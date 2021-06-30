Гордость переполняет. 5 выводов из победы Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020
Команда Андрея Шевченко дала тот результат, который от нее ждали 40 миллионов украинцев. Артем Довбик — козырный туз в рукаве главного тренера, а еще нам очень повезло по ходу матча.
Нервничаю.
Вроде бы наших больше, но соперник опаснее. Вроде бы мы свежее, но они плотнее играют сзади. Кто будет бить пенальти? Малиновский? Так он не забил Северной Македонии с игры. Цыганков, Безус, Караваев, Довбик…
Все эти мысли оборвались на этой фамилии. Именно в этот момент форвард сборной Украины доказал всему миру, почему он заслуживал шанса сыграть раньше. Чисто бомбардирская история — выбрал позицию, открылся, подстроился под мяч и забил. Все, теперь ты герой.
Но давайте вернемся назад, в ту точку временной плоскости, когда мы еще ничего не знали. Насколько сильной была вера футболистов в успех? Перед матчем казалось, что уверенность эта — титаническая. Во время него закрадывались сомнения. Но лично я был уверен: мы выиграем в серии пенальти. А до нее, к счастью, не дошло. Иначе переживать, как накануне за Францию в игре со Швейцарией (а там и выбора другого не было, после истории с матчем Швейцария — Украина в Лиге наций), было бы слишком жестоко по отношению к себе же.
Так в чем же секрет триумфа сборной Украины в матче против Швеции? Почему нам наконец-то удалось попасть в восьмерку лучших сборных Европы?
Украина была свежее
То, о чем я писал в превью, нашло свое отражение в игре. По ходу основного времени, и в первом, и во втором тайме, казалось, что физически сборная Украины оказалась лучше подготовлена, чем Швеция. Да, контратаки шведов выглядели острее, но в целом, команда Андрея Шевченко перебегала соперника. В запасе было больше дней, чтобы отойти от Австрии и подготовиться к Швеции, хотя этого матча могло бы и не быть — спасибо Испании и… самой Швеции, которая выключила Польшу из борьбы за плей-офф. А кстати, именно в матче с поляками шведы положили на поле больше сил, чем планировали. Так бывает, когда у соперника супермотивированный Роберт Левандовский впереди забивает тебе два гола.
Украине очень повезло. Очень!
Фортуна сегодня играла за нас. Вместе с болельщиками, которых было несколько сотен, но хорошо слышно в трансляции, это был наш 12-й игрок. Давайте вспомним два момента Форсберга, когда мяч попадал в стойку и в перекладину? Или еще ряд моментов с его же участием, когда даже каркас ворот не был затронут. А еще выпад Исака, когда снова близко, но рядом со штангой. Но при этом, ругать оборону сборной Украины сегодня не за что. Кривцов, Забарный и Матвиенко сыграли не идеально, но достаточно, чтобы удержать настырных атакующих лидеров Швеции.
Вместе с тем, гол, который забил Артем Довбик на последней минуте матча, это ли не подарок судьбы? Так бывает разве что в сказках. И сегодня мы все оказались в ней. Наконец-то мы не ругаем сборную за вялую и скучную игру, как это было с Австрией, а хвалим. За характер, дисциплину, сжатые зубы, выбитые колени и важнейшие голы.
А если посмотреть глубже, то и сам матч со Швецией — подарок для нас. Давайте помнить, что мы могли и не выйти в 1/8. Но нам повезло и здесь.
Андрей Шевченко выиграл тренерскую дуэль
В течение матча операторы трансляции часто ловили крупным планом выражения лиц главных тренеров. Андрей Шевченко, пожалуй, сновидениям скажет "Не сегодня" — от него можно было заряжать аккумулятор, если у вас в автомобиле этот орган разрядился. А вот Ян Андерссон выглядел очень грустным изначально — даже гол Форсберга в концовке первого тайма не особо развеселил главного тренера сборной Швеции. Когда удалили Даниэльсона на 99-й минуте за ужасный фол против Беседина (на каждом повторе мое тело словно иголками искололи — так страшно это выглядело), наставник шведской сборной и вовсе поник. Он осознал, что и без того невысокие шансы на успех ускальзывают, как свежепойманная рыба из рук неопытного рыбака. Но даже вдесятером шведы могли создать проблемы Украине. Вот только той самой "физики" в конце им явно не хватало.
