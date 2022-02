Клопотенко, Андре Тан и сестры Порошенко. 30 самых завидных женихов и невест Украины

В Рейтинге завидных женихов и невест Украины 2022 Фокус попытался максимально раскрыть номинантов, рассказать об их работе, увлечениях и доходах.

Накануне самого романтичного праздника года — Дня влюбленных — Фокус пересмотрел и обновил список самых завидных женихов и невест Украины.

Несмотря на негативное влияние пандемии и карантина, украинцы продолжают искать свою любовь. Например, по данным Министерства юстиции, в прошлом году гораздо чаще женились, чем разводились. Брак зарегистрировали более 214 тыс. пар. Но в целом за время независимости государства количество браков снизилось в несколько раз. Аналогичная ситуация в последние годы наблюдается и в других странах мира.

Традиционно общество внимательно следит за личной жизнью известных политиков, их детей, представителей шоу-бизнеса и спорта. Это сказка, к которой хочется прикоснуться или по крайней мере обсудить ее с друзьями и коллегами.

[ + – ] Несмотря на пандемию и карантины, украинцы продолжают искать свою любовь. И в прошлом году гораздо чаще женились, чем разводились Фото: Getty Images

В этом году Фокус расширил список участников Рейтинга самых завидных женихов и невест страны, составив его не только из политиков, но и добавив туда знаменитых спортсменов, деятелей шоубиза и даже одного известного повара.

Для удобства читателей редакция выстроила в рейтинге имена холостяков и холостячек в алфавитном порядке. Должность и статус пусть и важны, но Фокус не считает их определяющими в выборе спутника или спутницы жизни. Так же, как и финансовое благополучие, возраст, наличие или отсутствие опыта семейной жизни.

Основными критериями отбора фигурантов Рейтинга женихов и невест 2022 стали их статус, влиятельные родственные связи, публичность, социальный вес, доходы, наличие связей во власти и степень влияния на социально-политический климат страны. Составляя рейтинг, мы руководствовались публичной информацией, изучали декларации о доходах, пытались охватить разные сферы, общались с знающими экспертами.

Рейтинг завидных женихов и невест Украины 2022: красивые, известные, успешные, богатые

Что сказать о личностях, попавших в Рейтинг самых завидных женихов и невест? В Украине растет популярность спорта, поэтому в перечне Фокуса много спортсменов, которые популяризируют нашу страну в мире. Среди них — 19-летняя теннисистка Марта Костюк. Еще в 2018 году она стала самой молодой участницей взрослого турнира Australian Open и выиграла пять игр у более опытных соперниц. Самым молодым холостяком стал футболист ФК "Шахтер" 20-летний Михаил Мудрик, талант которого был замечен не только в Украине.

Сегодня много говорят о кризисе института семьи. Многие уже не считают семью главной жизненной ценностью. Украина же оказалась лидером среди стран Европы по количеству разводов. В разные стороны разбегаются не только молодые супруги, но и те, кто имеет за плечами многолетний стаж на первый взгляд благополучной и устойчивой брачной жизни.

Поэтому наш список пополнился теми, чьи сердца стали свободными за последний год. К примеру, дизайнер Андре Тан расстался с супругой после девяти лет брака. Обновил свой статус в соцсетях в канун Рождества и депутат Верховной Рады 25-летний Святослав Юраш — он сообщил о разводе. Оба мужчины с уважением говорят о предыдущем опыте, продолжают воспитывать своих детей и открыты к новым отношениям.

Также в рейтинг попали наследники громких фамилий. Например, сын владельца МХП Юрия Косюка — Иван, активно развивающийся в IT, дочери пятого президента Украины Петра Порошенко — Евгения и Александра, наследник бизнес-империи, сын Галины и Александра Гереги 28-летний Тарас Герега, также приобщившийся к развитию семейного бизнеса.

Невозможно представить себе Рейтинг завидных женихов и невест без представителей власти. Поэтому вы найдете в списке Фокуса тех политиков и народных депутатов, кто официально не женат или о чьих отношениях ничего не известно. Самой мощной политической фигурой стал руководитель Офиса президента Андрей Ермак: согласно официальной информации, он не женат и не имеет детей.

В Рейтинге завидных женихов и невест Украины 2022 Фокус попытался максимально раскрыть фигурантов, рассказать об их работе, увлечениях и доходах.

