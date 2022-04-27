ЗС РФ пограбували художній і краєзнавчий музеї у Маріуполі (фото)

Радник мера Петро Андрющенко стверджує, що окупанти отримали інформацію про цінний вміст від директорки краєзнавчого музею Наталії Капустнікової.

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Російські військові вивезли цінне майно з Маріупольського художнього музею імені Архипа Куїнджі, а також із Маріупольського краєзнавчого музею. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

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Чиновник озвучив назви експонатів, які окупанти забрали у невідомому напрямку. Серед них рідкісні роботи авторства Архипа Куїнджі, а також оригінал однієї з картин Івана Айвазовського.

Список експонатів, вкрадених ЗС РФ у Маріуполі

оригінали трьох картин Архипа Куїнджі "Червоний захід сонця" "Осінь" "Ельбрус";

оригінал картини І. К. Айвазовського "Біля берегів Кавказу";

два оригінали картини М. Н. Дубовського — "Море" та "Ніч на Балтійському морі";

оригінал Г. О. Калмикова "А. І. Куїнджі";

бюст А. І. Куїнджі роботи скульптора Беклемишева;

три унікальні ікони: Ісус Христос Вседержитель, Богоматір із немовлям; Іоанн Хреститель.

[ + – ] Архип Куїнджі: "Червоний захід сонця" Фото: Вiкiпедiя

[ + – ] Архип Куїнджі: "Ельбрус" Фото: izi.travel

За словами Андрющенка, всі ці експонати до рук російських окупантів передала особисто директорка краєзнавчого музею Наталія Капустнікова, яка очолила культурний об'єкт у 2017 році.

"У Маріуполі зберігалося сім оригінальних шедеврів, які, за попередньою інформацією, були передані окупантам директором Маріупольського краєзнавчого музею Наталією Капустніковою, яка знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук у руки.

Крім того, вона бере участь у формуванні абсолютно брехливої інформації щодо знищення музею "Азовом". Так, вона каже, що 15 березня вона "особисто бачила, як Азов *** музей". Проте керівниця Департаменту культури міськради Діана Трима саме 15 березня у другій половині дня була в обох музеях перед евакуацією і може засвідчити абсолютну брехню з боку Капустнікової", — написав Андрющенко.

Зазначимо, що 23 березня Маріупольська міська Рада повідомила, що російські окупанти повністю знищили будівлю Художнього музею. Тоді зазначалося, що Фонд музею налічував майже 2 тисячі експонатів з огляду на твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.

Раніше Фокус розповідав, що ЗС РФ закрили в'їзд в обложений Маріуполь. За словами радника мера Петра Андрющенка, окупанти також обмежили пересування громадян усередині Маріуполя.