Джинсовий total look: 5 порад для створення ідеального образу з деніму

Варіантів виглядати в речах з джинсової тканини яскраво, модно і елегантно, — безліч. Ось п'ять порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір і знайти свій ідеальний образ.

Джинсовий комплект

Найпростіший спосіб приміряти тотал денім — це купити готовий комплект. Не потрібно возитися з підбором верху і низу, шукати вдале поєднання кольорів — адже все вже підібрано за вас. Вам тільки залишається додати вдале взуття та аксесуари, щоб підкреслити свій стиль і настрій.

Джинсовий корсет як акцент

Якщо ви хочете створити ефектний та інтригуючий джинсовий образ, спробуйте додати до нього корсет. Він прекрасно підкреслить ключиці і зону декольте, а посилити ефект допоможуть об'ємні кольє, багатошарове намисто або помітний кулон на тонкому ланцюжку.

Розслаблений крій для комфорту

Вільна посадка і розслаблений крій все ще в моді, конкуруючи з жіночними силуетами. Це чудовий варіант для неквапливих прогулянок і комфортних подорожей. Щоб фігура не виглядала безформною, підкресліть талію або поєднуйте широкий низ з обтислим верхом.

Акценти в образі

Якщо джинсовий тотал лук здається вам нудним, розставте яскраві акценти: додайте кольорове взуття, сумку в тон, ремінь або пояс, головний убір, масивні прикраси і сонцезахисні окуляри.

Експеримент із кольорами

Кольорові блоки, принти, градієнти — все це має сміливий вигляд і привертає увагу. При цьому зовсім не обов'язково збирати речі одного комплекту. Наприклад, якщо верх з принтом, то низ нехай буде однотонним, дуже класно це виглядає!