Активні парки і 25 спортивних магнітів. Нас очікує активний рік — Рік спорту в Україні!

Одним із найважливіших факторів для сфери спорту є фінансування. У Державному бюджеті на 2022 рік передбачено понад 8 млрд грн на програми Міністерства молоді та спорту (і це без врахування коштів місцевих бюджетів). На що передбачені ці кошти?

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У Державному бюджеті на 2022 рік передбачено збільшення, порівняно з 2021 роком, субвенції на спортивну інфраструктуру. Планується виділення 800 млн грн на побудову та реконструкцію стадіонів, палаців спорту, басейнів, що є черговим кроком до поширення масового спорту серед дітей та молоді.

Пріоритетні напрямки фінансування залишилися майже незмінними. На розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їхню реабілітацію передбачається понад 1 млрд грн, на підготовку наших збірних в паралімпійських і дефлімпійських іграх – майже 1,5 млрд грн, на розвиток спорту вищих досягнень та резервного спорту – 4,2 млрд грн. Крім того, на підготовку збірних команд до міжнародних змагань під егідою Міжнародного та Європейського олімпійського комітетів, а також до Всесвітніх ігор – майже 160 млн грн. На розвиток спортивної медицини – практично 41 млн грн.

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Вперше буде виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки — локації здорової України" у розмірі 143 млн грн. Основною метою соціального проєкту є організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, зокрема осіб з інвалідністю, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактики захворювань і подолання їх наслідків. Перш за все передбачається облаштування у місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян, зокрема осіб з інвалідністю, до спортивних споруд і місць для заняття різними видами рухової активності, а також пунктів безоплатного прокату спортивного інвентарю та обладнання. Ми маємо стимулювати людей до занять спортом, популяризувати спорт серед нашої молоді.

У законодавчій сфері також плануються зміни. Однією з законодавчих ініціатив буде законопроєкт про підтримку дитячо-юнацького спорту.

Окрім того, є ідея розробити законопроєкт про статус спортивних федерацій. Для мене важливо, щоб кожен спортсмен та тренер мав реальні можливості та засоби захисту своїх прав в межах спортивних федерацій. Також планую ініціювати в Комітеті Верховної Ради України обговорення ініціативи створення робочої групи для підготовки нової редакції Закону України "Про фізичну культуру та спорт". Оскільки це базовий закон у сфері спорту, що ухвалили ще 1993 року, він потребує оновлення, адже останнім часом нам доводиться вносити багато точкових змін, для актуалізації Закону. Колеги по Комітету підтримали мою ініціативу щодо розробки проєкту постанови парламенту про премії Верховної Ради України за визначені досягнення нашим спортсменам та тренерам з метою відзначення їх досягнень на рівні Верховної Ради України. Мова буде йти в першу чергу для заохочення спортсменів та тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності для їхнього заохочення.

Важливим у 2022 році буде продовження реалізації проєкту президента України Володимира Зеленського "25 спортивних магнітів" — в кожній області по багатофункціональному спортивному комплексу, який стане магнітом для всіх спортсменів того чи іншого регіону.

Розвиток спортивної інфраструктури одним із найважливіших напрямків роботи у сфері спорту в нашій країні. Перш за все, це побудова мультифункціональних комплексів, які будуть призначені для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань, навчально-тренувальних зборів для національних збірних команд з не менше ніж п’яти олімпійських видів спорту, а також, що не менш важливо, для занять масовим спортом.

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У межах програми президента України "Велике будівництво" новою ініціативою на національному рівні визначено реконструкцію 18 спортивних інтернатів та 100 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У 2022 році розпочнуться будівельні роботи по реконструкції затверджених закладів. Такий національний проєкт дасть поштовх розвитку дитячо-юнацького спорту.

На початку 2022 року нас очікують зимові Олімпійські ігри в Пекіні. На Іграх буде розіграно 109 комплектів медалей з 15 видів спорту. Станом на сьогодні наша країна отримала 34 ліцензії в 9 видах спорту, але є потенціал отримати ще 10 ліцензій, і у підсумку мати можливість змагатися у 12 видах спорту.

Нас очікує активний спортивний рік — Рік спорту в Україні! Все, що буде потрібно від парламентерів, ми з колегами будемо робити та допомагати.