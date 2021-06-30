Гордость переполняет. 5 выводов из победы Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020

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Вроде бы наших больше, но соперник опаснее. Вроде бы мы свежее, но они плотнее играют сзади. Кто будет бить пенальти? Малиновский? Так он не забил Северной Македонии с игры. Цыганков, Безус, Караваев, Довбик…

Все эти мысли оборвались на этой фамилии. Именно в этот момент форвард сборной Украины доказал всему миру, почему он заслуживал шанса сыграть раньше. Чисто бомбардирская история — выбрал позицию, открылся, подстроился под мяч и забил. Все, теперь ты герой.

Но давайте вернемся назад, в ту точку временной плоскости, когда мы еще ничего не знали. Насколько сильной была вера футболистов в успех? Перед матчем казалось, что уверенность эта — титаническая. Во время него закрадывались сомнения. Но лично я был уверен: мы выиграем в серии пенальти. А до нее, к счастью, не дошло. Иначе переживать, как накануне за Францию в игре со Швейцарией (а там и выбора другого не было, после истории с матчем Швейцария — Украина в Лиге наций), было бы слишком жестоко по отношению к себе же.

Так в чем же секрет триумфа сборной Украины в матче против Швеции? Почему нам наконец-то удалось попасть в восьмерку лучших сборных Европы?

Украина была свежее

То, о чем я писал в превью, нашло свое отражение в игре. По ходу основного времени, и в первом, и во втором тайме, казалось, что физически сборная Украины оказалась лучше подготовлена, чем Швеция. Да, контратаки шведов выглядели острее, но в целом, команда Андрея Шевченко перебегала соперника. В запасе было больше дней, чтобы отойти от Австрии и подготовиться к Швеции, хотя этого матча могло бы и не быть — спасибо Испании и… самой Швеции, которая выключила Польшу из борьбы за плей-офф. А кстати, именно в матче с поляками шведы положили на поле больше сил, чем планировали. Так бывает, когда у соперника супермотивированный Роберт Левандовский впереди забивает тебе два гола.

Украине очень повезло. Очень!

Фортуна сегодня играла за нас. Вместе с болельщиками, которых было несколько сотен, но хорошо слышно в трансляции, это был наш 12-й игрок. Давайте вспомним два момента Форсберга, когда мяч попадал в стойку и в перекладину? Или еще ряд моментов с его же участием, когда даже каркас ворот не был затронут. А еще выпад Исака, когда снова близко, но рядом со штангой. Но при этом, ругать оборону сборной Украины сегодня не за что. Кривцов, Забарный и Матвиенко сыграли не идеально, но достаточно, чтобы удержать настырных атакующих лидеров Швеции.

Вместе с тем, гол, который забил Артем Довбик на последней минуте матча, это ли не подарок судьбы? Так бывает разве что в сказках. И сегодня мы все оказались в ней. Наконец-то мы не ругаем сборную за вялую и скучную игру, как это было с Австрией, а хвалим. За характер, дисциплину, сжатые зубы, выбитые колени и важнейшие голы.

А если посмотреть глубже, то и сам матч со Швецией — подарок для нас. Давайте помнить, что мы могли и не выйти в 1/8. Но нам повезло и здесь.

Андрей Шевченко выиграл тренерскую дуэль

В течение матча операторы трансляции часто ловили крупным планом выражения лиц главных тренеров. Андрей Шевченко, пожалуй, сновидениям скажет "Не сегодня" — от него можно было заряжать аккумулятор, если у вас в автомобиле этот орган разрядился. А вот Ян Андерссон выглядел очень грустным изначально — даже гол Форсберга в концовке первого тайма не особо развеселил главного тренера сборной Швеции. Когда удалили Даниэльсона на 99-й минуте за ужасный фол против Беседина (на каждом повторе мое тело словно иголками искололи — так страшно это выглядело), наставник шведской сборной и вовсе поник. Он осознал, что и без того невысокие шансы на успех ускальзывают, как свежепойманная рыба из рук неопытного рыбака. Но даже вдесятером шведы могли создать проблемы Украине. Вот только той самой "физики" в конце им явно не хватало.