Жан Беленюк

Возраст: 31 год

Кто он: народный депутат "Слуги народа", олимпийский чемпион по греко-римской борьбе

[ + – ] Жан Беленюк в Рейтинге самых завидных женихов Украины

Успешный спортсмен, народный депутат в президентской фракции, еще и олимпийский чемпион — но Жан Беленюк до сих пор не женат. Прошлым летом во время Олимпиады в Токио за него болела вся страна. Именно Беленюк стал единственным спортсменом, который привез в Украину из Японии золотую медаль. В Instagram у него около 130 тыс. подписчиков, там он один из самых популярных украинских спортсменов. Судя по контенту, который Жан Беленюк выкладывает в соцсети, министр-спортсмен любит тренироваться, ходить на футбол, а также путешествовать. В январе 2022 года Беленюк задекларировал подарок – 900 тыс. грн, а в конце 2021-го – 190 384 грн. Добавьте сюда призовые от Олимпиады — Министерство молодежи и спорта обещало выплатить выигравшим золотую медаль спортсменам $125 тыс.!

Жан Беленюк владеет квартирой в Киеве на 40 кв. м и земельным участком в Киево-Святошинском районе на 566 кв. м. Также у спортсмена есть два автомобиля Toyota – Rav 4 2011 года и Camry 2019 года.

О рабочих планах Жан Беленюк рассказал в эксклюзивной колонке, написанной для Фокуса.

Тарас Герега

Возраст: 28 лет

Кто он: вице-президент ОО "Эпицентр детям", сын владельцев компании "Эпицентр К" Галины и Александра Герега

[ + – ] Тарас Герега в Рейтинге самых завидных женихов Украины

Тарас Герега – наследник бизнес-империи Галины и Александра Герега, в которую входят 150 компаний, а большинство финансовых потоков сосредоточено в сегменте розничной торговли и агропроизводстве. Тарас получил образование за рубежом, учился в Институте высшего образования Глион – это международная школа менеджмента гостеприимства с кампусами в Швейцарии и Великобритании. Сейчас он вице-президент ОО "Эпицентр детям", которое занимается решением социальных проблем детей путем привлечения их к спорту. Много внимания организация уделяет футболу, что и не удивительно, ведь Тарас Герега – известный поклонник этого вида спорта, был экспертом программы "Суперматч" на телеканале "Футбол".

"Любовь к футболу передалась через отца, ему — через моего дедушку. Это целая семейная линия, которая будет продолжаться и через моих детей", — говорит Тарас. Согласно данным YouControl, мужчина владеет долей 2,98% ООО "Инвестиционная компания "Укркапитал", а также является учредителем ОО "ФК "Эпицентр — Дунаевцы" и ООО "Эпицентр футбола".

В прошлогоднем рейтинге Фокуса "100 самых богатых украинцев" состояние родителей Тараса — супругов Герега — составило $1,51 млрд.

Андрей Ермак

Возраст: 50 лет

Кто он: руководитель Офиса президента

[ + – ] Андрей Ермак в Рейтинге самых завидных женихов Украины

Андрей Ермак остается самым влиятельным человеком в окружении президента. В должности руководителя Офиса президента он второй год занимается широким кругом вопросов, но ключевое направление — внешняя политика. Ермак пытается реанимировать "нормандский формат", замороженный с декабря 2019 года. Официальной информации о личной жизни Ермака мало, но известно, что он не женат и не имеет детей. Ермак владеет квартирой в Киеве площадью 107,8 кв. м. В своей декларации за 2020 год указал, что имеет $153 тыс. и €50 тыс. наличными, 226,9 тыс. грн на банковских счетах. Кроме того, 1,381 млн грн заемных средств ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп", и задолженность этой компании по двум договорам в размере 8,314 млн грн. Также ему принадлежит автомобиль Mercedes-Benz 2019 года выпуска, приобретенный почти за 3 млн грн. В декларации за 2021 год указано более 563 тыс. грн зарплаты, из которых он уплатил более 109 тыс. грн налогов. Руководитель ОП любит интересные книги и кино.

"По фильмам я такой же, как все. Смотрю драмы, когда хочется погрустить, смотрю комедии, когда хочется улыбнуться. Очень люблю фильмы с Адриано Челентано", — делился Андрей Ермак в разговоре с Фокусом.

