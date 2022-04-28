"Вандали лазили з ліхтариками": розкрито деталі пограбування музеїв Маріуполя (фото)

Як розповіла Фокусу голова Департаменту культурно-суспільного розвитку міськради Діана Тріма, дії злочинців бачили місцеві жителі. Також жінка повідомляє, що чула про це від волонтерів, які виходили на зв'язок.

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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про розграбування Маріупольського художнього музею імені Архіпа Куїнджі, а також Маріупольського краєзнавчого музею. Чиновник заявив, що в процесі брала участь директорка художнього музею Наталія Капустникова.

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Фокус зв'язався з головою Департаменту культурно-суспільного розвитку Маріупольської міської ради Діаною Трімою, яка розповіла свою версію того, що сталося з культурними об'єктами в місті.

"Я перебувала в місті до 15 березня. В останні дні були вже сильні обстріли центру міста. Але 14 березня ввечері я приходила в департамент культури, що розташований по вулиці Георгіївській, навпроти художнього музею. Бачила, що в художній музей було влучення, пробито з другого поверху, але сама будівля була зачинена та не розграбована", — розповіла Діана Тріма.

Чиновниця також спростувала версію директора художнього музею Наталії Капустникової про те, що будівлю одного з музеїв розбомбили бійці полку "Азов", які продовжують оборону Маріуполя.

"Не можу сказати, що там бачила Капустникова, але навряд чи особисто могла. За словами працівників музею, які вийшли на зв'язок, будівля музею була обстріляна, вікна розбиті, але військових усередині не було. Оскільки сигналізація не працювала, то місцеві вандали лазили по музею з ліхтариками, і це бачили місцеві жителі. Про те, що місцеві розграбували музей, чула і від волонтерів, які виходили на зв'язок", — каже керівниця департаменту культури.

Діана Тріма вважає, що українські військові навряд чи могли вибрати будівлі музеїв для ведення оборони, оскільки в цьому немає практичного сенсу.

"Сама будівля розташована так, що позиції для оборони там немає, з вікон музею видно лише будівлю навпроти через вулицю — що там робити "Азову"?" — зазначила Тріма.

У Маріуполі пограбували музеї: що відомо

Напередодні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що з міста було вивезено цінні експонати. У цьому чиновник звинуватив російських військових, додавши, що картини й інші рідкісні об'єкти передала їм директорка художнього музею Наталія Капустникова.

Зокрема, йшлося про кілька картин Архипа Куїнджі, одну картину Івана Айвазовського, а також роботи Миколи Дубовського та три ікони.

[ + – ] Картина Миколи Дубовського "Море", викрадена з Маріупольського художнього музею Фото: 5sec.info

У свою чергу, Наталія Капустникова звинуватила український полк "Азов" в обстрілі та руйнуванні будівель обох музеїв.

[ + – ] Картина Архіпа Куїнджі "Червоний захід сонця", викрадена з Маріупольського музею Фото: Вiкiпедiя

Про те, що будівлю Маріупольського художнього музею було знищено, у Маріупольській міській раді заявили 23 березня.

Нагадаємо, раніше заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар записав нове відеозвернення, у якому розповів про колосальну кількість випущених снарядів по "Азовсталі" російськими окупантами.