А еще Андрей Шевченко был сильнее тактически. Он отошел от конструкции с четырьмя защитниками и перехитрил шведов. В старте оказалось сразу три центральных защитника: Сергей Кривцов, Илья Забарный и Николай Матвиенко. Александр Караваев и Александр Зинченко выполняли роль латералей — бороздили свои фланги, покуда сил хватало. В центре поля вышла тяжелая артиллерия: если раньше Сергей Сидорчук и Тарас Степаненко оказаться на поле одновременно не могли никак, то сегодня оба провели очень качественный матч.
Тройка впереди тоже была с сюрпризом: к Ярмоленко и Яремчуку мы привыкли, но вместо прогнозируемого Цыганкова на фланге появился Шапаренко. И в первом тайме выглядел достаточно продуктивно. Игроки, которые вышли со скамейки, заметно усилили игру. Руслан Малиновский явно отдохнул и набрался сил, Виктор Цыганков добавил активности впереди, Евгений Макаренко зацементировал центр поля, Артем Беседин пожертвовал собой (дай Бог ему здоровья и скорейшего возвращения) ради успеха сборной, а Артем Довбик взял и забил решающий гол.
Лидеры проявили себя
Весь групповой этап мы ругали Александра Зинченко. Он и правда выглядел не в своей тарелке, будто бы не успел перестроиться с клубного уровня на сборную Украины. Но в сегодняшнем матче он был явно лучшим, за что и получил награду игрока матча. Гол + пас — прекрасный показатель. Да и по игре Зинченко выглядел намного лучше, чем обычно.
Сергей Кривцов добавил уверенности в оборонительных действиях, Тарас Степаненко и Сергей Сидорчук отлично действовали в центре поля, пусть и не всегда успевали первыми на подбор. Андрей Ярмоленко как и в предыдущих матчах вел атаку за собой. Но о чем бы мы сейчас говорили, если бы не надежный тыл? Если бы не Георгий Бущан, который снова выручал там, где это было нужно.
Руслан Малиновский и Евгений Макаренко идеально вошли в игру, доказав, что это футболисты с высоким игровым интеллектом. Им нужно было движение от партнеров — они его получили. А в групповом этапе такой роскоши не было.
Атмосфера в сборной Украины помогла достичь успеха
Что ни говори, а любое дело в жизни изначально обречено на успех или провал в зависимости от настроения, с которым ты за него берешься. Выросли крылья у сборной Украины после новости о том, что она вышла в 1/8 финала? Безусловно. Хорошо, что мы попали на Швецию? Еще бы!
О чем говорили с игроками Андрей Шевченко и его помощники — известно только узкому кругу людей внутри. Но из мелких деталей складываются большие картины: вот мы радуемся выходу в 1/8, вот тренерский штаб предлагает нам новые веселые упражнения, Зубков вернулся в общую группу, а тут у Андрея Пятова День Рождения и совсем не до грусти и боязни перед Швецией. Еще и президент Украины позвонил по видеосвязи, поддержал команду и запустил флешмоб в соцсетях, чтобы мы ощутили для кого и зачем мы играем.
Одним словом, моральная составляющая в сегодняшней победе немаленькая. И уверенность в успехе можно было прочувствовать в заявлениях Андрея Шевченко и Александра Зинченко перед матчем. Но мы привыкли смотреть на все скептично. Дескать, да рассказывать мы все горазды, а что на поле будет?
К счастью для нас, на поле все сложилось хорошо. Теперь ждем 3 июля и матч против Англии, которая сегодня же спокойно разобралась с Германией. Это будет еще сложнее, чем со Швецией. Впрочем, на Евро-2020 легко не бывает никому.
Верим в сборную Украины.
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