Алексей Жмеренецкий

Возраст: 35 лет

Кто он: народный депутат партии "Слуга народа"

[ + – ] Алексей Жмеренецкий в Рейтинге самых завидных женихов Украины Фото: УНИАН

До того, как стать народным депутатом, Алексей работал в благотворительном фонде, занимался исследованиями международного опыта создания свободных экономических зон, индустриальных и технологических парков. Жмеренецкий – магистр в двух отраслях: электронное управление и информационные технологии проектирования. Изучал анализ политики и современные методики разработки законопроектов (USAID), адвокационные и тренинговые технологии (UNFPA), окончил Школу государственного управления и коммуникаций (ISES). Благодаря этому он глубоко разбирается в вопросах инновационного развития. Алексей – автор многих аналитических материалов на тему тенденций будущего, вопросов экономики, социальной и политической сферы. Он соучредитель движения "Украина — это Я" и общественной платформы "Хартия Будущего", координатор благотворительного фонда "КРУГ". Общий задекларированный доход политика за 2020 год составил 1,34 млн. грн. Львиная часть суммы — зарплата за исполнение депутатских полномочий. Алексей имеет квартиру в Хмельницком, а в Киеве арендует.

Владимир Кличко

Возраст: 45 лет

Кто он: бывший боксер

[ + – ] Владимир Кличко в Рейтинге самых завидных женихов Украины Фото: Getty Images

Один из символов Украины уже должен был сменить второе фото в паспорте, но до сих пор остается холостым. Физическая форма, состояние и авторитет Владимира Кличко настолько велики, что он автоматически становится одним из главных женихов страны. Владимир Кличко – экс-чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Он завершил профессиональную карьеру в 2017 году, но продолжил заниматься бизнесом и преподавать в университете Санкт-Галена. Кроме того, за свою боксерскую карьеру Владимир Кличко заработал немалое состояние — по данным британского издания Manchester Evening News, эта сумма равна €68,5 млн.

Личная жизнь Владимира Кличко похожа на сериал. Он уже был женат на киевской модели Александре Авизовой. Это произошло в середине 1990-х: девушка была на год старше Владимира и имела ребенка от предыдущих отношений. Но счастье длилось недолго — через полтора года пара разошлась. После этого Кличко имел немало отношений с разными девушками, пока не начал жить с американской актрисой Хайден Панетьери. В 2014 году у пары родилась дочь Кайя Евдокия. Но в 2018-м отношения Кличко и Панетьери закончились. С тех пор о новых отношениях Владимир не сообщал.

Евгений Клопотенко

Возраст: 35 лет

Кто он: повар

[ + – ] Евгений Клопотенко в Рейтинге самых завидных женихов Украины

Несколько лет назад звездный шеф-повар Евгений Клопотенко признавался, что ему некогда быть в отношениях, ведь все время отнимает работа. Действительно, Клопотенко очень загружен хлопотами, его личный проект состоит из реформы школьного питания и кулинарного образования, сайта с тысячей рецептов, youtube-канала, кулинарных книг и онлайн-магазина. Однако и зарабатывает Клопотенко прилично: по словам Александры Фидькевич, директора проекта Клопотенко, его доход в 2021 году вырос на 38% по сравнению с предыдущим годом и составил 19 млн грн. Но своего жилья у него нет — арендует просторную квартиру в центре столицы за 60 тыс. грн в месяц.

В то же время у Клопотенко активная сексуальная жизнь. "Я развращен женским вниманием. Я холостяк и бабник", — признавался он в одном из интервью. Рассказывает, что в его амурном портфолио сотня женщин, которых он перестал считать после 25-й, секс на всех сиденьях авто, в лесу, барах, даже в колодце и, конечно, секс втроем, а также за деньги. Однако это не значит, что Клопотенко против отношений и женитьбы — наоборот, он ждет любви всей жизни.

Григорий Коломойский

Возраст: 23 года

Кто он: баскетболист, сын бизнесмена Игоря Коломойского

[ + – ] Григорий Коломойский в Рейтинге самых завидных женихов Украины Фото: Getty Images

Григорий Коломойский — младший сын бизнесмена-миллиардера Игоря Коломойского, которому в Украине принадлежит множество активов, в том числе в нефтегазовом секторе, металлургии, химпроме, энергетике. Их стоимость в прошлогоднем рейтинге "100 самых богатых украинцев" Фокус оценил более чем в $1,67 млрд. Однако публично Григорий Коломойский с бизнесом отца не связан, поскольку выбрал спортивную карьеру. Сейчас он играет в составе баскетбольного клуба "Будівельник", где занимает также должность вице-президента клуба. Григорий заявлен за клуб как Израэль Коломойский.

