РФ разграбили художественный и краеведческий музеи в Мариуполе (фото)

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Фото: Мариупольский городской совет | Художественный музей в Мариуполе был разграблен российскими оккупантами

Советник мэра Петр Андрющенко утверждает, что оккупанты получили информацию о ценном содержимом от директора краеведческого музея Натальи Капустниковой.

Российские военные вывезли ценное имущество из Мариупольского художественного музея имени Архипа Куинджи, а также из Мариупольского краеведческого музея. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

Чиновник озвучил названия экспонатов, которые оккупанты забрали в неизвестном направлении. Среди них редкие работы авторства Архипа Куинджи, а также оригинал одной из картин Ивана Айвазовского.

Список экспонатов, украденных ВС РФ в Мариуполе

  • оригиналы трех картин Архипа Куинджи "Красный закат" "Осень" "Эльбрус";
  • оригинал картины И.К. Айвазовского "У берегов Кавказа"
  • два оригинала картины Н.Н.Дубовского -"Море" и "Ночь на Балтийском море"
  • оригинал Г.А. Калмыкова "А.И.Куинджи"
  • бюст А.И. Куинджи роботы скульптора Беклемышева
  • три уникальные иконы: Иисус Христос Вседержатель, Богоматерь с младенцем; Иоанн Креститель
Архип Куинджи Красный закат
Архип Куинджи: "Красный закат"
Фото: Википедия
Архип Куинджи: Эльбрус
Архип Куинджи: "Эльбрус"
Фото: izi.travel

По словам Андрющенко, все эти экспонаты в руки российских оккупантов передала лично директор краеведческого музея Наталья Капустникова, которая возглавила культурный объект в 2017 году.

"В Мариуполе хранилось семь оригинальных шедевров, которые, по предварительной информации, были переданы оккупантам директором Мариупольского краеведческого музея Наталией Капустниковой, которая знала точное место тайного хранения шедевров и лично передала все из рук в руки.

Кроме того, она принимает участие в формировании абсолютно лживой информации об уничтожении музея "Азовом". Да, она говорит, что 15 марта она "лично видела, как Азов *** музей". Однако руководитель Департамента культуры горсовета Диана Трима именно 15 марта во второй половине дня была в обоих музеях перед эвакуацией и может засвидетельствовать абсолютную ложь со стороны Капустниковой", — написал Андрющенко.

Отметим, что 23 марта Мариупольский городской Совет сообщил, что российские оккупанты полностью уничтожили здание Художественного музея. Тогда отмечалось, что Фонд музея насчитывал около 2 тысяч экспонатов, учитывая произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графики и скульптуры.

Ранее Фокус рассказывал, что ВС РФ закрыли въезд в осажденный Мариуполь. По словам советника мэра Петра Андрющенко, оккупанты также ограничили передвижение граждан внутри Мариуполя.