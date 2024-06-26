Джинсовый total look: 5 советов для создания идеального образа из денима

Вариантов выглядеть в вещах из джинсовой ткани ярко, модно и элегантно, – великое множество. Вот пять советов, которые помогут вам сделать правильный выбор и найти свой идеальный образ.

Джинсовый комплект

Самый простой способ примерить тотал деним – это купить готовый комплект. Не нужно возиться с подбором верха и низа, искать удачное сочетание цветов – ведь все уже подобрано за вас. Вам только остается добавить удачную обувь и аксессуары, чтобы подчеркнуть свой стиль и настроение.

Джинсовый корсет в качестве акцента

Если вы хотите создать эффектный и интригующий джинсовый образ, попробуйте добавить к нему корсет. Он прекрасно подчеркнет ключицы и зону декольте, а усилить эффект помогут объемные колье, многослойные бусы или броский кулон на тонкой цепочке.

Расслабленный крой для комфорта

Свободная посадка и расслабленный крой все еще в моде, конкурируя с женственными силуэтами. Это отличный вариант для неторопливых прогулок и комфортных путешествий. Чтобы фигура не выглядела бесформенной, подчеркните талию или совмещайте широкий низ с облегающим верхом.

Акценты в образе

Если джинсовый тотал лук кажется вам скучным, расставьте яркие акценты: добавьте цветную обувь, сумку в тон, ремень или пояс, головной убор, массивные украшения и солнцезащитные очки.

Эксперимент с цветами

Цветовые блоки, принты, градиенты – все это выглядит смело и привлекает внимание. При этом совсем не обязательно собирать вещи одного комплекта. К примеру, если верх с принтом, то низ пусть будет однотонным, очень классно это выглядит!