Ранее он учился в одном из американских спортивных университетов в Кливленде по специальности "спортивный менеджмент", также выступал за баскетбольную команду университета. После учебы Григорий отправился в Израиль, где играл в составе "Маккаби" (Ришон-ле-Цион). В Украине, кроме "Будівельника", Коломойский-младший играл за баскетбольный клуб "Дніпро". О личной жизни парня широкой публике неизвестно, а в соцсетях он ведет себя сдержанно.

Иван Косюк

Возраст: 23 года

Кто он: соучредитель компании "Велп Украина", сын владельца компании МХП Юрия Косюка

[ + – ] Иван Косюк в Рейтинге самых завидных женихов Украины

После обучения в Бостонском университете Иван Косюк вернулся в Украину. В отличие от отца, занимающегося агробизнесом, молодой человек сосредоточился на IT-проектах. Для этого в 2020 году вместе со своим партнером Александром Горбачем зарегистрировал компанию "Велп Украина". Также с технологическими вопросами Иван помогает холдингу МХП. В ближайшее время совместно с ЮК Juscutum и "РК Девелопмент" он обещает запустить проект для совместного инвестирования IT-сферы в коммерческую недвижимость.

В прошлогоднем рейтинге Фокуса "100 самых богатых украинцев" состояние отца Ивана, Юрия Косюка, составило $790 млн.

Михаил Мудрик

Возраст: 20 лет

Кто он: футболист ФК "Шахтер"

[ + – ] Михаил Мудрик в Рейтинге самых завидных женихов Украины Фото: Getty Images

Михаил Мудрик получил признание болельщиков и экспертов в 2021 году. До прихода в "Шахтер" тренера Роберто Де Дзерби Мудрика считали очередным "молодым и перспективным". Но итальянский тренер начал доверять футболисту место в стартовом составе, игрок получил игровую практику и бесценный опыт выступлений на самом высоком уровне – в Лиге чемпионов УЕФА. Дошло даже до того, что, когда "Шахтер" проигрывал "Реалу" в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу", Михаила Мудрика заменили, но ему аплодировал весь стадион. Полузащитник горняков обратил на себя внимание ведущих футбольных клубов Европы. У спортсмена нетипичный облик для украинского парня его возраста — белокурые волосы средней длины и множество татуировок. Мудрик — религиозный человек, о чем свидетельствует одно из его тату. А еще он пристально следит за своим телом — в 20 лет у футболиста идеальное телосложение.

Мустафа Найем

Возраст: 40 лет

Кто он: заместитель министра инфраструктуры Украины

[ + – ] Мустафа Найем в Рейтинге самых завидных женихов Украины

В начале августа прошлого года Кабмин назначил Мустафу Найема замминистра инфраструктуры. Политик отвечает за Государственную службу безопасности на транспорте (ГСБТ) – или просто Укртрансбезопасность. Согласно декларации, которую Найем подал в 2021 году перед увольнением из Укроборонпрома, за 2020 год он заработал в концерне 3,259 млн. грн. Других доходов у него не было. На счетах в банках у Найема 935 тыс. грн, а дома наличными он хранит 300 тыс. грн.

Найему принадлежит 20% квартиры в Киеве площадью 63,35 кв. м. Другие доли в этой квартире принадлежат брату и сестре Найема, его мачехе Валентине Колечко и гражданину Украины Дмитрию Колечко, который, судя по всему, является сводным братом Мустафы. В декларацию также внесена квартира в Киеве площадью 66,4 кв. м, которую Найем арендует, машины у него нет. Несмотря на то, что политик никогда не был женат, он воспитывает сына Марка-Михея 2008 года рождения.

За декабрь 2021 Найем получил 181,4 тыс. грн. Всего за пять месяцев работы замминистра заработал 437 тыс. грн.

Андре Тан

Возраст: 39 лет

Кто он: модельер, основатель бренда одежды ANDRE TAN

[ + – ] Андре Тан в Рейтинге самых завидных женихов Украины Фото: Getty Images

В 2021 году закончилась история брака дизайнера Андре Тана и предпринимателя Алины Харечко: в мае пара распалась после 12 лет отношений, однако решила остаться друзьями и совместно воспитывать дочь. Как рассказывал дизайнер, он пережил этот разрыв, но уже вернул вкус к жизни.

"Я больше люблю жизнь. Понимаю, что нужно кайфовать от каждой прожитой минуты", — говорил он в одном из телеинтервью. Сейчас Тан в активном поиске — однажды пригласил на свидание девушку, с которой познакомился на светском мероприятии. Но вступать в новые отношения не спешит, потому что в любовь с первого взгляда не верит и пытается сначала узнать больше о человеке.

