Новые надежды. Итоги самой неоднозначной летней Олимпиады в истории Украины

В столице Японии украинские спортсмены суммарно завоевали 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. В социальных сетях украинцы активно критикуют НОК, требуют отставки Сергея Бубки и обвиняют министра спорта в профанации. Но есть язык цифр. И Фокус проанализировал наши успехи на всех Олимпиадах.

8 августа в Токио завершились Олимпийские игры 2020. Выступление Украины на них нельзя назвать ни успешным, ни провальным.

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На Олимпиаду в Токио по разным причинам не поехали атлеты, которые вполне могли бороться за награды: гимнаст Олег Верняев, прыгун в высоту Богдан Бондаренко и пловец Андрей Говоров. Еще несколько спортсменов не смогли полноценно оправиться от последствий коронавируса, что сказалось на их результатах и, как следствие, на получении олимпийских лицензий.

В итоге на Играх в Токио Украину представляло наименьшее количество спортсменов — 157. Чтобы понять, насколько продуктивно они выступили, просто посмотрите на сравнительную таблицу ниже.

Украина на летних Олимпиадах

Статистика медалей

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По общему количеству медалей украинские спортсмены в Токио завоевали столько же, сколько девять лет назад в Лондоне. К слову, тогда львиную долю медального "урожая" составили награды боксеров — пять. В Токио украинцы продуктивно выступили в боевых единоборствах: две медали в вольной борьбе, две — в греко-римской, две — в карате, одна — в боксе и одна — в дзюдо.

Результат игр в Токио точно лучше, чем был в Рио-де-Жанейро. Да, пять лет назад было две золотых медали, а теперь — лишь одна. Но это не означает, что украинцы провалили Олимпиаду. В конце концов, в общем медальном зачете по суммарному количеству наград наши спортсмены расположились на 16-й позиции из 77. Так что 19 медалей — не так уж и мало.

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Нужен второй шанс

Лейтмотив этой Олимпиады — "я все исправлю, дайте шанс". Большое количество бронзовых медалей обусловлено тем, что украинцы часто проигрывали в полуфиналах, но исправлялись в утешительных соревнованиях за бронзу. Так было с Дарьей Белодед и Элиной Свитолиной, от которых рассчитывали видеть минимум серебро, но в полуфиналах они потерпели неожиданные поражения. Исключением были разве что соревнования в гребле на каноэ, где Людмила Лузан выиграла, показав третий результат, и в карате у мужчин — Станислав Горуна автоматически выиграл бронзу после поражения в полуфинале.

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Не всегда украинцам хватало везения и концентрации в финале: первый фактор — о Парвизе Насибове, второй — об Александре Хижняке. В случае с боксером все вообще выглядело как трагедия: полностью доминировавший в двух раундах боксер в третьем решил пойти в открытую атаку и попал под мощнейший удар соперника. Все дальнейшие апелляции к арбитру, который не досчитал до девяти, — как мертвому припарка.

Как часто бывает, Олимпиада открыла Украине новых героев, а детям — ориентиры и кумиров в спорте. Например, кто знал до Игр в Токио Людмилу Лузан или Елену Старикову? Первая выиграла серебро и бронзу в гребле на каноэ, вторая — серебро на велотреке. Никому не был известен шпажист Игорь Рейзлин, не пользовались популярностью Марта Федина и Анастасия Савчук, выступающие в артистическом плавании, о борце Парвизе Насибове знали только люди, которые смотрели соревнования по борьбе. Каждый из этих спортсменов сделал свой взнос в имидж Украины в мире, выиграв олимпийскую ­медаль.

Перспектива на Париж

Следующая летняя Олимпиада состоится в 2024 году в столице Франции. И на ней у Украины есть отличные шансы побороться за попадание даже в десятку общего зачета. Олимпиада в Токио показала потенциал наших молодых спортсменов, которым не хватило совсем немного, чтобы попасть на пьедестал. В метании молота впечатлил 20-летний Михаил Кохан, занявший четвертое место. В прыжках в воду 6-й результат показал 15-летний Алексей Середа. В прыжках в высоту 19-летняя Ярослава Магучих выиграла бронзу, а в дзюдо 20-летняя Дарья Белодед показала такой же результат. Не стоит забывать и о теннисистках: Элина Свитолина выиграла бронзу в Токио, но ей только 26, и она уже имеет амбиции побороться за золото в хорошо знакомом ей Париже. Марта Костюк пропускала Игры в 2021-м из-за травмы плеча, а Даяна Ястремская не успела набрать форму после полугодичного простоя.

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Михаил Романчук выиграл две медали в Токио, но его тоже считали претендентом на золото. Ему 25 лет, а значит, шанс увидеть пловца в Париже тоже высок. Наконец-то появились успехи в артистическом плавании, приятно впечатлили борцы, и даже 37-летний Игорь Рейзлин, всю карьеру шедший к олимпийской медали, осуществил свою мечту. Возможно, и на следующей Олимпиаде у Украины тоже будет такой возрастной спортсмен, который благодаря собственной целеустремленности достигнет успеха.

В чем сила украинских спортсменов

При подготовке этого материала пришлось прочитать некоторые мнения, основной посыл которых — Украина стала выступать хуже, потому что перестали функционировать старые советские СДЮСШОР. До 2012 года якобы именно воспитанники этих учреждений выигрывали золотые медали, а потом все пошло на спад. Но причина того, что украинцы взяли меньше золотых медалей, не в спортивных школах, хотя их состояние в стране оставляет желать лучшего. Министр спорта Вадим Гутцайт на проводах олимпийской сборной говорил Фокусу, что только в последние два года государство начало уделять внимание инфраструктуре. Если это так, то результаты можно будет увидеть уже на следующей Олимпиаде в Париже.

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Сила украинских спортсменов — в их характере. Очень часто они побеждали за счет морально-волевых качеств, поскольку за олимпийской медалью стоят годы упорных тренировок не в лучших условиях. Болельщики не всегда понимают, какой путь спорт­сменам пришлось пройти, чтобы оказаться на пьедестале. Не говоря уже о финансировании, хотя премиальные достаточно высокие: $125 тыс. за золотую медаль, $80 тыс. — за серебро и $55 тыс. — за бронзу. Но инфраструктура оставляет желать лучшего, как и доходы спортсменов. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Олег Верняев признавался, что получает только $1 тыс. в месяц. Поэтому для каждого из украинских спортсменов Олимпиада — это шанс и получить известность, и привлекательность для брендов, и заработать солидные средства для комфортной жизни.

Тем не менее за Олимпиаду в Токио и положительные эмоции нашим спортсменам стоит сказать спасибо. Да, у нас всего один олимпийский чемпион, но спорт­сменов, которыми можно и нужно гордиться, намного больше. Проигравшие не сдерживали слез отчаяния, победители — слез радости. Олимпиада — это про спорт и достижения, способные круто изменить чью-то жизнь.