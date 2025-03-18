На стилі: топ 6 модних трендів сезону весна-літо 2025 від Андре Тана (ексклюзив)

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Мода — це дзеркало часу, і в новому сезоні ми бачимо гармонійне поєднання класики, ретро-мотивів і сучасного прочитання жіночності. Ось що буде у фокусі:

Чорно-біла класика — елегантність поза часом

Як дизайнер, я завжди кажу: чорно-біле поєднання — це про стиль поза трендами. У 2025-му воно знову посідає провідне місце в модній палітрі. Це історія про контраст і гармонію водночас. Графічні силуети, чіткі лінії, стримана розкіш — усе це робить чорно-білі образи універсальними. Вони підходять і для ділових зустрічей, і для коктейльних виходів.

Фото: Андре Тан

Ретро-естетика і вінтажний шик — повернення до витонченості

Зараз як ніколи хочеться повернутися до часів, коли елегантність була правилом, а не винятком. Сукні А-силуету, акцент на талії, довгі рукавички — все це повертається з 50-х і 60-х, додаючи в сучасний гардероб нотки голлівудського гламуру. Цей тренд не просто про моду, він про певний спосіб життя — впевнений, витончений, зі смаком до деталей.

Фото: Андре Тан

Головні убори та аксесуари — останній штрих у бездоганному образі

Якщо ви хочете справити враження — зробіть ставку на аксесуари. Широкополі капелюхи, елегантні рукавички та прикраси з перлинами повертаються в гру, надаючи образам загадковості та аристократичної розкоші. Це ті елементи, які вчать нас не просто носити речі, а створювати особливу атмосферу навколо себе.

Фото: Андре Тан

Монохромні образи — лаконічна розкіш

Total-look — це про бездоганність. Він має одночасно стриманий і дорогий вигляд, дарує відчуття легкості та свіжості. Це вибір тих, хто цінує чистоту ліній і мінімалізм, який говорить голосніше за будь-які принти. До речі, гра з фактурами — ще один ключовий момент: поєднання шовку, льону, мережива і кашеміру в межах одного кольору створює дуже ефектний результат.

Фото: Андре Тан

Шовк, атлас і блискучі тканини — дотик до розкоші

Струмливі тканини, що грають на світлі — це справжня магія в русі. Атлас, шовк, сатин надають образу вишуканості та драматичності. У 2025 році ми бачимо їх не тільки у вечірніх виходах, а й у денному гардеробі: шовкові сукні-комбінації, костюми з блиском, навіть тренчі з сатиновим переливом. Це естетика нового рівня, коли кожен крок залишає після себе витончену гру світла.

Фото: Андре Тан

Маскулінний шик у жіночому гардеробі — сила в простоті

Широкі штани, структуровані піджаки, розслаблені силуети — сучасна жінка більше не обирає між жіночністю та впевненістю. Вона об'єднує їх. У костюмах oversize вона має такий самий елегантний вигляд, як у вечірній сукні, але почувається вільною, розкутою. Маскулінні елементи не забирають тендітність, а, навпаки, підкреслюють її, створюючи ефектний баланс.

Фото: Андре Тан

Мода весни-літа 2025 — це не просто тенденції, а маніфест нового рівня стилю: сміливого, але елегантного, розкішного, але природного. І головне правило — носіть те, що змушує вас почуватися впевнено, адже стиль починається з внутрішнього відчуття гармонії.