Михаил Хома (Дзидзьо)

Возраст: 38 лет

Кто он: певец, основатель группы DZIDZIO

[ + – ] Михаил Хома (Дзидзьо) в Рейтинге самых завидных женихов Украины

Михаил Хома снова холостяк — в прошлом году он развелся с певицей Славией после семи лет брака, отдал ей квартиру под Киевом, а сам устроился в столице. Дзидзьо не только занят на студии, записывая музыку в кино и на телевидении, но и пытается уделять больше внимания семье и себе. Как говорит певец, он сразу узнает свою новую суженую, как только ее увидит.

"Она должна быть милой. Мне достаточно, чтобы я любил человека не за что-то. И чтобы меня любили не за мою популярность, не за мои достижения", — говорит Хома о требованиях к будущей возлюбленной.

Кстати, Фокус включил DZIDZIO в список самых душевных и искренних исполнителей песен о Киеве — послушайте!

Егор Чернев

Возраст: 36 лет

Кто он: народный депутат "Слуги народа"

[ + – ] Егор Чернев в Рейтинге самых завидных женихов Украины

В прошлом специалист по внедрению новейших технологий, участвовал в разработке стратегий инновационного развития Украины, изучал менеджмент в King's College London. Был участником Революции достоинства, после ушел добровольцем на фронт. Говорит, это было важное решение — после захвата Мариуполя в 2014 году понял, что от этого города до его родного Бердянска всего 90 км, а там — родные и родители. В 2019 году попал в парламент под №26 в избирательном списке партии "Слуга народа". Ныне Чернев — заместитель председателя комитета по цифровой трансформации и председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО. Говорит, что для работы депутатом опыт не столь важен, в отличие от личных качеств. Все, чем владеет депутат, отражено в его декларации. Это гектар земли в Вышгородском районе Киевской области и часть квартиры в Бердянске. В 2020 году Егор Чернев приобрел квартиру площадью 70 кв. м в Киеве. Обладает криптовалютой, передвигается на машине Mercedes-Benz C300.

За 2021 год задекларировал 1 млн. грн.

Николай Шапаренко

Возраст: 23 года

Кто он: футболист "Динамо" Киев

[ + – ] Николай Шапаренко в Рейтинге самых завидных женихов Украины Фото: Getty Images

Этот футболист долгое время мог дать фору любой девушке по длине и крепости волос. Однако весной 2019-го Николай Шапаренко сменил имидж, объяснив, что повзрослел. Сегодня он один из ключевых футболистов не только "Динамо", но и сборной Украины. В отличие от партнеров по команде парень ведет скромный образ жизни: в сети нет информации о роскошном быте игрока. В своих социальных сетях он не публикует фото с девушками – только с тренировок, матчей или с партнерами по команде. Среди хобби Шапаренко – культовая компьютерная игра Counter-Strike. Футболист почти не зарабатывает на коммерческих сделках, хотя появлялся в рекламе заправок KLO и делал несколько постов рекламного характера компании Adidas в социальных сетях.

Святослав Юраш

Возраст: 25 лет

Кто он: народный депутат "Слуги народа"

[ + – ] Святослав Юраш в Рейтинге самых завидных женихов Украины Фото: УНИАН

Святослав Юраш – самый молодой народный депутат IХ созыва. Он активно занимается международным направлением, является членом парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

В декабре прошлого года Юраш публично сообщил о разводе со своей супругой Софией, на которой женился всего 2,5 года назад. Пара заверила, что развод произошел "без истерик и скандалов". После этого политик опубликовал фотографию со своим двухлетним сыном Львом, подписав ее "разведенный с прицепом". Также "слуга народа" заверил, что сделает все возможное, чтобы его экс-супруга согласилась оставить ребенка с ним.

Юраш больше всего из украинской кухни любит кутью. При этом он уверен, что из всего традиционного меню полностью украинским можно назвать только сало. В своей декларации за 2020 год депутат указал жилой дом во Львове площадью 327,8 кв. м в сособственности. Также Юраш арендует у членов собственной семьи квартиру в Киеве площадью 74,3 кв. м. Своей машины у него нет. В банке на счетах нардеп держит $16 тыс. и 90 тыс. грн. За 2020 год получил доход в 509 тыс. грн.

Марьяна Безуглая

Возраст: 33 года

Кто она: народная депутат "Слуги народа"

[ + – ] Марьяна Безуглая в Рейтинге самых завидных невест Украины

Нардеп Марьяна Безуглая в Верховной Раде является заместителем главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Третий год она занимается продвижением реформы СБУ, реализацию которой, по мнению Безуглой, тормозит Офис президента.

