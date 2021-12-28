Активные парки и 25 спортивных магнитов. Нас ждет активный год – Год спорта в Украине!

Один из важнейших факторов в сфере спорта — это финансирование. В государственном бюджете на 2022 год предусмотрено более 8 млрд. грн. на программы Министерства молодежи и спорта (и это без учета средств местных бюджетов). На что будут направлены эти средства?

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В государственном бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение по сравнению с 2021 годом субвенции на спортивную инфраструктуру. Планируется выделение 800 млн грн на строительство и реконструкцию стадионов, дворцов спорта, бассейнов, что является очередным шагом к распространению массового спорта среди детей и молодежи.

Приоритетные направления финансирования остались почти неизменными. На развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их реабилитацию предусматривается более 1 млрд грн., на подготовку наших сборных в паралимпийских и дефлимпийских играх – почти 1,5 млрд грн., на развитие спорта высших достижений и резервного спорта – 4,2 млрд. грн. Кроме того, на подготовку сборных команд к международным соревнованиям под эгидой Международного и Европейского олимпийского комитетов, а также ко Всемирным играм – почти 160 млн грн. На развитие спортивной медицины – практически 41 млн грн.

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Впервые будет выделена субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выполнение отдельных мер по реализации социального проекта "Активные парки — локации здоровой Украины" в размере 143 млн. грн. Основной целью социального проекта является организация оздоровительной двигательной активности всех категорий граждан, в том числе лиц с инвалидностью, создание условий для снижения показателей заболеваемости, улучшение качества и продолжительности активной жизни населения, профилактика заболеваний и преодоление их последствий. Прежде всего предполагается обустройство в местах массового отдыха беспрепятственного доступа граждан, в том числе лиц с инвалидностью, к спортивным сооружениям и местам для занятия разными видами двигательной активности, а также пунктам бесплатного проката спортивного инвентаря и оборудования. Мы должны стимулировать людей к занятиям спортом, популяризировать спорт среди нашей молодежи.

В законодательной сфере планируются также изменения. Одной из законодательных инициатив станет законопроект о поддержке детско-юношеского спорта.

Кроме того, есть идея разработать законопроект о статусе спортивных федераций. Для меня важно, чтобы у каждого спортсмена и тренера были реальные возможности и средства защиты своих прав в рамках спортивных федераций. Также планирую инициировать в Комитете Верховной Рады Украины обсуждение инициативы создания рабочей группы для подготовки новой редакции Закона "О физической культуре и спорте". Поскольку это базовый закон в сфере спорта, который был принят еще в 1993 году, он нуждается в обновлении, ведь в последнее время нам приходится вносить много точечных изменений для актуализации Закона. Коллеги по Комитету поддержали мою инициативу по разработке проекта постановления парламента о премиях Верховной Рады Украины за определенные достижения нашим спортсменам и тренерам с целью празднования их достижений на уровне Верховной Рады Украины. Речь будет идти в первую очередь для поощрения спортсменов и тренеров детско-юношеских спортивных школ, школ высшего спортивного мастерства для их поощрения.

Важным в 2022 году будет продолжение реализации проекта президента Украины Владимира Зеленского "25 спортивных магнитов" — в каждой области по многофункциональному спортивному комплексу, который станет магнитом для всех спортсменов того или иного региона.

Развитие спортивной инфраструктуры является одним из важнейших направлений работы в сфере спорта в нашей стране. Прежде всего, это построение мультифункциональных комплексов, которые будут предназначены для проведения всеукраинских и международных соревнований, учебно-тренировочных сборов для национальных сборных команд не менее пяти олимпийских видов спорта, а также, что не менее важно, для занятий массовым спортом.

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В рамках программы президента Украины "Большое строительство" новой инициативой на национальном уровне определена реконструкция 18 спортивных интернатов и 100 детско-юношеских спортивных школ. В 2022 году начнутся работы по реконструкции утвержденных заведений. Такой национальный проект даст толчок развитию детско-юношеского спорта.

В начале 2022 нас ожидают зимние Олимпийские игры в Пекине. На Играх будет разыграно 109 комплектов медалей по 15 видам спорта. По состоянию на сегодняшний день наша страна получила 34 лицензии в 9 видах спорта, но есть потенциал получить еще 10 лицензий, и в итоге иметь возможность соревноваться в 12 видах спорта.

Нас ожидает активный спортивный год – Год спорта в Украине! Все, что потребуется от переговорщиков, мы с коллегами будем делать и помогать.