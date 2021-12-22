Страна с большими амбициями. Три причины интереса украинцев к спортивным трансляциям в Сети

В украинском представительстве Google рассказали, чем украинцы интересовались в текущем году: сертификаты о вакцинации, антистресс-игрушки, сериал "Игра в кальмара". Но даже с такими конкурентами пальму первенства занял спорт. Ровно половина списка самых популярных запросов 2021 года касается спорта:

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Евро 2020

Украина — Англия

Усик — Джошуа

Украина — Швеция

Олимпийские игры 2021

Трое украинских спортсменов вошли в топ-10 "разыскиваемых персон":

Александр Усик

Жан Беленюк

Андрей Ярмоленко

Интересовала жителей страны и "Как сыграла Украина", этот запрос вошел в топ-10 запросов "Как?"

При столь явном интересе к спорту, почему же тогда украинские стадионы на матчах Украинской Премьер-лиги поражают низкой посещаемостью, а наши успехи на международной арене — редкий повод для гордости?

В чем же парадокс, такого большого интереса украинцев к спорту в сети, и его практическое отсутствие вживую?

Вот ТОП-3 фактора, которые могут это объяснить:

Эмоции

В условиях перехода к постиндустриальной экономике современный украинец склонен испытывать дефицит настоящих эмоций. Уровень финансового благосостояния при этом не играет роли: скучно может быть как с деньгами, так и без них. Подливают масла в огонь ограничения, связанные с пандемией. Люди больше времени проводят в сети, работают из дому, меньше общаются.

Выходы на ланч или поход с друзьями в кино заменила доставка еды на дом и просмотр сериалов (привет, все та же "Игра в кальмара"). Ну, и, самый популярный, но не самый простой способ получения эмоций - путешествия - также порядком ограничился в последние пару лет. Спорт - одно из немногих удовольствий, которое дает чистые эмоции в моменте, здесь и сейчас.

Украина забивает Швеции и вся невероятно огромная фан-зона в центре столицы взрывается в едином позитивном порыве. Украина пропускает от Англии и на глазах десятков тысяч людей горькие слезы. И независимо от того, получил ли зритель положительный заряд или, наоборот, расстроился — каждый погрузился с головой в эмоции. А это значит, что захотят пережить их снова, и будут интересоваться, искать возможности и способы. Стать "живыми".

Сопричастность к большому

Спорт был, есть и будет нашей возможностью не только бороться на равных, но иногда и побеждать сильных мира сего. У нас есть проблемы в геополитике, мы очень медленно решаем экономические вопросы внутри, есть вопросы в стратегии и нашей глобальной миссии. Если добавить сюда исторический бэкграунд, совсем гремучая смесь получается.

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Все это порождает комплексы общественного сознания, такие как желание уехать; ориентация на чужое, а не свое; жалость к себе и близким и т.д. Поводов для гордости не так уж много: армия, отчасти культура и, в главной степени, спорт. Победы Свитолиной, Усика, Беленюка, "Шахтера" и "Динамо" немного выравнивают дисбаланс нашего значения на мировой арене.

Мы большая страна с большими амбициями. Любовь вопреки. Поэтому мы понимаем, но не принимаем, как можно проигрывать "Баварии", "Реалу" или "Барселоне". Мы должны были цепляться за очки, бороться и побеждать, несмотря на кардинально разные весовые категории. Как же так-то?

Честный диалог

Спорт — это про честность. Которая, увы, не свойственна new normal. Нет привычного нафталинового телевизионного флера, здесь мало современного пафоса соцсетей. Здесь политики и чиновники не борются за свой рейтинг с телеэкранов и билбордов, раздавая обещания, как горячие пирожки. Безусловно, все это есть в спортивных кулуарах, но на самом поле есть другое: борьба на каждом участке площадки и победа того, кто действительно сильнее.

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Истинная объективность, которую не так просто найти на пороге нового десятилетия XXI века. Именно поэтому мы очень остро реагируем на любые судейские решения — крайне важно оставить игру объективной. Именно поэтому мы требуем от спортсменов быть честными в вопросах войны, семьи, религии, языка, секс-меньшинств и еще бог знает чего. Мы видим их лучшей и более честной версией себя. И очень расстраиваемся, когда наш ожидания не оправдываются.

Хотелось бы верить, что весь этот фантастический онлайн-интерес однажды может конвертироваться в конкретные бенефиты для страны и общества. Заполненные под завязку ультрасовременные арены, мировые форумы и чемпионаты, спортивный туризм. Это большая ниша и возможность для украинского бизнеса, государства. И для нации, которая продолжает верить в спортивные достижения вопреки всему.