До избрания в парламент Безуглая не имела политического опыта. Она работала в проектном офисе реформ Минобороны, где занималась реформированием системы медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины. До этого была старшим инспектором по контролю за выполнением поручений отдела гражданских экспертов в Центре обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генерального штаба ВСУ. По образованию Безуглая врач. В 2015-2016 годах несла службу в зоне АТО. О ее личной жизни известно мало. Официально не замужем. В 2021 году задекларировала 1,5 млн грн.

Дарья Белодед

Возраст: 21 год

Кто она: дзюдоистка

[ + – ] Дарья Белодед в Рейтинге самых завидных невест Украины

Слезы Дарьи Белодед после выигранной бронзовой медали на Олимпиаде в Токио видел весь мир. Она надеялась стать олимпийской чемпионкой, но проиграла в полуфинале. У спортсменки почти полмиллиона подписчиков в Instagram. У Дарьи Белодед немало рекламных интеграций — здесь и букмекерская контора Parimatch, и одежда Gudu, и спортивное питание Gym Beam, и гостиница Ribas в Карпатах. Также девушка была амбассадором бренда Mitsubishi, автомобилями которого пользовалась. В частности, дзюдоистка ездила на красном внедорожнике Mitsubishi Eclipse Cross, стоимость которого стартует от 737 тыс. грн. Достоверно неизвестно, сколько зарабатывает Белодед на рекламе, а вот за бронзовую награду в Токио девушка должна была получить $55 тыс. Недавно спортсменка стала дипломированной журналисткой. Что касается личной жизни, то она не афиширует свои отношения. Известно, что Дарья Белодед встречалась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым.

Анна Колесник

Возраст: 27 лет

Кто она: народный депутат "Слуги народа"

[ + – ] Анна Колесник в Рейтинге самых завидных невест Украины

Анна Колесник – одна из самых молодых народных депутатов от "Слуги народа". Родилась в Сумах, получила высшее образование в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. Анна Колесник — специалист по вопросам международного права. Работала судебным экспертом в Харьковском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины. По второму высшему образованию она экономист. В Верховной Раде входит в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике.

О ее личной жизни известно мало. В прошлом году Анна Колесник оказалась в центре скандала: во время речи главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака в ВР переписывалась по телефону со знакомым и направила ему сообщение: "Нужно сваливать из этой страны". Переписку сфотографировал корреспондент издания "Буквы". Инцидент вызвал возмущение в обществе, из-за чего Колесник должна была объяснить свою позицию. Нардеп отметила, что является патриоткой страны, а во время переписки речь шла о майских праздниках, в течение которых она мечтала отдохнуть за границей. В 2021 году задекларировала 449,7 тыс. грн

Ярослава Магучих

Возраст: 20 лет

Кто она: легкоатлетка

[ + – ] Ярослава Магучих в Рейтинге самых завидных невест Украины

2021 год принес Ярославе Магучих огромную популярность. К сожалению, многие узнали о спортсменке из-за скандала: Ярослава обнялась с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. Магучих успешно выступала на нескольких соревнованиях, установив, в частности, абсолютный рекорд Украины в прыжках в высоту — 2,06 м.

После Олимпиады Магучих отметили за спортивные достижения: городская администрация Днепра предоставила ей квартиру. За бронзовую медаль в Токио Минспорта должно было выплатить спортсменке $55 тыс. Еще почти $40 тыс. призовых девушка получила за выступления в Бриллиантовой Лиге. В конце 2020 года Ярослава Магучих рассказала, что владеет автомобилем Subaru XV.

У девушки модельная внешность и высокий рост — 181 см. Говорили, что у Магучих был парень, но о нем известно немного. Только то, что он тоже легкоатлет, занимается бегом на 110 м с барьерами. Но вместе ли пара до сих пор — неизвестно.

