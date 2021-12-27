Спортивные итоги года: золото Токио у Жана Беленюка, сборная — в восьмерке на Евро-2020

В мире спорта 2021 год принял на себя все то, что должно было состояться в ­2020-м. Из-за пандемии на один год "переехали" чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры в Токио.

Успех на Евро-2020 изменил карьеры футболистов

В июне — июле главным спортивным событием последних трех лет стал чемпионат Европы по футболу, который состоялся в 12 разных странах. Украина дошла до четвертьфинала, попав в восьмерку лучших команд Старого Света. Остановили команду Шевченко будущие финалисты — сборная Англии.

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По сравнению с 2016 годом, когда сборную Украины провожали на турнир во Францию, вокруг национальной команды царила позитивная атмосфера. На Евро-2020 футболисты ехали не на фоне драки ведущих исполнителей в чемпионате Украины и с последующим медийным скандалом, а на фоне оптимизма болельщиков и хорошо поставленной игры. Ведь сборная Украины вышла в финальную часть чемпионата с первого места в отборочной группе, отправив действующего на тот момент чемпиона Европы — Португалию — бороться за право защищать титул через стыковые матчи. Не было обиженных среди тех, кто не попал в финальную заявку, не было логистических проблем, и даже коронавирус не повлиял на моральное состояние сборной Украины на Евро-2020. Здоровый микроклимат — один из основных факторов, которые помогли украинской сборной добиться успеха на чемпионате Европы.

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Вторая причина кроется в высоком уровне исполнительского мастерства у ряда футболистов, уехавших играть в топ-чемпионаты. А те, кто не уехал, выступают за "Динамо" и "Шахтер" и регулярно играют в еврокубках. В составе сборной были как опытные игроки (Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Марлос), так и молодежь, способная быстро учиться. Например, Артем Довбик, гол которого стал решающим в матче против Швеции и вывел Украину в 1/4 финала.

А вот из того, что помешало Украине выступить на Евро-2020 более успешно, отметим высокий уровень травматизма футболистов. Еще до чемпионата из финальной заявки отсеяли Виталия Буяльского и Виктора Коваленко, затем из тренировочного процесса выпал Денис Попов, а после первого матча против Нидерландов вне игры оказался Александр Зубков. Чемпионат только начался, а тренерскому штабу уже пришлось ломать голову, кого ставить в состав. По ходу турнира проблемы настигли Виктора Цыганкова, Артема Беседина (он до сих пор не восстановился после травмы в игре со Швецией), Сергея Кривцова.

Сборной Украины пришлось столкнуться и с критикой: из трех матчей группового этапа желто-синие выиграли только один — против Северной Македонии (2:1). И если проигранный матч с Нидерландами (2:3) можно скорее занести в актив команде, то поражение от Австрии (0:1) вызвало много вопросов относительно мотивации и мастерства игроков. Но помог случай: Украина стала последней из лучших третьих мест на турнире, попав в 1/8 финала.

Здоровый микроклимат — один из основных факторов, которые помогли украинской сборной добиться успеха на чемпионате Европы

После успеха на Евро-2020 футболистами сборной Украины заинтересовались европейские клубы. Например, нападающий Роман Яремчук обратил на себя внимание португальской "Бенфики", куда футболист в итоге перешел из бельгийского "Гента". Виталий Миколенко близок к уходу из "Динамо" в один из топ-чемпионатов. А Андрей Шевченко покинул национальную сборную и на фоне успеха на Евро возглавил итальянский "Дженоа".

В последний раз на крупных турнирах сборная Украины так далеко доходила только в 2006 году. Тогда наши футболисты добрались до 1/4 финала на чемпионате мира.

Новое поколение олимпийцев: чему научили Игры в Токио

Перед Олимпиадой в Токио оптимизма у болельщиков было меньше, чем перед Евро-2020. Во-первых, украинская делегация была как никогда маленькой — 157 спортсменов. Во-вторых, на Игры не поехали те, на кого еще в 2020 году возлагались большие надежды. В частности, гимнаст Олег Верняев, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро; Влада Никольченко, бронзовая призерка чемпионата мира по художественной гимнастике; Андрей Говоров, двукратный чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию; Богдан Бондаренко, бронзовый призер Олимпиады в Рио по прыжкам в высоту. Медальный потенциал нашей команды был ослаблен, но оставались надежды на топ-спортсменов, блиставших в индивидуальных видах спорта, таких как Элина Свитолина, Жан Беленюк, Дарья Белодед, Михаил Романчук, Ярослава Магучих, Александр Хижняк, Станислав Горуна. По самым смелым ожиданиям, украинские спортсмены должны были взять как минимум три золотых медали.

В течение Игр не покидало ощущение, что это Олимпиада утраченных шансов

Но вышло все не так хорошо, как хотелось. Украина привезла из Токио только одну медаль высшего сорта. Жан Беленюк, у которого уже была серебряная медаль, выигранная на прошлой Олимпиаде, был сильнейшим в соревнованиях по греко-римской борьбе. Украинец признался, что за три недели до старта Олимпийских игр он получил серьезную травму. Его участие в Токио было большим риском, но 30-летний спортсмен справился с угрозой здоровью и добыл важную награду не только с точки зрения спортивных достижений, но и с точки зрения имиджа Украины в мире. Суммарно наши спортсмены добыли 19 наград — одну золотую медаль, шесть серебряных и 12 бронзовых.

В течение Игр не покидало ощущение, что это Олимпиада утраченных шансов. Столько раз пришлось наблюдать слезы и разочарование украинских спортсменов, которые не справились с давлением и не оправдали ожиданий. Это Георгий Зантарая (дзюдо), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Николай Буценко (бокс), Ольга Харлан (фехтование). Плакать довелось и Дарье Белодед, ехавшей в Токио за золотом, но выигравшей бронзу. Похожая история произошла и с Элиной Свитолиной, много кем записанной в фаворитки, но украинка оступилась за шаг до финала, проиграв Маркете Вондроушовой из Чехии. Реабилитация в виде бронзовой медали помогла стране в медальном зачете, но едва ли удовлетворила амбиции Свитолиной.

[ + – ] Жан Беленюк в Токио был сильнейшим в соревнованиях по греко-римской борьбе

Многие из спортсменов позже признавались, что распределяли нагрузку так, чтобы выйти на пик формы к 2020 году. Именно поэтому перенос Олимпиады спутал им карты. Внезапная остановка в несколько недель ударила по функциональной готовности атлетов. А отсутствие больших соревнований в 2020 году вывело их из соревновательного тонуса. Ситуация улучшилась зимой — весной 2021-го, но этого оказалось недостаточно, чтобы набрать оптимальную форму. Помимо того, ряд спортсменов тяжело перенесли коронавирус и не смогли восстановиться должным образом. Некоторые не сдали обязательный норматив, а кому-то не хватило сил уже в Японии.

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Тем не менее Олимпиада в Токио показала, что в Украине появилось новое поколение спортсменов. Мало кто до прошлого лета слышал о Людмиле Лузан, Парвизе Насибове, Алле Черкасовой, Анастасии Савчук, Марте Фединой и Ирине Коляденко. Все они вернулись из Токио с медалями и надеждами повторить или улучшить свои достижения спустя три года на Олимпиаде в Париже.