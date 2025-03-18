На стиле: топ-6 модных трендов сезона весна-лето 2025 от Андре Тана (эксклюзив)

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Мода – это зеркало времени, и в новом сезоне мы видим гармоничное сочетание классики, ретро-мотивов и современного прочтения женственности. Вот что будет в фокусе:

Черно-белая классика – элегантность вне времени

Как дизайнер, я всегда говорю: черно-белое сочетание – это о стиле вне трендов. В 2025-м оно снова занимает ведущее место в модной палитре. Это история о контрасте и гармонии одновременно. Графические силуэты, четкие линии, сдержанная роскошь – все это делает черно-белые образы универсальными. Они подходят и для деловых встреч и для коктейльных выходов.

Фото: Андре Тан

Ретро-эстетика и винтажный шик – возврат к изяществу

Сейчас как никогда хочется вернуться ко временам, когда элегантность была правилом, а не исключением. Платья А-силуэта, акцент на талии, длинные перчатки – все это возвращается из 50-х и 60-х, добавляя в современный гардероб нотки голливудского гламура. Этот тренд не просто о моде, он об определенном образе жизни – уверен, утончен, со вкусом к деталям.

Фото: Андре Тан

Головные уборы и аксессуары – последний штрих в безупречном образе

Если вы хотите произвести впечатление – сделайте ставку на аксессуары. Широкополые шляпы, элегантные перчатки и украшения с жемчужинами возвращаются в игру, придавая образам загадочности и аристократической роскоши. Это те элементы, которые учат нас не просто носить вещи, но создавать особую атмосферу вокруг себя.

Фото: Андре Тан

Монохромные образы – лаконичная роскошь

Total-look – это о безупречности. Он смотрится одновременно сдержанно и дорого, дарит ощущение легкости и свежести. Это выбор тех, кто ценит чистоту линий и минимализм, который говорит громче любых принтов. Кстати, игра с фактурами – еще один ключевой момент: сочетание шелка, льна, кружева и кашемира в пределах одного цвета создает очень эффектный результат.

Фото: Андре Тан

Шелк, атлас и блестящие ткани – прикосновение к роскоши

Струящиеся ткани, играющие на свете – это настоящая магия в движении. Атлас, шелк, сатин придают образу изысканности и драматичности. В 2025 мы видим их не только в вечерних выходах, но и в дневном гардеробе: шелковые платья-комбинации, костюмы с блеском, даже тренчи с сатиновым переливом. Это эстетика нового уровня, когда каждый шаг оставляет после себя изощренную игру света.

Фото: Андре Тан

Маскулинный шик в женском гардеробе – сила в простоте

Широкие брюки, структурированные пиджаки, расслабленные силуэты – современная женщина больше не выбирает между женственностью и уверенностью. Она объединяет их. В костюмах oversize она выглядит так же элегантно, как в вечернем платье, но чувствует себя свободной, раскрепощенной. Маскулинные элементы не отнимают хрупкость, а, напротив, подчеркивают ее, создавая эффектный баланс.

Фото: Андре Тан

Мода весны-лета 2025 – это не просто тенденции, а манифест нового уровня стиля: смелого, но элегантного, роскошного, но природного. И главное правило – носите то, что заставляет вас чувствовать себя уверенно, ведь стиль начинается со внутреннего ощущения гармонии.