Марта Костюк

Возраст: 19 лет

Кто она: теннисистка

[ + – ] Марта Костюк в Рейтинге самых завидных невест Украины

Марту Костюк считают самой перспективной теннисисткой Украины. Ей всего 19, а она уже под номером 52 в мировом рейтинге WTA. В прошлом году она поразила болельщиков выходом в четвертый круг престижного турнира "Ролан Гаррос". Девушка часто делится красивыми фотографиями в соцсетях, на которых хвастается большими голубыми глазами и подтянутой фигурой. Больших побед во взрослом теннисе у Марты Костюк пока нет, а вот на юниорском уровне она выигрывала Australian Open. Девушка заработала $159 тыс. благодаря выходу в третий круг Australian Open. Дальше ее не пропустила подруга, испанка Паула Бадоса. За прошлый год счет Марты Костюк пополнился на $643 тыс. призовых. Интересно, что в отличие от Дарьи Белодед Марта совсем не использует свою популярность в социальных сетях. На ее страницах вы не найдете рекламы каких-либо брендов. Теннис – единственный источник ее доходов и дело всей жизни. Ранее в СМИ появлялась информация, что Марта Костюк встречалась с российским теннисистом Алексеем Захаровым, однако отношения не сложились, и пара разошлась.

Мария Мезенцева

Возраст: 32 года

Кто она: народный депутат от партии "Слуга народа", председатель делегации ВР в ПАСЕ

[ + – ] Мария Мезенцева в Рейтинге самых завидных невест Украины

В прошлом году Мария Мезенцева возглавила постоянную делегацию Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). С тех пор она жестко отстаивает наши позиции и гордится тем, что в 2022 году вице-президентом ПАСЕ, в том числе благодаря поддержке украинской делегации и коллег из Латвии, не избрали украинофоба из России Петра Толстого. Сама Мезенцева в январе 2022-го участвовала в выборах президента ПАСЕ, но уступила кандидату от Нидерландов Тини Коксу. Тогда за Мезенцеву проголосовали 80 членов Ассамблеи, и 164 — за кандидатуру Кокса.

Перед тем как попасть в Верховную Раду, Мезенцева была депутатом Харьковского городского совета в 2015-2019 годах. Кроме политики, Мезенцева является чемпионкой Украины по современным танцам, болельщицей ФК "Металлист". Также она преподавала английский детям из зоны АТО. В 2021 году задекларировала 506,8 тыс. грн

Ксения Мишина

Возраст: 32 года

Кто она: актриса, звезда шоу "Холостячка"

[ + – ] Ксения Мишина в Рейтинге самых завидных невест Украины

Сердце актрисы Ксении Мишиной уже свободно. Два года назад она выбрала на шоу "Холостячка" шоумена Александра Эллерта, однако в конце 2021 года пара разорвала отношения. Мишина – одна из востребованных украинских актрис. В марте выходит в прокат комедия "Соседка", где она сыграла главную роль, в качестве судьи участвовала в телешоу "Україна має талант". Актриса удачно монетизирует свою славу: у нее есть рекламные контракты, также в прошлом году Ксения Мишина запустила собственный бренд косметики Mish, благодаря чему в конце 2021-го купила жилье в Киеве.

Леся Никитюк

Возраст: 34 года

Кто она: телеведущая, блоггер

[ + – ] Леся Никитюк в Рейтинге самых завидных невест Украины

В одном из интервью Леся Никитюк призналась, что заводить знакомства и отношения ей очень тяжело — мужчины видят в первую очередь ее звездный статус. Досуг Никитюк проводит весело, как и полагается селебрити: Новый год отпраздновала на курорте Буковель, а день рождения – в столичном клубе Queen. Сейчас на первом месте для Леси Никитюк ее работа, однако она мечтает о семье, детях, готова к усыновлению. Идеалом мужчины для Леси Никитюк является ее отец.

"Они с мамой всегда были партнерами и дополняют друг друга. Папа умеет все – просверлить, прибить, он хозяин", – говорит телезвезда.

Роксолана Пидласа

Возраст: 28 лет

Кто она: народный депутат "Слуга народа"

[ + – ] Роксолана Пидласа в Рейтинге самых завидных невест Украины

Работала в Американской торговой палате и Украинском кризисном медиацентре, была советником министра экономического развития и торговли, в 2019 избрана в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Роксолану Пидласу считают одним из самых продуктивных парламентариев: по состоянию на конец января 2022 года она стала автором или соавтором более 130 законопроектов и постановлений. В интервью Фокусу Пидласа однажды сказала, что всегда нацелена на результат и стремительное развитие карьеры. По ее мнению, каждая новая работа должна приносить повышение в должности.

А вот о своей личной жизни Роксолана предпочитает не говорить. Известно, что родилась и долго жила в Черкассах, однако жильем владеет в Киеве — квартиру площадью 37 кв. м на Лукьяновке за 1 млн. грн. приобрели для нее родители. За 2021 год задекларировала доход 562 тыс. грн.