[ + – ] Андрей Шевченко - режиссер самой яркой победы в истории сборной Украины Фото: UEFA

А еще Андрей Шевченко был сильнее тактически. Он отошел от конструкции с четырьмя защитниками и перехитрил шведов. В старте оказалось сразу три центральных защитника: Сергей Кривцов, Илья Забарный и Николай Матвиенко. Александр Караваев и Александр Зинченко выполняли роль латералей — бороздили свои фланги, покуда сил хватало. В центре поля вышла тяжелая артиллерия: если раньше Сергей Сидорчук и Тарас Степаненко оказаться на поле одновременно не могли никак, то сегодня оба провели очень качественный матч.

Тройка впереди тоже была с сюрпризом: к Ярмоленко и Яремчуку мы привыкли, но вместо прогнозируемого Цыганкова на фланге появился Шапаренко. И в первом тайме выглядел достаточно продуктивно. Игроки, которые вышли со скамейки, заметно усилили игру. Руслан Малиновский явно отдохнул и набрался сил, Виктор Цыганков добавил активности впереди, Евгений Макаренко зацементировал центр поля, Артем Беседин пожертвовал собой (дай Бог ему здоровья и скорейшего возвращения) ради успеха сборной, а Артем Довбик взял и забил решающий гол.

Лидеры проявили себя

Весь групповой этап мы ругали Александра Зинченко. Он и правда выглядел не в своей тарелке, будто бы не успел перестроиться с клубного уровня на сборную Украины. Но в сегодняшнем матче он был явно лучшим, за что и получил награду игрока матча. Гол + пас — прекрасный показатель. Да и по игре Зинченко выглядел намного лучше, чем обычно.

Сергей Кривцов добавил уверенности в оборонительных действиях, Тарас Степаненко и Сергей Сидорчук отлично действовали в центре поля, пусть и не всегда успевали первыми на подбор. Андрей Ярмоленко как и в предыдущих матчах вел атаку за собой. Но о чем бы мы сейчас говорили, если бы не надежный тыл? Если бы не Георгий Бущан, который снова выручал там, где это было нужно.

Руслан Малиновский и Евгений Макаренко идеально вошли в игру, доказав, что это футболисты с высоким игровым интеллектом. Им нужно было движение от партнеров — они его получили. А в групповом этапе такой роскоши не было.

Атмосфера в сборной Украины помогла достичь успеха

Что ни говори, а любое дело в жизни изначально обречено на успех или провал в зависимости от настроения, с которым ты за него берешься. Выросли крылья у сборной Украины после новости о том, что она вышла в 1/8 финала? Безусловно. Хорошо, что мы попали на Швецию? Еще бы!

О чем говорили с игроками Андрей Шевченко и его помощники — известно только узкому кругу людей внутри. Но из мелких деталей складываются большие картины: вот мы радуемся выходу в 1/8, вот тренерский штаб предлагает нам новые веселые упражнения, Зубков вернулся в общую группу, а тут у Андрея Пятова День Рождения и совсем не до грусти и боязни перед Швецией. Еще и президент Украины позвонил по видеосвязи, поддержал команду и запустил флешмоб в соцсетях, чтобы мы ощутили для кого и зачем мы играем.

[ + – ] Сборная Украины заслужила победу над Швецией

Одним словом, моральная составляющая в сегодняшней победе немаленькая. И уверенность в успехе можно было прочувствовать в заявлениях Андрея Шевченко и Александра Зинченко перед матчем. Но мы привыкли смотреть на все скептично. Дескать, да рассказывать мы все горазды, а что на поле будет?

К счастью для нас, на поле все сложилось хорошо. Теперь ждем 3 июля и матч против Англии, которая сегодня же спокойно разобралась с Германией. Это будет еще сложнее, чем со Швецией. Впрочем, на Евро-2020 легко не бывает никому.

Верим в сборную Украины.

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