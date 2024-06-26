Джинсовий total look: 5 порад для створення ідеального образу з деніму
Total denim look — один із головних трендів у моді. Цього року він є справжнім мастхевом, що пасує для будь-якої події: прогулянки, побачення чи відпустки.
Варіантів виглядати в речах з джинсової тканини яскраво, модно і елегантно, — безліч. Ось п'ять порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір і знайти свій ідеальний образ.
Джинсовий комплект
Найпростіший спосіб приміряти тотал денім — це купити готовий комплект. Не потрібно возитися з підбором верху і низу, шукати вдале поєднання кольорів — адже все вже підібрано за вас. Вам тільки залишається додати вдале взуття та аксесуари, щоб підкреслити свій стиль і настрій.
Джинсовий корсет як акцент
Якщо ви хочете створити ефектний та інтригуючий джинсовий образ, спробуйте додати до нього корсет. Він прекрасно підкреслить ключиці і зону декольте, а посилити ефект допоможуть об'ємні кольє, багатошарове намисто або помітний кулон на тонкому ланцюжку.
Розслаблений крій для комфорту
Вільна посадка і розслаблений крій все ще в моді, конкуруючи з жіночними силуетами. Це чудовий варіант для неквапливих прогулянок і комфортних подорожей. Щоб фігура не виглядала безформною, підкресліть талію або поєднуйте широкий низ з обтислим верхом.
Акценти в образі
Якщо джинсовий тотал лук здається вам нудним, розставте яскраві акценти: додайте кольорове взуття, сумку в тон, ремінь або пояс, головний убір, масивні прикраси і сонцезахисні окуляри.
Експеримент із кольорами
Кольорові блоки, принти, градієнти — все це має сміливий вигляд і привертає увагу. При цьому зовсім не обов'язково збирати речі одного комплекту. Наприклад, якщо верх з принтом, то низ нехай буде однотонним, дуже класно це виглядає!