Евгения и Александра Порошенко

Возраст: 22 года

Кто они: студентки, дочери пятого президента Украины Петра Порошенко

[ + – ] Евгения и Александра Порошенко в Рейтинге самых завидных невест Украины

Евгения и Александра — дочери-двойняшки супругов Петра и Марины Порошенко, наследницы их капитала. Петр Порошенко создал свою бизнес-империю, частью которой является корпорация Roshen. Правда, кондитерским бизнесом Порошенко долгое время управлял фонд Rothschild. В 2019 году стало известно, что корпоративные права на нидерландскую компанию Roshen Europe BV переоформлены на старшего сына супругов — Алексея Порошенко. В 2018 году Евгения и Александра переехали в Лондон. Тогда Марина Порошенко сообщила, что девушки поступили в университеты. Александра в University College London на экономическую специальность, а Евгения — в University of the Arts in London на специальность "анимация".

"В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях, без привилегий, что они дети президента Украины", — говорила тогда Марина Порошенко. Дочери ведут непубличную жизнь, даже в родительских профилях Instagram их фото – редкость.

В прошлогоднем рейтинге Фокуса "100 самых богатых украинцев" состояние отца Евгении и Александры — Петра Порошенко — составило $1,53 млрд.

Кира Рудик

Возраст: 36 лет

Кто она: народный депутат, председатель партии "Голос"

[ + – ] Кира Рудик в Рейтинге самых завидных невест Украины

После новогодних праздников Киру Рудик было не узнать. Она значительно похудела и очень гордилась своим новым видом, о чем рассказывала в соцсетях. В СМИ предполагали, что на политического лидера "Голоса" повлияла борьба за власть в партии. Прошлый год был для нее сложным. "Голос" раскололся в Верховной Раде, саму Рудик коллеги из фракции обвиняли в узурпации власти. А Кира держалась крепко, опровергала любые обвинения. Что касается внешнего вида, то Рудик отметила, что каждое утро бегает, соблюдает здоровое питание и советует делать это всем остальным.

О ее личной жизни известно мало. Мать живет в США. Поговаривали, что Рудик — также гражданка Штатов, но сама депутат эту информацию отрицает. В 2021 году задекларировала 1,8 млн. грн.

Ольга Стефанишина

Возраст: 36 лет

Кто она: вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

[ + – ] Ольга Стефанишина в Рейтинге самых завидных невест Украины Фото: Кирилл Чуботин

Ольга Стефанишина занимает высокую должность, связанную с вопросами европейской и евроатлантической интеграции, поэтому много времени проводит в командировках. Одно из приоритетных направлений ее работы – вступление Украины в НАТО. Стефанишина активно продвигает эту идею, встречается с западными партнерами для обсуждения вопросов сотрудничества Украины и НАТО, критикует альянс из-за нерешительности его членов, которые не хотят позволить Украине присоединиться к НАТО. Из-за плотного графика у вице-премьера мало времени на личную жизнь. Известно, что с 2017 года Ольга Стефанишина разведена, воспитывает сына Даниила и дочь Анастасию. В 2021 году задекларировала 1,06 млн. грн.

Яна Суркис

Возраст: 20 лет

Кто она: балерина, дочь президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса

[ + – ] Яна Суркис в Рейтинге самых завидных невест Украины

Игорь Суркис — не только президент известнейшего украинского клуба в мире с бюджетом €35 млн, но и отец двух дочерей. Младшая уже самостоятельно выстраивает свой имидж – она балерина. Девушка приняла предложение отца и открыла собственную школу-студию балета, где занимается 20-25 девушек. Яна Суркис в детстве играла в футбол, а папа поддерживал ее на трибунах во время школьных соревнований. В настоящее время девушка уже выступает на сцене Национальной оперы Украины.

Личная жизнь Яны остается тайной – даже тщательный анализ ее страницы в Инстаграме не дает однозначного ответа, занято ли ее сердце.

Даяна Ястремская

Возраст: 21 год

Кто она: теннисистка

[ + – ] Даяна Ястремская в Рейтинге самых завидных невест Украины

Последний год для одесситки Даяны Ястремской был крайне сложным: в начале 2021-го ее обвинили в использовании запрещенных препаратов. С 29-й позиции в мировом рейтинге теннисисток украинка откатилась на 97-ю. Ястремская выиграла суд и вернулась на корт, однако вернуть утраченные результаты пока не удалось. Эффектная блондинка не только играет в теннис, но и записывает песни и клипы. За 2021 год Даяна заработала более $232 тыс. призовых. Кроме того, Ястремская — амбассадор бренда теннисного снаряжения Yonex, а также ювелирного дома MaximiliaN London.